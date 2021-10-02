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Гаэтале: самый соленый водоем планеты, где содержание соли выше, чем в Мертвом море

Гаэтале: самый соленый водоем планеты, где содержание соли выше, чем в Мертвом море (4 фото)

Автор:
02 октября 2021 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гаэтале   в мире   водоем   интересно   планета   природа   факт   фото   
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Одно из самых больших заблуждений, в которое мы верим, ― это то, что Мертвое море самый соленый водоем планеты. Но это совершенно неверно: на планете есть водоемы, где содержание соли гораздо выше. А самый соленый из них ― пруд Гаэтале, расположенный в пустыне Данакиль.



Гаэтале находится в одном из самых удивительных мест планеты ― в Эфиопской впадине на территории самой жаркой пустыни земного шара. Его соленость колоссальна: 43%. Для сравнения, соленость Мирового океана примерно 3,5 %. Ну, а соленость всем известного Мертвого моря на 10% ниже.

Пруд легко обойти пешком: он в диаметре около 60 метров. Фото: wikipedia.orgПруд легко обойти пешком: он в диаметре около 60 метров


Однако туристы, добирающиеся до этого отдаленного места планеты, в воду заходить не спешат. Дело в том, что полежать на воде, как это можно сделать в Мертвом море, тут вряд ли получится. От воды Гаэтале вряд ли удастся получить удовольствие, а вот ожог ― возможно.


Дело в том, что этот пруд появился относительно недавно, в начале 2000-х годов. По словам местных жителей, водоем образовался после землетрясения: в расколе начал бить термальный источник. Вода в нем горячая, выше, чем температура воздуха в пустыне: 50-55 градусов по Цельсию.


Фантастический пейзаж впадины Данакиль. Фото: Ian Swithinbank/flickr.comФантастический пейзаж впадины Данакиль


Однако опасность купания не только в горячей воде, но и в том, что над озером парит углекислый газ. Выходит он прямо на поверхности озера в виде пузырьков, которые тут же лопаются. О том, что пруд опасен для живых организмом, говорят даже его берега: вокруг озера лежат мертвые птицы и насекомые, которые, по всей видимости, погибли, надышавшись парами газа. Из-за этого Гаэтале получил у местных жителей прозвище «озеро-убийца».


Горячий источник самого соленого водоема планеты. Фото: wikipedia.orgГорячий источник самого соленого водоема планеты


Также в воде большое количество железа, отчего водоем и его берега таких насыщенных цветов. Однако соли железа влияют не только на внешний вид, но и на консистенцию озера: при прикосновении вода в нем кажется жирной, словно масло. Но весь этот не особо примечательный пейзаж нисколько не отпугивает туристов: в конце концов, многие мечтают увидеть самый соленый водоем планеты.


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Метки: Гаэтале   в мире   водоем   интересно   планета   природа   факт   фото   
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