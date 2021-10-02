Гаэтале: самый соленый водоем планеты, где содержание соли выше, чем в Мертвом море

Гаэтале находится в одном из самых удивительных мест планеты ― в Эфиопской впадине на территории самой жаркой пустыни земного шара. Его соленость колоссальна: 43%. Для сравнения, соленость Мирового океана примерно 3,5 %. Ну, а соленость всем известного Мертвого моря на 10% ниже.

Пруд легко обойти пешком: он в диаметре около 60 метров





Однако туристы, добирающиеся до этого отдаленного места планеты, в воду заходить не спешат. Дело в том, что полежать на воде, как это можно сделать в Мертвом море, тут вряд ли получится. От воды Гаэтале вряд ли удастся получить удовольствие, а вот ожог ― возможно.





Дело в том, что этот пруд появился относительно недавно, в начале 2000-х годов. По словам местных жителей, водоем образовался после землетрясения: в расколе начал бить термальный источник. Вода в нем горячая, выше, чем температура воздуха в пустыне: 50-55 градусов по Цельсию.





Фантастический пейзаж впадины Данакиль





Однако опасность купания не только в горячей воде, но и в том, что над озером парит углекислый газ. Выходит он прямо на поверхности озера в виде пузырьков, которые тут же лопаются. О том, что пруд опасен для живых организмом, говорят даже его берега: вокруг озера лежат мертвые птицы и насекомые, которые, по всей видимости, погибли, надышавшись парами газа. Из-за этого Гаэтале получил у местных жителей прозвище «озеро-убийца».





Горячий источник самого соленого водоема планеты





Также в воде большое количество железа, отчего водоем и его берега таких насыщенных цветов. Однако соли железа влияют не только на внешний вид, но и на консистенцию озера: при прикосновении вода в нем кажется жирной, словно масло. Но весь этот не особо примечательный пейзаж нисколько не отпугивает туристов: в конце концов, многие мечтают увидеть самый соленый водоем планеты.