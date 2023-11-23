Спасение 100-килограммовой сибирячки из ушедшей под лёд машины попало на видео

Как сообщается в группе, женщина подрабатывала курьером, и навигатор по ошибке завёл её на территорию яхт-клуба. Заехав туда, машина с сибирячкой моментально ушла под лёд. Очевидцы пытались вытащить её из западни самостоятельно, но нее смогли. Ситуация осложнялась тем, что оказавшаяся в ловушке автоледи весила более 100 килограммов, и достать её было крайне нелегко.