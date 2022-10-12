Где находится самый высотный в мире банкомат

145
5
2
Где-то на границе Китая и Пакистана есть интересное место, куда частенько забираются любители приключений и видео-блогеры. Там находится самый высотный в мире банкомат Национального банка Пакистана. Найти его можно на высоте 4693 метра.
Банкомат - изобретение давно не новое, но увидеть его буквально на вершине горы - настоящая диковинка. Да, воспользоваться этим банкоматом можно во время похода по заснеженным горам Пакистана. Его месторасположение - на горном перевале Хунджераб в северной пакистанской провинции Гилгит-Балтистан, рядом с границей между Китаем и Пакистаном. Это самый высотный в мире полнофункциональный банкомат, что подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.
Особенность банкомата - он работает на солнечной и ветровой энергии. Его установил здесь Национальный банк Пакистана (NBP) в 2016 году, что было довольно сложной задачей, на выполнение которой банку потребовалось около четырех месяцев. Техническое обслуживание и пополнение банкомата наличными также проблематично - а ближайший банк находится на расстоянии целых 82 километров. Местным менеджерам приходится преодолевать сильные ветры, непогоду, частые оползни и опасные горные перевалы, чтобы добраться до аппарата - дорога до него обычно занимает у них 2-2,5 часа.
Хотя банкомат не особо загружен из-за своего необычного расположения, у него есть "постоянные пользователи". Это пограничники, которые забирают свою зарплату, небольшое количество местных жителей, и те немногие люди, что пересекают границу через перевал. По подсчетам банка, каждые пару недель из автомата выводится от 4 до 5 миллионов рупий (до 1,5 млн рублей).
Парочка видео с "самым высоким" банкоматом:
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ гигантских объектов и явлений, которые напугают мегалофобов
- 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни
- 20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете
- 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно
- Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище
Новости партнёров
Группа альпинистов из последних сил взобралась на Эверест. Вдруг видят - стоит весь заледеневший 600-й мерс и нем четверо замерзших братков со скрюченными от холода пальцами.
-Эй, мужики! - спрашивают альпинисты, - вы как сюда попали?
-Как попали - наше дело,- отвечают братки. - Но та сука, которая нам тут стрелку забила - за это заплатит!