Интересные факты про солнечную электростанцию из пустыни Негев

Станция сочетает в себе три вида энергии: солнечную тепловую энергию, фотоэлектрическую и на базе природного газа.

Задача на строительство этого гиганта была поставлена в 2015 году. А в 2019 строительство было завершено и станция начала работать. На момент постройки электростанция Ашалим была самой высокой в мире.

Сейчас её обогнала электростанция в Солнечном парке имени Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, что в Дубаи. Кстати, эту станцию планирую расширять и дальше, но высота останется прежней — 260 метров.

Электростанция создана из 28 000 тонн стали. Для сравнения — этого бы хватило на строительство четырех Эйфелевых башен.

На вершине башни находится огромный бойлер с водой. Для снабжения на территории станции расположено два водохранилища. Все зеркала, которые находятся вокруг башни, а это огромная территория, автоматически направляют солнечный свет на вершину.