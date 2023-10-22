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Заброшенный вокзал между двух тоннелей в Абхазии

Заброшенный вокзал между двух тоннелей в Абхазии

Автор:
22 октября 2023 09:03
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенный вокзал   Тоннель   абхазия   в мире   интересно   факты   фото   
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Красивый старый заброшенный вокзальный павильон на остановочной платформе "Псырцха" в Абхазии.

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Он нависает над водой в небольшом уютном распадке между двух гор.

Он был основан в 1944 г. как остановочный пункт "Дача" Закавказской железной дороги на берегу Пихтового родника, что на абхазском пишется как "Псырцха".

Но уже в 1951 г. этот остановочный пункт получил новое грузинское название "Агараки" и в 1954 г. по проекту архитектора Г. Лежава здесь была построена платформа с вокзальным павильоном и пригородной кассой. А в 1967 г. остановочный пункт снова сменил своё название на "Псырцха".

Во время Грузино-Абхазского вооружённого конфликта здесь велись боевые действия и с тех пор вокзальный павильон не функционирует, а примыкающие к станции порталы тоннелей испещрены пулевыми отверстиями. В конце 1993 г. движение на участке снова было запущено, но в 2008 г. из за вновь начавшегося обострения с Грузией и вплоть до 2011 г. движение на участке снова было закрыто.

Теперь же здесь останавливается пригородный поезд во время активного туристического сезона.

С запада к платформе выходит портал железнодорожного тоннеля №14, который был построен в годы Великой Отечественной Войны.

А с востока аналогичный портал второго тоннеля под №15, но заходить в них конечно же не разрешают.

Вот такое по своему атмосферное и необычное местечко мы посетили на этот раз, а на этом всё.

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Метки: Заброшенный вокзал   Тоннель   абхазия   в мире   интересно   факты   фото   
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22  комментария
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Заброшенный вокзал, заброшенное предприятие, заброшенный дом отдыха...
В Абхазии есть что-то "незаброшенное"?
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1k
Татьяна Баженова 36 минут назад
А меня почему-то не умиляет эта "красота". Наоборот, полное уныние и разочарование.
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285
Александр Шевченко 41 минуту назад
Восстановить- это работать. А работать - это западло, как культурная особенность и чем человек выше в иерархии их общества тем больше западло. Вот и стоит Абхазия разваливается, библиотека только клёвое сделана в Сухуме, чистенькая русские построили- подарили. Разговаривал земля там не продаётся, не сдаётся хочешь открыть бизнес готовься отдавать 80-90 % дохода местным, а кому из инвесторов это интересно ? Никому. Вот и имеем такой специфический местный сезонный туризм, но сам город в говне.
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120
Zmey8838 43 минуты назад
Эта нация способна только на рынках торговать
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3k
cnob7 49 минут назад
да в Абхазии все заброшено. живут как паразиты на дотации
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277
iskra cnob7 44 минуты назад
Ждут, когда Россия примет к себе. А Россия не торопится. Просматривается ситуация как на Донбассе..
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32k
Teodor Час назад
Наследие более цивилизованных времен....
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185
Александра С Час назад
Некоторые заброшки можно сравнить с чудом света. Настолько эти уникальные заброшки смотрятся красиво.
А привести в порядок эти объекты - туристам в радость, себе в прибыль.
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277
iskra Совранский Полчаса назад
Был я в Абхазии,и не один раз.Всё заточено на туристов и продажу фруктов. Хозяин,у которого мы жили,возил мандарины\хурму\инжир через границу. Его сосед гнал самогон,из которого делал "коньяки" и "ликеры". С другой стороны сосед делал "мед". Был ещё один,с коровой - занимался молочными продуктами.
В общем - сфера обслуживания,которая сократилась почти до нуля,после того,как исчез поток отдыхающих со всего СССР.
Кстати, абхазы сами признают, что раньше работали в основном грузины и армяне. Грузины традиционно держали виноградники и делали вино,армяне держали всякие ресторанчики и кафешки. Абхазы - "руководили процессом".
Кстати, по их легендам,основателем рода абхазов был коротышка, который прятался за камнями и воровал скот у соседей..
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1k
Лимонадный Джо Час назад
Можно использовать как одну из локаций "Сталкера".
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640
Шурман Час назад
Ну вот не хотят люди жить с такими соседям , да отпустите вы их ( не опустите) просто отпустите и пускай живут как хотят , зачем то что весь союз строил нужно разрушать . Один с пенисом у рта орали что они создали н 225 хотя его всем союзом строили , если они забыли то они могут из второго перебрать все на запчасти но видать все как и везде , то технологии украли по копу черного моря то еще что то :) . Честное слово уже не смешно . Да было бы смешно если бы мой отец тогда не летал туда и не настраивал бортовые системы , дед так же , кстати заслуженный летчик и герой .
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5k
foggen2 2 часа назад
Очень атмосферно.
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11
Женя Фокин 2 часа назад
Красиво
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