В Новосибирске горит мусорный полигон и местные жалуются на «дождь из пластика»

Власти планируют справиться с огнём до конца недели.
Вчера в Новосибирске загорелся мусорный полигон и огонь быстро охватил всю свалку с отходами. Этому способствовал сильный ветер. А прокуратура считает, что руководитель предприятия «Спецавтохозяйство» не принял «мер, для недопущения пожара». За это он получил административный штраф.
А огонь охватил площадь в 2 тысячи квадратов.
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Вскоре местные жители увидели капли пластика на своих авто после дождя.
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С огнём борются 37 работников экстренных служб, бульдозеры, экскаваторы и пожарные машины МЧС. Как сообщили в мэрии Новосибирска:
Специфика пожаротушения на полигоне заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой. Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня. Потушить пожар на любых объектах размещения отходов можно только с помощью пересыпки грунта и тяжёлой техники.
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Местные жители уже говорят не только о «пластиковом дожде», но и о едком запахе гари, от него не спасают даже закрытые окна. Пожар планируется потушить до конца недели.
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