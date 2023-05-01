Веник из веток и храбрость помогли женщине потушить лесной пожар





Региональное Министерство природных ресурсов и экологии в официальном Telegram-канале отметило её вклад в борьбу с огнем.





"📌Информация о возгорании поступила в наш отдел лесных отношений по Искитимскому лесничеству из ЕДДС. Сотрудники оперативно выехали на место и приняли решение о прекращении дела. Благодаря им и прекрасной смелой Татьяне удалось достичь угрозы перехода на землю лесного фонда" - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.