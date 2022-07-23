Как советский инженер сто лет назад спроектировал летающий город

Сегодня идеями о космических городах и колонизации соседних планет вряд ли кого-то можно удивить: эти сюжеты эксплуатируют режиссеры и писатели-фантасты, в деталях описывая и показывая города на орбитах в межгалактическом пространстве. Современные архитекторы тоже проектируют города будущего, правда пока они находятся на Земле.

Казалось бы, столетие назад мысли о летающих городах даже и появиться не могли, ведь до освоения космоса еще было несколько десятилетий. Но именно в 1920-х годах появилась идея создать город на околоземной орбите, и эта идея принадлежит Георгию Крутикову.