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Микрочип на ногте может упростить работу в Сети

Микрочип на ногте может упростить работу в Сети (3 фото)

Автор:
16 мая 2021 08:13
Сообщество : Наука
Метки: Микрочип   Технология   в мире   наука   фантастика   фото   
315
3
Его создатель надеется, что в будущем с его помощью можно будет осуществлять банковские переводы.
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Метки: Микрочип   Технология   в мире   наука   фантастика   фото   
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3  комментария
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350
Алекс Янгель 53 минуты назад
Питание у чипа какое ?
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5k
Владимир Полчаса назад
Ну, а если ....
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