Спасение 100-килограммовой сибирячки из ушедшей под лёд машины попало на видео

Коварный навигатор чуть не убил жительницу Новосибирска. Как передаёт популярный региональный паблик АСТ-54, устройство завело женщину-водителя в микрорайоне Шлюз на территорию яхт-клуба, где она ушла на машине под лёд.
Как сообщается в группе, женщина подрабатывала курьером, и навигатор по ошибке завёл её на территорию яхт-клуба. Заехав туда, машина с сибирячкой моментально ушла под лёд. Очевидцы пытались вытащить её из западни самостоятельно, но нее смогли. Ситуация осложнялась тем, что оказавшаяся в ловушке автоледи весила более 100 килограммов, и достать её было крайне нелегко.
Все закончилось хорошо. Прибывшие на место сотрудники МЧС разбили стекло легковушки и достали оттуда жертву бездушного навигатора, а после этого извлекли из воды и сам автомобиль. Известно, что сибирячка получила переохлаждение.
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Как говорится, "Вы ушли с маршрута"!
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Я в прошлом году чуть не врезался в кучу снега которая лежала в левой полосе и знаете чо сделал? Пошёл купил себе очки, блин. Очень просто.
https://youtube.com/shorts/v7OU-IE5lAg?si=z2x9_zsIGIyDSoeD