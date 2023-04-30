Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для сталкеров

Одной из главных достопримечательностей ГРЭС является высокая труба, которую можно увидеть из любой части города. Она была построена немецкими инженерами и благодаря своей прочности выдержала прямое попадание артиллерийского снаряда, который не взорвался. Он оставил огромную дыру между 5 и 6 ярусами. По ржавой лестнице до сих пор можно подняться наверх, но с каждым годом это становится все опаснее.

12. Сооружение находится на высоте более 60 метров и состоит из нескольких зданий, а также большого количества оборудования и механизмов.