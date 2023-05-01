10 малоизвестных научно-фантастических мультфильмов СССР

В советское время вполне создавали мультфильмы жанра "фантастика". Зачастую эти мультфильмы отличались очень странной анимацией, но в то же время в них был полноценный качественный сюжет, так как чаще всего они являлись экранизациями известных произведений.
А далее 10 научно-фантастических мультфильмов, про которые вы могли и не знать.
Вампиры Геоны, 1991
Мультфильм снят по мотивам рассказа Геннадия Тищенко "Вампиры Гейномиуса". Мультфильм рассказывает нам о странных существах, которые населяют планету Геону. Как говорят зрители, хронометраж мультфильма мог бы быть и больше.
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Ветер, 1988
Происходят странные события, свидетелем которых стал дежурный военной базы. После ядерной войны образовалась радиация, которая вдруг начала проникать в бункер.
Режиссером данного мультфильма является Роберт Саакянц, создавший знаменитые мультфильмы в стиле "абсурда".
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Возвращение, 1980
Космический полет подходит к концу, а Космонавт засыпает. Он спит, а космический корабль приближается к Земле. Столкновение неизбежно. Но Космонавт пролетает над родным домом и слышит будильник, который завел его Дед. От будильника он просыпается.
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Зеркало времени, 1976
Данный мультфильм является фантазией о том, как Космос может хранить созданные нами образы. Консультантом мультфильма был А. Леонов.
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Из пушки на Луну и далее без остановок, 1990
Герой возвращается из продолжительного полета. Но он не узнал Землю. Люди превратили ее в грязную пустыню. Мультфильм снят по мотивам известного произведения Жюля Верна.
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Как потерять вес, 1976
Данный мультфильм снят по произведению Герберта Уэлса "Правда о Пайкрафте"
Космические пришельцы, 1981
Мультфильм нам рассказывает о том, как ученые с Земли пытаются вступить в контакт с пришельцами.
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Миссия пришельцев, 1989
Захотели однажды пришельцы вступить в контакт с землянами. Но вот только встретили они обычного советского человека. Интересный жанр мультфильма - комедийная фантастика.
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Планета 888, 1987
Двое землян-космонавтов возрождают жизнь на планете, погибшей от ядерного оружия. Только вот возникшая новая цивилизация оказалась ничуть не умнее предшественников — снова начинается война.
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Упущенная галактика, 1989
Мультфильм снят по рассказу Евгения Шатько. Сюжет строится на том, что инопланетяне выбрали в качестве источника связи с земной цивилизацией обычного лесника. Зря они это сделали.
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