Заброшенный вокзал между двух тоннелей в Абхазии

Во время Грузино-Абхазского вооружённого конфликта здесь велись боевые действия и с тех пор вокзальный павильон не функционирует, а примыкающие к станции порталы тоннелей испещрены пулевыми отверстиями. В конце 1993 г. движение на участке снова было запущено, но в 2008 г. из за вновь начавшегося обострения с Грузией и вплоть до 2011 г. движение на участке снова было закрыто.

Теперь же здесь останавливается пригородный поезд во время активного туристического сезона.