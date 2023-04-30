Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для сталкеров

Заброшенная ГРЭС (Государственная районная электростанция) в Абхазии – это огромное сооружение, которое было построено в 1980-х годах и находится на реке Кодор в районе города Ткварчели (в западной части Абхазии).
Показываем, как выглядит бывшая ГРЭС сегодня
1. Ткварчельская ГРЭС — один из многочисленных заброшенных объектов Абхазии.
2. Ткварчели – типичный шахтерский город, история которого началась в 1930-х годах.
3. До войны успели запустить восемь шахт, давших к концу 80-х годов 0,37 млн тонн угля.
4. Старое фото Ткварчели: в городе тогда проживало 40 тыс. человек.
5. В 1935 году здесь построили и запустили первую ГРЭС (Государственная районная электростанция).
6. Ткварчельская ГРЭС работала на угле, который добывался здесь же, и обеспечивала молодую республику электричеством.
7. Производство угля было настолько интенсивным, что его можно было вывозить целыми поездами.
8. Более того, в Ткварчели добывался коксующийся уголь, который в мире был в дефиците.
9. В результате через три года после запуска ГРЭС на этой территории появился целый промышленный комплекс, занимающийся добычей и обогащением угля.
10. В 1992 году началась война. Больше других от боевых действий пострадали Ткварчели и Гудаута.
Город пережил страшную осаду, длившуюся 413 дней. Только 12% населения остались в Ткварчели, а электростанция была деактивирована.
11. Сегодня заброшенная ГРЭС в Абхазии выглядит внушительно и одновременно пугающе.
Одной из главных достопримечательностей ГРЭС является высокая труба, которую можно увидеть из любой части города. Она была построена немецкими инженерами и благодаря своей прочности выдержала прямое попадание артиллерийского снаряда, который не взорвался. Он оставил огромную дыру между 5 и 6 ярусами. По ржавой лестнице до сих пор можно подняться наверх, но с каждым годом это становится все опаснее.
12. Сооружение находится на высоте более 60 метров и состоит из нескольких зданий, а также большого количества оборудования и механизмов.
13. Внутри здания можно увидеть осколки разбитых окон, стены в граффити, и оборудование, покрытое ржавчиной.
14. Сейчас ГРЭС полностью заброшена. В какой-то её части идут работы по резке и вывозу металлоконструкций — ворота станции периодически открываются, и оттуда выезжает грузовик, доверху набитый ржавым металлом.
Где-то в глубине территории «поёт» одинокая болгарка. Большая часть ГРЭС практически не охраняется и служит местным коровам укрытием от солнца и непогоды.
15. Тем не менее, заброшенная ГРЭС в Абхазии остается привлекательным местом для туристов и любителей экстремальных видов спорта, таких как базовый прыжок и альпинизм.
16. На ее территории ведутся работы по разборке и вывозу металлоконструкций, ворота станции периодически открываются, чтобы пропустить грузовики, набитые ржавыми металлическими деталями.
17. По полу разбросана полуистлевшая документация, а на стенах висели некогда чьи-то почетные грамоты.
Сейчас буквы на этой плесневелой бумаге едва различимы.
18. Часы над входом остановились навсегда более 15-20 лет назад.
19. Внутри закрытого шкафа, покрытого толстым слоем ржавчины и пыли, была найдена забытая газета с датой издания 29 июня 1991 года.
20. Подвальные помещения ГРЭС сейчас полностью затоплены водой, в которой размножаются юркие рыбки.
21. В начале 2000-х годов власти Абхазии предпринимали попытки привлечения инвесторов в регион, и, казалось, они добились успеха: одна металлургическая компания из Индии начала добычу угля в местных шахтах.
Однако цены на уголь на мировом рынке резко упали, и компания вынуждена была завершить свою деятельность.
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