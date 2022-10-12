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Где находится самый высотный в мире банкомат

Где находится самый высотный в мире банкомат

Автор:
12 октября 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Разное   банкомат   банкоматы   в мире   интересное пакистан   факт   факты   фото   фотографии   
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Где-то на границе Китая и Пакистана есть интересное место, куда частенько забираются любители приключений и видео-блогеры. Там находится самый высотный в мире банкомат Национального банка Пакистана. Найти его можно на высоте 4693 метра.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   банкомат   банкоматы   в мире   интересное пакистан   факт   факты   фото   фотографии   
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4  комментария
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
И нахрена он там?
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32k
ACU900 3 часа назад
Анекдот напомнило:
Группа альпинистов из последних сил взобралась на Эверест. Вдруг видят - стоит весь заледеневший 600-й мерс и нем четверо замерзших братков со скрюченными от холода пальцами.
-Эй, мужики! - спрашивают альпинисты, - вы как сюда попали?
-Как попали - наше дело,- отвечают братки. - Но та сука, которая нам тут стрелку забила - за это заплатит!
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