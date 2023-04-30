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Великая зелёная стена: как Африка хочет остановить опустынивание и защититься от Сахары?

Великая зелёная стена: как Африка хочет остановить опустынивание и защититься от Сахары?

Автор:
30 апреля 2023 10:06
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Африка   Зеленая стена   Сахара   в мире   опустынивание   факт   фото   
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С 2007 года африканские страны воплощают в жизнь амбициозный проект стоимостью 33 млрд долларов. Его цель – озеленение более 1 млн км² пустынных земель. Для сравнения, эта территория сопоставима с территорией Франции и Испании вместе взятыми. Почему пустыня Сахара расширяется, и получится ли у африканцев победить природу?

Незамеченная война

Сахара – крупнейшая пустыня в мире. Она тянется на всю Африку и занимает 30% континента. Но самое ужасное то, что с XIX века она постоянно растёт. Освоение континента европейцами привело к тому, что южная граница пустыни сдвигается примерно на 6-10 км в год.

Весь XX век Сахара «наступала» на Сахель – тропическую саванну, отделяющую пески от джунглей. Узкой полоской суши он протянулся на 3900 км от Атлантического океана на западе до берегов Красного моря на востоке. Общая площадь региона – 3 млн км².

С 1914 года в Сахеле регулярно фиксируются засухи, приводящие к массовым вспышкам голода. Максимума они достигли в 1960-ых годах, когда местные жители несколько лет жили практически без дождей.

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За 50 лет количество территорий, непригодных для земледелия, сократилось на 10% – при всём развитии технологий и росте населения! Сегодня под угрозой голода находятся 300 миллионов африканцев, живущих непосредственно в саванном поясе.

Если же опустынивание не будет остановлено, то к 2050 году около 800 миллионов человек потеряют кормовую базу. Это спровоцирует один из самых масштабных миграционных кризисов и гуманитарных катастроф в истории человечества.

Таким образом, сегодня 21 страна Африки ведёт настоящую войну с природой, стремясь если не остановить, то хотя бы замедлить деградацию почв и опустынивание.


Почему пустыня расширяется?

Центральная Африка – самый неразвитый регион планеты. В сельском хозяйстве не используются современные удобрения и техника. При этом земля используется слишком интенсивно. Пашни не отдыхают, участки не удобряются. В конечном счёте почва деградирует.

Сильное влияние на ситуацию оказывает неконтролируемый выпас скота. Животные съедают и вытаптывают растительность. Наконец, под карьеры и шахты, а также под новые города африканцы массово вырубают леса.

Деревья защищают территорию от ветровой эрозии, повышают влажность и дольше удерживают воду в почве. Листья становятся естественным удобрением. В условиях жаркого климата и сухих ветров, идущих из Сахары, отсутствие леса становится губительным фактором для африканской экосистемы.


Спасение Африки?

Великая зелёная стена – это полоса леса, высаженная вдоль всего пояса Сахеля. Ширина лесополосы составит 15 км, протяженность – 7775 км. Реализовать проект планируют, высадив 37 видов местных растений, которые способны развиваться в условиях засушливого климата.

Программа одобрена множеством африканских и международных организаций. Выделено более 33 млрд долларов. К проекту прямо привлечено 21 государство. Планируется, что к 2030 году, когда проект будет завершён, появится 10 млн рабочих мест.

Разумеется, программа предполагает работу с местным населением. Земледельцев научат оставлять землю под пар, скотоводов обяжут следить за животными или создать для них загоны.

Однако проект продвигается медленно и плохо. За 16 лет африканцы высадили всего 4% предполагаемой лесополосы. Проект завершен менее чем на 15%.

Главным препятствием является отсутствие должного финансирования. Африка – регион небогатый, а выделенные Европой деньги до проекта не доходят. Проблему представляют коррупция и отсутствие желания у населения следовать новым правилам.

Представьте себе, 80% высаженных в ходе проекта деревьев погибли. Некоторые растения завяли из-за небрежности и отсутствия внимания со стороны рабочих. Другие были съедены домашним скотом. Некоторые африканцы, не думая о будущем, целенаправленно уничтожают молодые деревья ради древесины и топлива.

Впрочем, определенные успехи всё же есть. В Нигерии, Сенегале и Эфиопии уже восстановлено около 35 млн га земли. Работу получили 350 тысяч человек. Потрачено 8 млрд долларов.

Суммируя потери и промежуточные итоги проекта, западные инвесторы не торопятся выделять деньги. Можно с уверенностью сказать, что Африка эту войну проигрывает. К слову, в Китае есть тоже своя «Зелёная стена», и китайцы свой проект реализовали успешно. Может, африканцам стоит понабраться у них опыта?

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Метки: Африка   Зеленая стена   Сахара   в мире   опустынивание   факт   фото   
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8  комментариев
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1k
Змей Горыныч Час назад
В Африке есть все полезные ископаемые. В огромных количествах. Мозгов там у негров нет. Недаром туда Китай сейчас активно лезет
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354
Андрей 17 минут назад
У Каддафи был план озеленения Сахары.
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−2
кошка бобик 18 минут назад
я вчера прилетел с Кубы. там вместо сахара в кофе мед кладут.
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9k
Фомич 23 минуты назад
...а выделенные Европой деньги до проекта не доходят. Проблему представляют коррупция и отсутствие желания у населения следовать новым правилам.

Есть еще одна страна, площадью поменьше Африки, а вот коррупцией побольше. Угадайте с трех раз
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54
r3mba4 36 минут назад
у Сталина получилось. Только сегодня все это вырубается бесконтрольно. После нас хоть потоп. Это СССР можно ругать, а власть нельзя, в иноагенты сразу запишут. А вы про калоши. Для африки. Позорище!)))
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6k
sedoisever 51 минуту назад
Мало просто высаживать деревья. Нужна массовая программа по просвящению, охране и законодательству. Это плюс куча денег.
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37k
Александр Час назад
Задумка классная, но боюсь, "цивилизованный" мир не даст сделать такое... А вдруг там люди начнут более менее хорошо жить? Где потом рабов брать и бесплатные ресурсы? А вообще идея очень классная. Вместо того, чтобы хохложопым нацикам бабло вливать, лучше бы вон африке со стеной помогли.
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