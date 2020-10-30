15 лучших аниме про вампиров, основанных на мангах

Предания о вампирах присущи всем странам, всем культурам и всем индустриям. В 19 веке Брэм Стокер превратил устаревший эпистолярный роман в бестселлер, который мы знаем под названием «Дракула», а в 2005 году «Сумеречная сага» Стефани Майер разошлась сотнями миллионов экземпляров, которая заставляла бешено биться сердца девушек по всему миру.
Для полноты картины стоит изучить восточный взгляд на этих фантастических существ при помощи манги и аниме. Для этого мы подготовили список из 15 вампирских аниме, основанных на мангах. Так что каждый пункт этого списка подходит как для поиска «что почитать», так и «что посмотреть». Список отсортирован по дате выхода аниме — от самого нового к самому старому.
Удар крови / Сопротивление крови / Strike the Blood (2013-…)
В этом аниме мы следим за жизнью Кодзё Акацуки, когда он превращается из обычного ученика средней школы в одного из самых важных людей на своём острове. Это происходит после некоторого стечения обстоятельств, когда он обзавёлся способностями, похожими на способности прародителя, могущественного легендарного вампира. Опасаясь, что он может потерпеть неудачу с вновь обретенными силами, организация Королевских львов посылает Юкину, высококвалифицированного агента, чтобы она следил за ним. Сериал весёлый и имеет действительно крутые экшн эпизоды.
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Невероятные приключения Джоджо / JoJo’s Bizarre Adventure / JoJo no Kimyou na Bouken (2012-…)
Жизнь Джорджа Джостара была умеренной и довольно хорошей, пока в один роковой день у него не появился приёмный брат по имени Дио, по сравнению с которым большинство других злодейских вампиров выглядят довольно безобидными и скучными. Дио пытается узурпировать Джостара и украсть семейное состояние, но этот и без того зловещий план становится ещё более ужасающим, когда обнаруживается таинственная каменная маска с древними силами.
Последний Серафим: Битва в Нагое / Seraph of the End: Vampire Reign / Owari no Seraph: Nagoya Kessen Hen (2015)
Когда-нибудь вашу семью забирали кровожадные вампиры? Конечно, нет! Зачем мне спрашивать что-то подобное? Во всяком случае, что касается сути вопроса, то вышеупомянутый вопрос становится действительностью для Юичиро Хякуя, сироты, чьи друзья убиты вампирами. Будучи преисполнен решимости уничтожить каждого из них, он присоединяется к отряд Лунных демонов, воинской подразделения с единственной целью — уничтожить вампиров.
Кровавый парень / Blood Lad (2013)
Стаз Чарли Блад – глава восточного сектора ада, а между тем является ярым отаку (поклонником манги, аниме и всей японской культуры). Янаги Фуюми – незадачливая девушка, провалившаяся сквозь портал демонов, и сразу же после встречи со Стазом умиршая от плотоядного растения, и превратившаяся в призрака. Так начинаются эпические поиски способа возвращения Фуюми из мира демонов в человеческий мир и к жизни. Жаль, что почти все существа и люди, с которыми они столкнутся в этом приключении, попытаются воспользоваться ими в личных интересах.
«Кровавый парень» примечателен не только комедийной составляющей и очень реалистично показанным подростком-вампиром, но также и тем, что сюжет имеет отличный темп, действия сериала хорошо продуманы и доставляют массу удовольствия, а окружающий мир выглядит просто изумительно.
«Кровавый парень» примечателен не только комедийной составляющей и очень реалистично показанным подростком-вампиром, но также и тем, что сюжет имеет отличный темп, действия сериала хорошо продуманы и доставляют массу удовольствия, а окружающий мир выглядит просто изумительно.
Вассалорд/ Vassalord (2013)
А теперь о чём-то совершенно ином: познакомьтесь с Чарли, киборгом и охотником на вампиров, который и сам является вампиром, и находящимся в долгу перед вампиром-плейбоем Джонни Райфло. У Чарли есть некоторая проблема: он хочет стать священником Ватикана, но там не в восторге от перспективы, что у них на службе будет служащий, в свободное время от работы пьющий кровь людей. Поэтому Чарли полон решимости пить только кровь Райфло, но не поддаваться его играм обольщения (которых Райфло всегда придерживается, так как очень серьёзно относится к роли вампира-плейбоя.)
«Вассалорд» переполнен фансервисом яои, и первоначально был нацелен на аудиторию дзёсэй, но самобытность характера Чарли, удивительный экшн и замысловатые тайны долго не будут отпускать вас.
«Вассалорд» переполнен фансервисом яои, и первоначально был нацелен на аудиторию дзёсэй, но самобытность характера Чарли, удивительный экшн и замысловатые тайны долго не будут отпускать вас.
