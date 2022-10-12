Где находится самый высотный в мире банкомат

Особенность банкомата - он работает на солнечной и ветровой энергии. Его установил здесь Национальный банк Пакистана (NBP) в 2016 году, что было довольно сложной задачей, на выполнение которой банку потребовалось около четырех месяцев. Техническое обслуживание и пополнение банкомата наличными также проблематично - а ближайший банк находится на расстоянии целых 82 километров. Местным менеджерам приходится преодолевать сильные ветры, непогоду, частые оползни и опасные горные перевалы, чтобы добраться до аппарата - дорога до него обычно занимает у них 2-2,5 часа.