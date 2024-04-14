Заброшенный бункер станции наблюдения и связи на горе военного острова Аскольд

Первый пост станции наблюдения на острове появился ещё в 1892 г., но располагался он чуть в другом месте и представлял собой небольшой пост, личный состав которого насчитывал всего несколько человек.
Информации о тех временах крайне мало, так что не будем заострять на том периоде внимание, а сразу перейдём к более осмотру более поздней позиции.
На подходе сразу же начинают попадаться всякие ржавые железяки.
В самой нижней части позиции из тумана показались рыжие остатки ржавого кунга.
Это кунг старого образца от радиолокационной станции 1рл139 П-37 "Мыс", которая была установлена на позиции СНИС в 1984 г.
Поднявшись ещё выше выходим к закопанным цистернам склада дизельного топлива.
Который снабжал подземный блок агрегатной станции с дизель-генераторами, которые в свою очередь питали расположенную выше позицию поста СНИС.
Подземное сооружение сразу узнаётся по торчащему оголовку выхлопа дизель-генераторов.
Спуск под землю раньше был накрыт лёгкой металлической крышей.
Давайте спустимся под землю и посмотрим что осталось от дизельной.
А ничего не осталось, она была уничтожена пожаром ещё при жизни поста СНИС и впоследствии распилена на металлолом.
Всё что здесь уцелело это одно помещение инструментального склада и умывальник.
А это проход в вентиляционную шахту.
Которая одновременно являлась аварийным выходом.
А теперь поднимемся к самому главному, бывшей позиции поста СНИС.
Причём изначально это была позиция станции орудийной наводки СА №1-MK-II, построенная в период 1944-1945 гг. для нужд расположенной ниже береговой артиллерийской батареи № 26. Акт о выборе места её строительства был подписан генералами С. И. Кабановым, Ф. Н. Леводянским, полковником С. Е. Киселёвым 12 октября 1944 г., а уже позже объект был передан СНИС.
Изначально эта рубка была постом визуального наблюдения, а уже впоследствии в ней разместили так называемую "сигналку", поэтому она напрямую связана с береговой батареей, хотя многие служившие здесь так не считают, потому что просто не в курсе чем это было раньше.
Давайте пройдём в сквозник входа в казематированное сооружение под ней.
У входа валяются остатки плат оборудования связи.
Изначально в этих казематах размещалось оборудование станции орудийной наводки.
А при СНИС эти помещения уже занимали радисты.
Но внутри всё давно выпотрошено и разбито.
Если мы правильно поняли, последним командиром СНИС был Геннадий Ромашечкин.
Поднимемся в саму рубку.
Вход в неё раньше закрывал этот гермолюк.
Но внутри нет ничего кроме смотровых щелей.
Теперь поднимемся к рубке снаружи.
Около которой лежит поваленная мачта какой-то антенны.
А рядом стоят остатки вышки.
Поднимаемся ещё выше по склону.
Где из земли торчат лебёдки оттяжек антенно-мачтовых устройств радиорелейной связи Р-401 и Р-404.
Выше стоят поломанные мачты и самих антенн.
А на самой вершине мыса несколько лет назад поставили небольшую часовню, о которой мы расскажем подробнее в одной из следующих статей.
За часовней мы нашли остатки ещё одного кунга от РЛС "Меч".
Говорят, что изначально эта РЛС была установлена на соседней сопке при позиции РЛС ПВО, а потом привезена сюда.
А напоследок заглянем на ещё одно интересное место, где в 1940-х гг. располагалась ложная позиция артиллерийской батареи с деревянными макетами башен артиллерийской батареи.
За столько лет само-собой от макетов башен не осталось и следа, но зато здесь сохранилось небольшое казематированное укрытие для личного состава, который занимался их вращением и имитацией стрельбы при помощи подрыва взрывпакетов.
После передачи этого сооружения в ведение СНИС, здесь была установлена стационарная береговая радиолокационная станция М1Э МР-10, служившая для обнаружения, сопровождения, определения координат и государственной принадлежности быстроходных надводных целей в море, а также небольшая радиолокационная станция "Наяда-5".
О которых теперь напоминают только остатки поваленной мачты.
Ну и напоследок заглянем внутрь.
Где конечно же ничего не осталось.
Кроме нескольких кабельных полок.
Вот собственно и всё, что осталось от бывшей позиции этой станции наблюдения и связи.
Источник:
- 17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили
- Заброшенный недостроенный бункер дизельной электростанции метро
- "Невидимое" бомбоубежище под бывшей чайной фабрикой. Вход оказался... в мусорке
- Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для сталкеров
- 12 самых живописных заброшенных мест России