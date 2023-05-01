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10 малоизвестных научно-фантастических мультфильмов СССР

10 малоизвестных научно-фантастических мультфильмов СССР

Автор:
01 мая 2023 09:35
Сообщество : Кино
Метки: СССР   мультик   наука   фантастика   фото   что посмотреть   
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В советское время вполне создавали мультфильмы жанра "фантастика". Зачастую эти мультфильмы отличались очень странной анимацией, но в то же время в них был полноценный качественный сюжет, так как чаще всего они являлись экранизациями известных произведений.

А далее 10 научно-фантастических мультфильмов, про которые вы могли и не знать.


Вампиры Геоны, 1991


Мультфильм снят по мотивам рассказа Геннадия Тищенко "Вампиры Гейномиуса". Мультфильм рассказывает нам о странных существах, которые населяют планету Геону. Как говорят зрители, хронометраж мультфильма мог бы быть и больше.


Ветер, 1988


Происходят странные события, свидетелем которых стал дежурный военной базы. После ядерной войны образовалась радиация, которая вдруг начала проникать в бункер.

Режиссером данного мультфильма является Роберт Саакянц, создавший знаменитые мультфильмы в стиле "абсурда".

Возвращение, 1980

Космический полет подходит к концу, а Космонавт засыпает. Он спит, а космический корабль приближается к Земле. Столкновение неизбежно. Но Космонавт пролетает над родным домом и слышит будильник, который завел его Дед. От будильника он просыпается.

Зеркало времени, 1976

Данный мультфильм является фантазией о том, как Космос может хранить созданные нами образы. Консультантом мультфильма был А. Леонов.

Из пушки на Луну и далее без остановок, 1990

Герой возвращается из продолжительного полета. Но он не узнал Землю. Люди превратили ее в грязную пустыню. Мультфильм снят по мотивам известного произведения Жюля Верна.

Как потерять вес, 1976

Данный мультфильм снят по произведению Герберта Уэлса "Правда о Пайкрафте"


Космические пришельцы, 1981

Мультфильм нам рассказывает о том, как ученые с Земли пытаются вступить в контакт с пришельцами.

Миссия пришельцев, 1989

Захотели однажды пришельцы вступить в контакт с землянами. Но вот только встретили они обычного советского человека. Интересный жанр мультфильма - комедийная фантастика.

Планета 888, 1987

Двое землян-космонавтов возрождают жизнь на планете, погибшей от ядерного оружия. Только вот возникшая новая цивилизация оказалась ничуть не умнее предшественников — снова начинается война.


Упущенная галактика, 1989

Мультфильм снят по рассказу Евгения Шатько. Сюжет строится на том, что инопланетяне выбрали в качестве источника связи с земной цивилизацией обычного лесника. Зря они это сделали.


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Метки: СССР   мультик   наука   фантастика   фото   что посмотреть   
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Пётр 39 минут назад
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АнтонПолднев Полчаса назад
Вообще наша фантастика это спецефичское нечто. Не даром снять толком никто не может. Все потуги жалки, или оооочень далеки от источника. У меня ПСС Стругатских. Я конечно всё прочёл. И некоторые по несколько раз. Девушка моя тоже много читает, говорит дай я почитаю. Бросила, говорит невозможно. Очень тяжело. Я ей сказал возьми "Понедельник начинается в субботу". Нет, не хочу сказала. Очень депрессивные писатели. На самом деле это правда. Я фантастику читаю с середины 80-х. Наша, это треш. А Стругатские, это лечь и умереть.
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Пётр 40 минут назад
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Пётр 41 минуту назад
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ACU900 41 минуту назад
А мне вот этот запомнился:
Ссылка youtu.be
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