В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после мероприятия

В Краснодарском крае полиция и волонтёры разыскивают двух аниматоров. Пропали 37-летний Кирилл Чубко - владелец агентства по организации праздников - и 19-летняя Татьяна Мостыко. Девушка - студентка, и в свободное время подрабатывала промоутером.

×

×

Кирилл и Татьяна пропали в минувшую пятницу. Они провели мероприятие в станице Крыловской и возвращались домой в Усть-Лабинск. Около 21:30 у автомобиля Hyundai Grandeur, владельцем которого был Кирилл, пробило колесо. Аниматорам пришлось остановиться на трассе. Через время к стоящему авто подошли два парня, предложившие свою помощь. Кирилл позвонил своей жене около 23.40, сказав, что скорее всего задержится, а потому ей не стоит его дожидаться и лучше лечь спать.

Женщина так и сделала, но её муж не вернулся ни ночью, ни утром. Жена Чубко записала видеообращение, в котором попросила водителей, ехавших в тот злополучный день от станицы Березанской до Челбас, помочь с поиском авто мужчин, предложивших помощь.