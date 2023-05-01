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В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после мероприятия

В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после мероприятия

Автор:
01 мая 2023 20:05
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   аниматоры   видео   краснодар   полиция   проколол колесо   пропавшие без вести   сожгли машину   
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Аниматоры возвращались после очередного заказа, но у их автомобиля спустило колесо. На трассе к ним подошли двое неизвестных и предложили свою помощь. С тех пор мужчину и девушку никто не видел, их телефоны отключены, а с карт списываются деньги.

В Краснодарском крае полиция и волонтёры разыскивают двух аниматоров. Пропали 37-летний Кирилл Чубко - владелец агентства по организации праздников - и 19-летняя Татьяна Мостыко. Девушка - студентка, и в свободное время подрабатывала промоутером.

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Кирилл и Татьяна пропали в минувшую пятницу. Они провели мероприятие в станице Крыловской и возвращались домой в Усть-Лабинск. Около 21:30 у автомобиля Hyundai Grandeur, владельцем которого был Кирилл, пробило колесо. Аниматорам пришлось остановиться на трассе. Через время к стоящему авто подошли два парня, предложившие свою помощь. Кирилл позвонил своей жене около 23.40, сказав, что скорее всего задержится, а потому ей не стоит его дожидаться и лучше лечь спать.


Женщина так и сделала, но её муж не вернулся ни ночью, ни утром. Жена Чубко записала видеообращение, в котором попросила водителей, ехавших в тот злополучный день от станицы Березанской до Челбас, помочь с поиском авто мужчин, предложивших помощь.



В 6 утра телефоны Кирилла и Татьяны были уже недоступны, а потом начались списания средств с карт. Родственники пропавших говорят, что эти несколько дней было снято около 190 тысяч рублей. Деньги снимались в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.


Сейчас продолжаются поиски пропавших. Сегодня была найдена сожженная иномарка Кирилла. У машины снято заднее колесо, однако внутри салона и багажника никого из людей не обнаружено.


После пропажи Кирилла и Татьяны полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти». Поиски аниматоров продолжаются.

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Метки: Ynews   аниматоры   видео   краснодар   полиция   проколол колесо   пропавшие без вести   сожгли машину   
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15  комментариев
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19k
Андрей 18 минут назад
В каждом банкомате 2-3 видеокамеры, было бы желание у органов.
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31k
АнтонПолднев 4 минуты назад
К сожалению их нет в живых. Я не пойму как они бабки снимают без пина. Хотя может пытали и они сказали. Жаль ребят. Ублюдков на кол.
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3k
Валентин 14 минут назад
убийц надо убивать а заодно и родителей воспитавших мразей
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6k
Умница-красавица 22 минуты назад
Автоподстава с последующим убийством. Как жалко ребят! Носит же земля таких упырей…
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7k
klop 36 минут назад
Автор, как полиция может возбудить дело, «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти» если тел ещё не найдено?
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18k
Вася 57 минут назад
на юге одна жесть последнее время
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5k
Горожанин Час назад
Это всё, к сожалению. Если Краснодаром Кремль плотно не займется - вся мразь там там так и будет чувствовать себя свободно, под крышей местной оборзевшей элитки. Ничему ничто не учит. А Кремль озабочен только пиаром. Доморощенной тупой песковщиной. Не до Краснодара.
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12k
GROMOZEKA Час назад
И?
К чему тема?
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