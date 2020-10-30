15 лучших аниме про вампиров, основанных на мангах

А теперь о чём-то совершенно ином: познакомьтесь с Чарли, киборгом и охотником на вампиров, который и сам является вампиром, и находящимся в долгу перед вампиром-плейбоем Джонни Райфло. У Чарли есть некоторая проблема: он хочет стать священником Ватикана, но там не в восторге от перспективы, что у них на службе будет служащий, в свободное время от работы пьющий кровь людей. Поэтому Чарли полон решимости пить только кровь Райфло, но не поддаваться его играм обольщения (которых Райфло всегда придерживается, так как очень серьёзно относится к роли вампира-плейбоя.)



«Вассалорд» переполнен фансервисом яои, и первоначально был нацелен на аудиторию дзёсэй, но самобытность характера Чарли, удивительный экшн и замысловатые тайны долго не будут отпускать вас.