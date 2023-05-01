Веник из веток и храбрость помогли женщине потушить лесной пожар

Не перевелись еще настоящие женщины, способные и коня на скаку остановить и лес от пожара спасти!
Жительница Академгородка Татьяна проезжала мимо села и увидела, как огонь уничтожает сухую траву в лесу рядом с селом Моровозо (Новосибирская область). Она остановила машину, и сделав из веток веник, принялась самостоятельно тушить пожар. Даже после того, как приехали пожарные Татьяна, не имеющая никакого опыта в тушении пожаров, продолжила им помогать.
Региональное Министерство природных ресурсов и экологии в официальном Telegram-канале отметило её вклад в борьбу с огнем.
"📌Информация о возгорании поступила в наш отдел лесных отношений по Искитимскому лесничеству из ЕДДС. Сотрудники оперативно выехали на место и приняли решение о прекращении дела. Благодаря им и прекрасной смелой Татьяне удалось достичь угрозы перехода на землю лесного фонда" - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
С наступлением тепла участились случаи лесных и степных пожаров, в результате которых люди лишаются своих домов. В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и призвали беречь природу вместе.
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