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В Новосибирске горит мусорный полигон и местные жалуются на «дождь из пластика»

В Новосибирске горит мусорный полигон и местные жалуются на «дождь из пластика»

Автор:
15 мая 2024 14:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   мусор   пластик   пожар   свалка   
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Власти планируют справиться с огнём до конца недели.

Вчера в Новосибирске загорелся мусорный полигон и огонь быстро охватил всю свалку с отходами. Этому способствовал сильный ветер. А прокуратура считает, что  руководитель предприятия «Спецавтохозяйство» не принял «мер, для недопущения пожара». За это он получил административный штраф.

А огонь охватил площадь в 2 тысячи квадратов.

Вскоре местные жители увидели капли пластика на своих авто после дождя.

С огнём борются 37 работников экстренных служб, бульдозеры, экскаваторы и пожарные машины МЧС. Как сообщили в мэрии Новосибирска:

Специфика пожаротушения на полигоне заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой. Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня. Потушить пожар на любых объектах размещения отходов можно только с помощью пересыпки грунта и тяжёлой техники.

Местные жители уже говорят не только о «пластиковом дожде», но и о едком запахе гари, от него не спасают даже закрытые окна. Пожар планируется потушить до конца недели.


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Метки: Видео   Новосибирск   мусор   пластик   пожар   свалка   
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5  комментариев
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15k
Antique computer 2 часа назад
Сейчас придет Майк Миллер и все объяснит.
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315
Юрий Матвеев 43 минуты назад
и вот опять, запад гнил-гнил, а загорелось почему-то в Новосибе....
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2k
Александр Шевченко Час назад
Прогноз что до конца недели прогорит ?
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9k
Гвоздь 2 часа назад
напоминание городу: чем меньше мусора, тем меньше воняет.
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Обычно поджог. Свалки конечно вечно тлеют, но такого масштаба самовозгорание вряд ли.
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August
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  • 2925 постов (2879 в горячем)

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