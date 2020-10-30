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15 лучших аниме про вампиров, основанных на мангах

15 лучших аниме про вампиров, основанных на мангах (15 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:23
Сообщество : Кино
Метки: аниме   вампиры   кино   мультик   подборка   фильм   фото   что посмотреть   
237
15
Предания о вампирах присущи всем странам, всем культурам и всем индустриям. В 19 веке Брэм Стокер превратил устаревший эпистолярный роман в бестселлер, который мы знаем под названием «Дракула», а в 2005 году «Сумеречная сага» Стефани Майер разошлась сотнями миллионов экземпляров, которая заставляла бешено биться сердца девушек по всему миру.
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Метки: аниме   вампиры   кино   мультик   подборка   фильм   фото   что посмотреть   
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slackerr Час назад
без истории монстров этот топ ни о чем
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Otium7 Час назад
Ссылка coub.com
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Колька Валеркин сын Час назад
а мне Хеллиснг больше OVA понравились)))
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