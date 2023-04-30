Великая зелёная стена: как Африка хочет остановить опустынивание и защититься от Сахары?

Незамеченная война

Сахара – крупнейшая пустыня в мире. Она тянется на всю Африку и занимает 30% континента. Но самое ужасное то, что с XIX века она постоянно растёт. Освоение континента европейцами привело к тому, что южная граница пустыни сдвигается примерно на 6-10 км в год.

Весь XX век Сахара «наступала» на Сахель – тропическую саванну, отделяющую пески от джунглей. Узкой полоской суши он протянулся на 3900 км от Атлантического океана на западе до берегов Красного моря на востоке. Общая площадь региона – 3 млн км².

С 1914 года в Сахеле регулярно фиксируются засухи, приводящие к массовым вспышкам голода. Максимума они достигли в 1960-ых годах, когда местные жители несколько лет жили практически без дождей.