FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1383 поста • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Заброшенный бункер станции наблюдения и связи на горе военного острова Аскольд

Заброшенный бункер станции наблюдения и связи на горе военного острова Аскольд

Автор:
14 апреля 2024 09:35
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   заброшенный бункер   заброшка   интересно   остров Аскольд   станция наблюдения   фото   
1064
57

Первый пост станции наблюдения на острове появился ещё в 1892 г., но располагался он чуть в другом месте и представлял собой небольшой пост, личный состав которого насчитывал всего несколько человек.

×

Информации о тех временах крайне мало, так что не будем заострять на том периоде внимание, а сразу перейдём к более осмотру более поздней позиции.

На подходе сразу же начинают попадаться всякие ржавые железяки.

В самой нижней части позиции из тумана показались рыжие остатки ржавого кунга.

Это кунг старого образца от радиолокационной станции 1рл139 П-37 "Мыс", которая была установлена на позиции СНИС в 1984 г.

Поднявшись ещё выше выходим к закопанным цистернам склада дизельного топлива.

Который снабжал подземный блок агрегатной станции с дизель-генераторами, которые в свою очередь питали расположенную выше позицию поста СНИС.

Подземное сооружение сразу узнаётся по торчащему оголовку выхлопа дизель-генераторов.

Спуск под землю раньше был накрыт лёгкой металлической крышей.

Давайте спустимся под землю и посмотрим что осталось от дизельной.

А ничего не осталось, она была уничтожена пожаром ещё при жизни поста СНИС и впоследствии распилена на металлолом.

Всё что здесь уцелело это одно помещение инструментального склада и умывальник.

А это проход в вентиляционную шахту.

Которая одновременно являлась аварийным выходом.

А теперь поднимемся к самому главному, бывшей позиции поста СНИС.

Причём изначально это была позиция станции орудийной наводки СА №1-MK-II, построенная в период 1944-1945 гг. для нужд расположенной ниже береговой артиллерийской батареи № 26. Акт о выборе места её строительства был подписан генералами С. И. Кабановым, Ф. Н. Леводянским, полковником С. Е. Киселёвым 12 октября 1944 г., а уже позже объект был передан СНИС.

Изначально эта рубка была постом визуального наблюдения, а уже впоследствии в ней разместили так называемую "сигналку", поэтому она напрямую связана с береговой батареей, хотя многие служившие здесь так не считают, потому что просто не в курсе чем это было раньше.

Давайте пройдём в сквозник входа в казематированное сооружение под ней.

У входа валяются остатки плат оборудования связи.

Изначально в этих казематах размещалось оборудование станции орудийной наводки.

А при СНИС эти помещения уже занимали радисты.

Но внутри всё давно выпотрошено и разбито.

Если мы правильно поняли, последним командиром СНИС был Геннадий Ромашечкин.

Поднимемся в саму рубку.

Вход в неё раньше закрывал этот гермолюк.

Но внутри нет ничего кроме смотровых щелей.

Теперь поднимемся к рубке снаружи.

Около которой лежит поваленная мачта какой-то антенны.

А рядом стоят остатки вышки.

Поднимаемся ещё выше по склону.

Где из земли торчат лебёдки оттяжек антенно-мачтовых устройств радиорелейной связи Р-401 и Р-404.

Выше стоят поломанные мачты и самих антенн.

А на самой вершине мыса несколько лет назад поставили небольшую часовню, о которой мы расскажем подробнее в одной из следующих статей.

За часовней мы нашли остатки ещё одного кунга от РЛС "Меч".

Говорят, что изначально эта РЛС была установлена на соседней сопке при позиции РЛС ПВО, а потом привезена сюда.

А напоследок заглянем на ещё одно интересное место, где в 1940-х гг. располагалась ложная позиция артиллерийской батареи с деревянными макетами башен артиллерийской батареи.

За столько лет само-собой от макетов башен не осталось и следа, но зато здесь сохранилось небольшое казематированное укрытие для личного состава, который занимался их вращением и имитацией стрельбы при помощи подрыва взрывпакетов.

После передачи этого сооружения в ведение СНИС, здесь была установлена стационарная береговая радиолокационная станция М1Э МР-10, служившая для обнаружения, сопровождения, определения координат и государственной принадлежности быстроходных надводных целей в море, а также небольшая радиолокационная станция "Наяда-5".

О которых теперь напоминают только остатки поваленной мачты.

Ну и напоследок заглянем внутрь.

Где конечно же ничего не осталось.

Кроме нескольких кабельных полок.

Вот собственно и всё, что осталось от бывшей позиции этой станции наблюдения и связи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: в мире   заброшенный бункер   заброшка   интересно   остров Аскольд   станция наблюдения   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2284 поста (2187 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

866144



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух
"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно...
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#автомобили#автомир#кино#милота#кот#нападение#природа
#животные#интересно#Россия#забавно#Прикол#люди#война#полиция#Санкт-Петербург#интересное
#история#факты#машина#СССР#собака#Китай#фильм#ДТП#Автовсячина#аварии
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) 17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили 17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили "Невидимое" бомбоубежище под бывшей чайной фабрикой. Вход оказался... в мусорке "Невидимое" бомбоубежище под бывшей чайной фабрикой. Вход оказался... в мусорке 12 самых живописных заброшенных мест России 12 самых живописных заброшенных мест России Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для сталкеров Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для сталкеров Заброшенный бункер в Арктике Заброшенный бункер в Арктике

На что жалуетесь?

Вернуться