Заброшенный вокзал между двух тоннелей в Абхазии

Красивый старый заброшенный вокзальный павильон на остановочной платформе "Псырцха" в Абхазии.
Он нависает над водой в небольшом уютном распадке между двух гор.
Он был основан в 1944 г. как остановочный пункт "Дача" Закавказской железной дороги на берегу Пихтового родника, что на абхазском пишется как "Псырцха".
Но уже в 1951 г. этот остановочный пункт получил новое грузинское название "Агараки" и в 1954 г. по проекту архитектора Г. Лежава здесь была построена платформа с вокзальным павильоном и пригородной кассой. А в 1967 г. остановочный пункт снова сменил своё название на "Псырцха".
Во время Грузино-Абхазского вооружённого конфликта здесь велись боевые действия и с тех пор вокзальный павильон не функционирует, а примыкающие к станции порталы тоннелей испещрены пулевыми отверстиями. В конце 1993 г. движение на участке снова было запущено, но в 2008 г. из за вновь начавшегося обострения с Грузией и вплоть до 2011 г. движение на участке снова было закрыто.
Теперь же здесь останавливается пригородный поезд во время активного туристического сезона.
С запада к платформе выходит портал железнодорожного тоннеля №14, который был построен в годы Великой Отечественной Войны.
А с востока аналогичный портал второго тоннеля под №15, но заходить в них конечно же не разрешают.
Вот такое по своему атмосферное и необычное местечко мы посетили на этот раз, а на этом всё.
Источник:
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В Абхазии есть что-то "незаброшенное"?
А привести в порядок эти объекты - туристам в радость, себе в прибыль.
а потом уже вечер и друзья сами не встретятся...
В общем - сфера обслуживания,которая сократилась почти до нуля,после того,как исчез поток отдыхающих со всего СССР.
Кстати, абхазы сами признают, что раньше работали в основном грузины и армяне. Грузины традиционно держали виноградники и делали вино,армяне держали всякие ресторанчики и кафешки. Абхазы - "руководили процессом".
Кстати, по их легендам,основателем рода абхазов был коротышка, который прятался за камнями и воровал скот у соседей..