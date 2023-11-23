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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 941 пост • 45 подписчиков подписаться
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Спасение 100-килограммовой сибирячки из ушедшей под лёд машины попало на видео

Спасение 100-килограммовой сибирячки из ушедшей под лёд машины попало на видео

Автор:
23 ноября 2023 00:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Автомобиль   Новосибирск   женщина   лед   сибирячка   спасатели   шлюз   
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Коварный навигатор чуть не убил жительницу Новосибирска. Как передаёт популярный региональный паблик АСТ-54, устройство завело женщину-водителя в микрорайоне Шлюз на территорию яхт-клуба, где она ушла на машине под лёд.

Как сообщается в группе, женщина подрабатывала курьером, и навигатор по ошибке завёл её на территорию яхт-клуба. Заехав туда, машина с сибирячкой моментально ушла под лёд. Очевидцы пытались вытащить её из западни самостоятельно, но нее смогли. Ситуация осложнялась тем, что оказавшаяся в ловушке автоледи весила более 100 килограммов, и достать её было крайне нелегко.

Все закончилось хорошо. Прибывшие на место сотрудники МЧС разбили стекло легковушки и достали оттуда жертву бездушного навигатора, а после этого извлекли из воды и сам автомобиль. Известно, что сибирячка получила переохлаждение.

Как говорится, "Вы ушли с маршрута"!

Источник:

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Метки: Автомобиль   Новосибирск   женщина   лед   сибирячка   спасатели   шлюз   
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8  комментариев
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4k
elllfa 52 минуты назад
Ох, нелегкая это работа ...
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2k
Николай 2 минуты назад
Я крайне не одобряю такой стиль вождения. Ну как йопт речку можно перепутать с дорогой?
Я в прошлом году чуть не врезался в кучу снега которая лежала в левой полосе и знаете чо сделал? Пошёл купил себе очки, блин. Очень просто.
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2k
Николай 6 минут назад
Навигатор сказал направо - значит направо.
https://youtube.com/shorts/v7OU-IE5lAg?si=z2x9_zsIGIyDSoeD
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37k
Алексей Полчаса назад
я вешу 120кг, жена удивилась как быстро я с места водителя переместился на заднее сидение при виде ГИБДД, тут так же надо было жезлом помахать)
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1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
Её жир спас
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12k
Pochiniks 43 минуты назад
Ну и нафига в заголовке фото ушедшей под лёд, всем салоном, машины? В качестве завлекаловки?
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25k
Slawa49 Час назад
повезло что там не 5 метров или более))) у нас бы она уже крабов кормила
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так вот для чего стоит худеть...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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