Как советский инженер сто лет назад спроектировал летающий город

Город на околоземной орбите и летающий автомобиль: именно такой проект был у советского инженера еще в 1920-х годах. Несомненно, он произвел фурор.
Сегодня идеями о космических городах и колонизации соседних планет вряд ли кого-то можно удивить: эти сюжеты эксплуатируют режиссеры и писатели-фантасты, в деталях описывая и показывая города на орбитах в межгалактическом пространстве. Современные архитекторы тоже проектируют города будущего, правда пока они находятся на Земле.
Казалось бы, столетие назад мысли о летающих городах даже и появиться не могли, ведь до освоения космоса еще было несколько десятилетий. Но именно в 1920-х годах появилась идея создать город на околоземной орбите, и эта идея принадлежит Георгию Крутикову.
Юный инженер предлагал создать для молодой коммунистической страны город в воздухе. Именно этому была посвящена его дипломная работа. Фактически она стала первым теоретическим шагом к миграции на околоземную орбиту.
Каждому обществу — свой город
Идея Крутикова была очень амбициозна и произвела настоящий фурор. Но к своей работе «Летающий город» выпускник 1928 года подошел очень скрупулезно и даже подробно проанализировал, каким может быть жилье в стратосфере.
Все развитые общества, как считал Крутиков, имели свой особенный тип городов. Например, феодальный город строился в форме круга, создавался он вокруг центральной крепости. Капиталистическое общество начало строить совершенно другой тип города: прямоугольный, с ровными вытянутыми улицами. Ну а коммунистический город Крутиков предложил построить… в воздухе!
Многие страницы дипломного проекта были посвящены аналитической работе. Архитектор придумал планировку города, разработал типы домов, а также создал концепцию транспорта, который позволял бы перемещаться с поверхности Земли в воздух. Эти, на первый взгляд, фантастические идеи были подкреплены анализом биологических, технических и научных вопросов, который в свою очередь доказывал, что летающий город вполне возможен, а еще он необходим.
Высотки в воздухе и летающий корабль
Так как же, по мнению Георгия Крутикова, должны были выглядеть дома будущего? Это могли быть комплексы из несколько высоток, которые парили в воздухе на одной круглой платформе. Внутри платформы могли быть подсобные и хозяйственные помещения, а высотки представляли собой дома-коммуны. Так почему же Крутиков решил поднять жилье в воздух? Тут все очень просто: чтобы освободить землю для заводов и прочих производственных объектов.
Добираться до дома с Земли архитектор предлагал на особом транспорте, эскиз которого он также создал для своего диплома. Это была машина обтекаемой формы, которая могла передвигаться по воде, воздуху и земле. Внутри кабины инженер предлагал создать мобильную мебель, которую можно было трансформировать при необходимости. Также этот летательный аппарат мог быть временным жильем и закреплялся бы на домах-высотках.
Проект, который так и не стал реальностью
Конечно, проект Крутикова так и не осуществили, а многие архитекторы критиковали «Летающий город» за чрезмерную фантастичность и нереальность. Однако для Высшего художественно-технического института, где учился инженер и защищал свой дипломный проект, подобные работы был очень важны.
Для студентов 1920-1930-х годов «Летающий город» и другие проекты на грани фантастики были вдохновением и способом увидеть светлое будущее. Они помогали мыслить творчески, подпитывали интерес к науке, технике и открытиям. Конечный итог такого вдохновения был весьма позитивен: архитектура выходила на новый уровень и появлялись свежие идеи градостроительства.
Ну а что касается самого Крутикова, то ничего из ряда фантастики, конечно же, ему не удалось воплотить в жизнь. Но инженер проектировал многие здания в Москве, в том числе и станцию метро, которая сегодня называется «Парк культуры».
Но для российской культуры он сделал кое-что по-настоящему большое: он многие годы работал над сохранением памятников архитектуры и бился за каждый шедевр. Учитывая, что в советскую эпоху активно разбирали храмы, превращали их в склады, а многие памятники не реставрировали, деятельность и результаты работ Крутикова были даже немного на грани фантастики для той эпохи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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