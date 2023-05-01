В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после мероприятия

Аниматоры возвращались после очередного заказа, но у их автомобиля спустило колесо. На трассе к ним подошли двое неизвестных и предложили свою помощь. С тех пор мужчину и девушку никто не видел, их телефоны отключены, а с карт списываются деньги.
В Краснодарском крае полиция и волонтёры разыскивают двух аниматоров. Пропали 37-летний Кирилл Чубко - владелец агентства по организации праздников - и 19-летняя Татьяна Мостыко. Девушка - студентка, и в свободное время подрабатывала промоутером.
Кирилл и Татьяна пропали в минувшую пятницу. Они провели мероприятие в станице Крыловской и возвращались домой в Усть-Лабинск. Около 21:30 у автомобиля Hyundai Grandeur, владельцем которого был Кирилл, пробило колесо. Аниматорам пришлось остановиться на трассе. Через время к стоящему авто подошли два парня, предложившие свою помощь. Кирилл позвонил своей жене около 23.40, сказав, что скорее всего задержится, а потому ей не стоит его дожидаться и лучше лечь спать.
Женщина так и сделала, но её муж не вернулся ни ночью, ни утром. Жена Чубко записала видеообращение, в котором попросила водителей, ехавших в тот злополучный день от станицы Березанской до Челбас, помочь с поиском авто мужчин, предложивших помощь.
В 6 утра телефоны Кирилла и Татьяны были уже недоступны, а потом начались списания средств с карт. Родственники пропавших говорят, что эти несколько дней было снято около 190 тысяч рублей. Деньги снимались в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.
Сейчас продолжаются поиски пропавших. Сегодня была найдена сожженная иномарка Кирилла. У машины снято заднее колесо, однако внутри салона и багажника никого из людей не обнаружено.
После пропажи Кирилла и Татьяны полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти». Поиски аниматоров продолжаются.
Источник:
- В Подмосковье уволенный слесарь поджёг своих коллег из самодельного огнемёта
- "Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять
- В Москве задержали россиянина, закопавшего свиную голову на территории под постройку мечети
- В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись
- В Ингушетии вооруженные люди обстреляли пост полиции - ранен один сотрудник
К чему тема?
Может кто-то из фишкян там проезжал. И не такие совпадения бывают, вдруг кто что видел.