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В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой

В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой

Автор:
17 ноября 2022 10:23
Сообщество : Животные
Метки: Африка   в мире   вода   добро   животные   поступок   фото   
1537
17

Люди могут наблюдать за тем, как обитатели саванны утоляют жажду.

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Уилл Беррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) давно фотографирует африканскую природу.

Недавно Уилл закончил другой необычный проект Shompole Hide, подарив африканским животным хорошее место для водопоя, а путешественникам и фотографам — лучший уголок в Африке для наблюдения за этим увлекательным зрелищем.

Беррард-Лукас последние два года работал в парке Шомполе в Кении. Этот парк находится на территории народа масаи, и туризм — это один из основных источников дохода здесь. Днем в парке очень жарко и пыльно, поэтому встречи с животными не так часты.

Но ночью эта территория оживает, особенно там, где есть пруды: десятки животных разных видов стекаются к водопою. Внимание фотографа привлек крохотный водоем, напоминающий больше лужу: днем здесь было пусто, но камеры ночного видения зафиксировали невероятное количество животных возле этого скромного пруда.

Тогда у Уилла появилась идея: он решил сделать пруд больше, а рядом оборудовать обзорную площадку. Так и родился проект Shompole Hide.

Для него рядом с водоемом установили два контейнера с обзорными окнами, а внутри поставили раскладные кровати для удобства путешественников.

К водоему провели трубы, теперь здесь регулярно есть доступ чистой воды для животных, и он никогда не пересохнет. Уиллу пришлось ждать недолго: через несколько дней к пруду стало приходить еще больше животных.

Два скромных по своим удобствам грузовых контейнера теперь стали магнитом для фотографов, а также для всех любителей дикой природы. Благодаря этому проекту народ масаи сможет подарить необыкновенный опыт путешественникам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Африка   в мире   вода   добро   животные   поступок   фото   
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16k
Илларион Забродов Час назад
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19k
Василий 3 минуты назад
Ночные фотки очень крутые.
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83k
grigori80 Полчаса назад
хоть какой-то позитив!!!
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2k
Vadim Balabanov Час назад
"Построил" пруд?
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92
Jangalop Vadim Balabanov 9 минут назад
Возможно, я ошибаюсь, "пруд" - это там где есть "запруда" - плотина. Это скорее озеро.
Т.к. "К водоему провели трубы", то таки да, построил получается
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1k
Мурчелло Час назад
Животные пьют воду.Надо же зрелище.Еще и бабло на этом поднять .Как же без этого.
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