Великая зелёная стена: как Африка хочет остановить опустынивание и защититься от Сахары?

С 2007 года африканские страны воплощают в жизнь амбициозный проект стоимостью 33 млрд долларов. Его цель – озеленение более 1 млн км² пустынных земель. Для сравнения, эта территория сопоставима с территорией Франции и Испании вместе взятыми. Почему пустыня Сахара расширяется, и получится ли у африканцев победить природу?
Незамеченная война
Сахара – крупнейшая пустыня в мире. Она тянется на всю Африку и занимает 30% континента. Но самое ужасное то, что с XIX века она постоянно растёт. Освоение континента европейцами привело к тому, что южная граница пустыни сдвигается примерно на 6-10 км в год.
Весь XX век Сахара «наступала» на Сахель – тропическую саванну, отделяющую пески от джунглей. Узкой полоской суши он протянулся на 3900 км от Атлантического океана на западе до берегов Красного моря на востоке. Общая площадь региона – 3 млн км².
С 1914 года в Сахеле регулярно фиксируются засухи, приводящие к массовым вспышкам голода. Максимума они достигли в 1960-ых годах, когда местные жители несколько лет жили практически без дождей.
За 50 лет количество территорий, непригодных для земледелия, сократилось на 10% – при всём развитии технологий и росте населения! Сегодня под угрозой голода находятся 300 миллионов африканцев, живущих непосредственно в саванном поясе.
Если же опустынивание не будет остановлено, то к 2050 году около 800 миллионов человек потеряют кормовую базу. Это спровоцирует один из самых масштабных миграционных кризисов и гуманитарных катастроф в истории человечества.
Таким образом, сегодня 21 страна Африки ведёт настоящую войну с природой, стремясь если не остановить, то хотя бы замедлить деградацию почв и опустынивание.
Почему пустыня расширяется?
Центральная Африка – самый неразвитый регион планеты. В сельском хозяйстве не используются современные удобрения и техника. При этом земля используется слишком интенсивно. Пашни не отдыхают, участки не удобряются. В конечном счёте почва деградирует.
Сильное влияние на ситуацию оказывает неконтролируемый выпас скота. Животные съедают и вытаптывают растительность. Наконец, под карьеры и шахты, а также под новые города африканцы массово вырубают леса.
Деревья защищают территорию от ветровой эрозии, повышают влажность и дольше удерживают воду в почве. Листья становятся естественным удобрением. В условиях жаркого климата и сухих ветров, идущих из Сахары, отсутствие леса становится губительным фактором для африканской экосистемы.
Спасение Африки?
Великая зелёная стена – это полоса леса, высаженная вдоль всего пояса Сахеля. Ширина лесополосы составит 15 км, протяженность – 7775 км. Реализовать проект планируют, высадив 37 видов местных растений, которые способны развиваться в условиях засушливого климата.
Программа одобрена множеством африканских и международных организаций. Выделено более 33 млрд долларов. К проекту прямо привлечено 21 государство. Планируется, что к 2030 году, когда проект будет завершён, появится 10 млн рабочих мест.
Разумеется, программа предполагает работу с местным населением. Земледельцев научат оставлять землю под пар, скотоводов обяжут следить за животными или создать для них загоны.
Однако проект продвигается медленно и плохо. За 16 лет африканцы высадили всего 4% предполагаемой лесополосы. Проект завершен менее чем на 15%.
Главным препятствием является отсутствие должного финансирования. Африка – регион небогатый, а выделенные Европой деньги до проекта не доходят. Проблему представляют коррупция и отсутствие желания у населения следовать новым правилам.
Представьте себе, 80% высаженных в ходе проекта деревьев погибли. Некоторые растения завяли из-за небрежности и отсутствия внимания со стороны рабочих. Другие были съедены домашним скотом. Некоторые африканцы, не думая о будущем, целенаправленно уничтожают молодые деревья ради древесины и топлива.
Впрочем, определенные успехи всё же есть. В Нигерии, Сенегале и Эфиопии уже восстановлено около 35 млн га земли. Работу получили 350 тысяч человек. Потрачено 8 млрд долларов.
Суммируя потери и промежуточные итоги проекта, западные инвесторы не торопятся выделять деньги. Можно с уверенностью сказать, что Африка эту войну проигрывает. К слову, в Китае есть тоже своя «Зелёная стена», и китайцы свой проект реализовали успешно. Может, африканцам стоит понабраться у них опыта?
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