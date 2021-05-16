Микрочип на ногте может упростить работу в Сети

Подобно бесконтактным кредитным картам, чип работает с использованием технологии Near Field Communication и может подключаться к мобильным устройствам, поэтому как только ноготь с микрочипом установят сопряжение со смартфоном, данные тут же будут туда отправлены.



Несмотря на то, что в настоящее время чип может хранить лишь небольшой объём информации, Нур надеется, что в будущем сможет расширить его возможности, включив в него функцию бесконтактных платежей и даже меню ресторанов.



В качестве примера она продемонстрировала, как, просканировав смартфоном маникюр, можно за считанные секунды открыть веб-сайт.



Нур объяснила, что было довольно сложно создать достаточно маленький микрочип, который можно было бы разместить на ногте, кроме того, она отмечает, что гаджет представляет собой отличную альтернативу визитным карточкам, а также за счёт сокращения бумажных отходов может принести пользу окружающей среде.