Кровь: Последний вампир, Кровь +, Кровь-Си / Blood: The Last Vampire (2000) & Blood + (2005-2006) and Blood C (2011)
Сая, главная героиня многократно перезагружаемого аниме-сериала «Кровь», являющимся японским ответом на «Баффи – истребительницу вампиров». Хотя не ясно, является ли Сая, играющая главную роль в «Крови +» и «Крови-Си», разными воплощениями одного и того же персонажа или «Сая» – это прозвище, которое получает каждая охотница на вампиров.
Однако самое потрясающее воплощение Саи было в аниме-сериале «Кровь-Си», основанном на манге студии CLAMP, которые также написали сценарий самого сериала. Они ответственны не только за наличие очков у главного героя, но также они решили добавить в вампиров немного лавкрафтовской эстетики. Это чрезвычайно занимательная манга. В подтверждение наших слов упомянем тот факт, что она была подвергнута цензуре в Японии и полностью запрещена в Китае.
Однако самое потрясающее воплощение Саи было в аниме-сериале «Кровь-Си», основанном на манге студии CLAMP, которые также написали сценарий самого сериала. Они ответственны не только за наличие очков у главного героя, но также они решили добавить в вампиров немного лавкрафтовской эстетики. Это чрезвычайно занимательная манга. В подтверждение наших слов упомянем тот факт, что она была подвергнута цензуре в Японии и полностью запрещена в Китае.
Усопшие / Мёртвый демон Shiki (2010)
Добро пожаловать в Сотобу, тихий японский городок, который переживает смертельную эпидемию с тех пор, как эксцентричная семья Кирисики переехала в единственный особняк, построенный в западном стиле. Женская половина семьи Кирисики, как мать, так и дочь, страдают от ужасной солнечной аллергии, во всяком случае они так говорят. По мере того, как все больше и больше горожан умирает (и некоторые возвращаются из мира мёртвых), их друзья и семьи становятся всё более отчаянными в попытках прекратить сложившуюся ситуацию, и это тот момент, когда начинается настоящий ужас. Вам точно придётся по вкусу «Усопшие», если вам понравились романы Стивена Кинга «Под куполом» и «Салимов удел».
Танец на Вампирском берегу / Dance In The Vampire Bund (2010)
Одной из предпосылок сериала является заключение, что человечество худшее, что случалось с Землёй, и вам, как зрителю, должно быть стыдно за себя. Такая же техника использовалась в западных фильмах «Забавные игры» и «Леденец».
Этот аниме-сериал рассказывает о Мине Цепеш, королеве вампиров с двумя телами, и её телохранителе-оборотне Аки. Мина в процессе создания своего опус магнума: острова Вампирский берег, но котором вампиры смогут жить свободно. Несмотря на свою первозданную внешность 12-летней девочки, она невероятно умная 300-летняя вампирша, продумавшая все действия на множество шагов вперёд, которые должны привести к её заветной цели. Если вам понравились «Тёмный дворецкий» (Black Butler), «Настоящая кровь» и «Интервью с вампиром», вам понравится и это.
Этот аниме-сериал рассказывает о Мине Цепеш, королеве вампиров с двумя телами, и её телохранителе-оборотне Аки. Мина в процессе создания своего опус магнума: острова Вампирский берег, но котором вампиры смогут жить свободно. Несмотря на свою первозданную внешность 12-летней девочки, она невероятно умная 300-летняя вампирша, продумавшая все действия на множество шагов вперёд, которые должны привести к её заветной цели. Если вам понравились «Тёмный дворецкий» (Black Butler), «Настоящая кровь» и «Интервью с вампиром», вам понравится и это.
Рыцарь-Вампир, Розарио и Вампир / Vampire Knight (2008) & Rosario + Vampire (2008)
«Рыцарь-вампир» (cёдзё) и «Розарио и Вампир» (cёнэн) берут своё начало с «нормальных» героев-людей, пытающихся работать в средней школе, в которой учатся вампиры, суккубы, оборотни и другие демонические существа, причём «Рыцарь-вампир» достаточно серьезный аниме-сериал в отличии от «Розарио и Вампира».
Тем не менее, ближе к середине сериала «Рыцарь-вампир» превратился в сентиментальную болтовню, в то время как в «Розарио и Вампире» избавились от всех клише, относящихся к женским персонажам, которые должны были сохранять интерес мужской аудитории, и сумели создать одни из самых эпических сюжетных линий и развитий персонажей в жанре. Если вы начинали смотреть «Рыцаря-вампира» и бросили в процессе, то советуем обратить свой взгляд на сериал «Розарио и Вампир».
Тем не менее, ближе к середине сериала «Рыцарь-вампир» превратился в сентиментальную болтовню, в то время как в «Розарио и Вампире» избавились от всех клише, относящихся к женским персонажам, которые должны были сохранять интерес мужской аудитории, и сумели создать одни из самых эпических сюжетных линий и развитий персонажей в жанре. Если вы начинали смотреть «Рыцаря-вампира» и бросили в процессе, то советуем обратить свой взгляд на сериал «Розарио и Вампир».
