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Топ 20 лучших полнометражных аниме

Топ 20 лучших полнометражных аниме (24 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:32
Сообщество : Кино
Метки: аниме   кино   мультик   топ   фильм   фото   что посмотреть   
397
24
Практика показала, что выбор двадцатки лучших аниме-сериалов — задача почти непосильная и приводящая к огромным спорам внутри редакции. Потому мы решили начать с чего-то более однозначного — с полнометражек. Одними Миядзаки и Синкаем мы не ограничились, так что, быть может, из топа вы откроете для себя что-то новое. И не забывайте, что пускай все нижеприведенные аниме по-своему великолепны, но лучшее может быть только одно.
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Метки: аниме   кино   мультик   топ   фильм   фото   что посмотреть   
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5  комментариев
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12k
робт Час назад
монускрипт нинзя криповый, с дитями лучше не смотреть
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1k
0lov 22 минуты назад
А какже....?
ходячий замок
ветер крепчает
А какже....? ходячий замок ветер крепчает
А какже....? ходячий замок ветер крепчает
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15k
Flying Dutchmen. 23 минуты назад
Героями всех анимэ являются школьники. А у них там есть жизнь после школы?...
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1k
Александр Час назад
Где Тоторо???
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
шикарные работы
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