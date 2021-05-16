Микрочип на ногте может упростить работу в Сети

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Его создатель надеется, что в будущем с его помощью можно будет осуществлять банковские переводы.
Салон красоты разработал микрочип, который можно внедрять в ноготь и использовать в качестве альтернативы бумажным визиткам, при этом они надеются, что в будущем его можно будет использоваться для бесконтактных платежей.
Нур Макарем (Nour Makarem), основатель Lanour Beauty Lounge в Дубае, придумала инновационный способ использования технологий для поддержки косметических услуг.
В интервью для CNN Middle East Нур сообщила, что салон имеет возможность загружать на микрочип любые данные, которые только захочет клиент, включая цифровую визитную карточку, данные с Instagram или WhatsApp.
Нур Макарем (Nour Makarem), основатель Lanour Beauty Lounge в Дубае, придумала инновационный способ использования технологий для поддержки косметических услуг.
В интервью для CNN Middle East Нур сообщила, что салон имеет возможность загружать на микрочип любые данные, которые только захочет клиент, включая цифровую визитную карточку, данные с Instagram или WhatsApp.
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Подобно бесконтактным кредитным картам, чип работает с использованием технологии Near Field Communication и может подключаться к мобильным устройствам, поэтому как только ноготь с микрочипом установят сопряжение со смартфоном, данные тут же будут туда отправлены.
Несмотря на то, что в настоящее время чип может хранить лишь небольшой объём информации, Нур надеется, что в будущем сможет расширить его возможности, включив в него функцию бесконтактных платежей и даже меню ресторанов.
В качестве примера она продемонстрировала, как, просканировав смартфоном маникюр, можно за считанные секунды открыть веб-сайт.
Нур объяснила, что было довольно сложно создать достаточно маленький микрочип, который можно было бы разместить на ногте, кроме того, она отмечает, что гаджет представляет собой отличную альтернативу визитным карточкам, а также за счёт сокращения бумажных отходов может принести пользу окружающей среде.
Несмотря на то, что в настоящее время чип может хранить лишь небольшой объём информации, Нур надеется, что в будущем сможет расширить его возможности, включив в него функцию бесконтактных платежей и даже меню ресторанов.
В качестве примера она продемонстрировала, как, просканировав смартфоном маникюр, можно за считанные секунды открыть веб-сайт.
Нур объяснила, что было довольно сложно создать достаточно маленький микрочип, который можно было бы разместить на ногте, кроме того, она отмечает, что гаджет представляет собой отличную альтернативу визитным карточкам, а также за счёт сокращения бумажных отходов может принести пользу окружающей среде.
«Мы пришли к этой идее, потому что размышляли о том, как можно было бы поддерживать социальное дистанцирование в сфере косметических услуг с помощью технологий, — пояснила она. — Единственная проблема заключалась в том, чтобы сделать его достаточно маленьким, чтобы он соответствовал ногтю.»
«Мы инсталлируем ту информацию, которая вам нужна. Например, ваше имя, номер мобильного телефона, ваши учётные записи в социальных сетях, веб-сайты.»
«Я всегда забываю свои визитки, но вы не забудете свой ноготь.»
Отметим, что салон красоты Lanour Beauty Lounge, у которого более 3,5 тыс. подписчиков в Instagram, продвигать услугу маникюра «умные ногти» среди своих клиентов начал ещё в декабре прошлого года.
«Мы инсталлируем ту информацию, которая вам нужна. Например, ваше имя, номер мобильного телефона, ваши учётные записи в социальных сетях, веб-сайты.»
«Я всегда забываю свои визитки, но вы не забудете свой ноготь.»
Отметим, что салон красоты Lanour Beauty Lounge, у которого более 3,5 тыс. подписчиков в Instagram, продвигать услугу маникюра «умные ногти» среди своих клиентов начал ещё в декабре прошлого года.
В ролике выше показан маленький микрочип, который мастер по маникюру осторожно устанавливает на ноготь перед тем, как нанести слой блестящего лака для ногтей, чтобы замаскировать технологическую разработку.
Салон утверждает, что на данный момент сделал более 500 маникюров с использованием микрочипов.
Для активации чип необходимо разместить на расстоянии 1-2 сантиметра от смартфона.
«Дубай — это инновационный город. Обычно людям нравятся странные и креативные идеи», — добавила Нур.
Салон утверждает, что на данный момент сделал более 500 маникюров с использованием микрочипов.
Для активации чип необходимо разместить на расстоянии 1-2 сантиметра от смартфона.
«Дубай — это инновационный город. Обычно людям нравятся странные и креативные идеи», — добавила Нур.
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Метки: Микрочип Технология в мире наука фантастика фото
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