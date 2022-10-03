Интересные факты про солнечную электростанцию из пустыни Негев

В пустыне Негев в Израиле есть строение, напоминающее что-то из фильма “Властелин колец”.
Многих даже пугает это сооружение. И не удивительно, ведь его высота 260 метров. Имя этого монстра - Ашалимская электростанция (еще называют Мегалим).
Станция сочетает в себе три вида энергии: солнечную тепловую энергию, фотоэлектрическую и на базе природного газа.
Задача на строительство этого гиганта была поставлена в 2015 году. А в 2019 строительство было завершено и станция начала работать. На момент постройки электростанция Ашалим была самой высокой в мире.
Сейчас её обогнала электростанция в Солнечном парке имени Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, что в Дубаи. Кстати, эту станцию планирую расширять и дальше, но высота останется прежней — 260 метров.
Электростанция создана из 28 000 тонн стали. Для сравнения — этого бы хватило на строительство четырех Эйфелевых башен.
На вершине башни находится огромный бойлер с водой. Для снабжения на территории станции расположено два водохранилища. Все зеркала, которые находятся вокруг башни, а это огромная территория, автоматически направляют солнечный свет на вершину.
Конечно, пусть это и автоматика, за ней нужно следить. Поэтому существует операционный центр, в котором служба мониторинга изучает качество работы станции.
Постоянно светящее солнце пустыни позволяет внутри бойлера создать пар температурой до 600 градусов. Перегретым паром под высоким давлением крутится турбина, которая уже и вырабатывает электричество.
Таким образом электростанция вырабатывает 320 ГВт /ч в год. Этой энергии хватает для питания примерно 70 000 домохозяйств. Для сравнения Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает в год в 75 раз больше.
Электростанция имеет систему аккумулирования тепловой энергии на основе расплавленных солей. Расплавленные соли имеют высокие температуры кипения, низкую вязкость, низкое давление пара и высокую объемную теплоемкость. Соли нагреваются и хранятся в изоляционном контейнере в нерабочее время. Когда требуется энергия, соль закачивается в парогенератор, который кипятит воду, вращает турбину и вырабатывает электричество. Это позволяет ей работать дополнительно 4,5 часа в день на полной мощности после захода Солнца.
"Очевидцы, проезжающие мимо говорят, что фотографировать строение очень сложно по двум причинам:
- Туда конечно же никого не пустят
- На расстоянии башня хоть и видна, но тот свет, который она излучает, сильнее оптики обычного телефона или камеры. Получается пересвет или затемнение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аффтар незнаком с таким понятием, как поляризационный фильтр?