Хеллсинг Ultimate / Hellsing Ultimate (2006-2012)
«Хеллсинг Ultimate» – это перезагрузка «Хеллсинга», которая придерживается сюжетной линии манги, а не уходит на территорию фанфиков. Со стилем, который ближе к «Тетради смерти», чем к «Рыцарю-Вампиру», «Хеллсинг Ultimate» рассказывает про похождения Алукарда, самого могущественного из вампиров, попавшего в рабство могущественной организации Хеллсинг, занимающейся истреблением вампиров. Также заметную роль в сериале играют Интегра Хеллсинг, непримиримая хозяйка Алукарда и Виктории Серас, его молодая ученица-вампирша.
Если вам понравилась «Castlevania», вам определенно понравится «Хеллсинг Ultimate», так как оба проекта в значительной степени основаны на «Ди, охотник на вампиров» и «Дракуле» Брэма Стокера, имеют отличный экшн и показывают неоднозначных главных положительных героев.
Если вам понравилась «Castlevania», вам определенно понравится «Хеллсинг Ultimate», так как оба проекта в значительной степени основаны на «Ди, охотник на вампиров» и «Дракуле» Брэма Стокера, имеют отличный экшн и показывают неоднозначных главных положительных героев.
Братство чёрной крови / Black Blood Brothers (2006)
Люди и вампиры живут в неустойчивом перемирии почти десять лет. Это было результатом интенсивной войны, которая привела к очень большому кровопролитию. Теперь, годы спустя, что-то угрожает этому перемирию. Это заставляет Дзиро Мотидзуки, ветерана предыдущего конфликта, известного по прозвищу «Серебряный клинок», пойти в особую зону, где вампиры живут отдельно от людей.
Карин/ Karin: Chibi Vampire (2005-2006)
«Карин» – это, наверное, один из самых красивых, нежных и симпатичных примеров вампиризма, который только можно найти.
Карин, хоть она и происходит из древней семьи вампиров с очень специфическими вкусами, имеет противоположный синдром: она производит избыток крови, который либо накапливается внутри неё, а затем бежит из носа (что, как вы, возможно, знаете, в аниме является условным обозначением сексуального возбуждения, а это унизительно для неё), или ей удаётся ввести свою кровь ничего не подозревающим людям, вызывая у них тёплые и счастливые чувства.
Карин, хоть она и происходит из древней семьи вампиров с очень специфическими вкусами, имеет противоположный синдром: она производит избыток крови, который либо накапливается внутри неё, а затем бежит из носа (что, как вы, возможно, знаете, в аниме является условным обозначением сексуального возбуждения, а это унизительно для неё), или ей удаётся ввести свою кровь ничего не подозревающим людям, вызывая у них тёплые и счастливые чувства.
Кровь Триединства / Trinity Blood (2005)
Эта история разворачивается в будущем, когда люди и вампиры всё еще находятся в состоянии войны. Несмотря на всю эту ситуацию есть определенное количество людей, которые хотят мирного сосуществования. Но некоторые группы такие, как Орден Розенкрейц, хотят, чтобы война продолжалась ради их собственной выгоды. Это ставит их против Авеля, вампира, который пьёт кровь других вампиров.
Ди, охотник на вампиров (манга) и Ди: Жажда крови / Vampire Hunter D & Vampire Hunter D: Bloodlust (2000)
Ди в «Ди, охотник на вампиров» обозначает «дампир», гибрид человеческой матери и отца-вампира, который из-за своей презираемой родословной обречен бродить по Земле в одиночку. К счастью для него, его происхождение дало ему все дары вампиров и оградило почти от всех их слабостей, что делает его идеальным охотником на различную начесть.
Это манга, которая в 1983 году произвела революцию в жанре и запустило массовое появление вампирской продукции с восточным колоритом. Мало того, что оригинальный иллюстратор, Ёситака Амано, потрясающий художник, в «Ди, охотник на вампиров» ему удалось создать изумительный синтез классических знаний о вампирах и научной фантастики с хоррором. Аниме, как и манга, было полностью нарисовано от руки.
Это манга, которая в 1983 году произвела революцию в жанре и запустило массовое появление вампирской продукции с восточным колоритом. Мало того, что оригинальный иллюстратор, Ёситака Амано, потрясающий художник, в «Ди, охотник на вампиров» ему удалось создать изумительный синтез классических знаний о вампирах и научной фантастики с хоррором. Аниме, как и манга, было полностью нарисовано от руки.
Принцесса вампиров Мию / Kyuuketsuhime Miyu / Vampire Princess Miyu (1997)
Монстры, умеющие менять свою форму, относящиеся к магической расе Синма, бродят по Земле, маскируясь под людей, и питаются силой мертвых и их эмоциями. Только Избранный, который проходит границу между светом и тьмой, может уничтожить представителей Cинмы, и этим человеком является Мию, с внешностью вечно 15-тилетней девочки Принцесса Вампиров.
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