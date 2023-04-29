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17 творений талантливых людей, которые в совершенстве владеют ремеслами

17 творений талантливых людей, которые в совершенстве владеют ремеслами

Автор:
29 апреля 2023 10:16
Сообщество : Сделай сам!
Метки: в мире   красота   люди   своими руками   талант   фото   
569
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Люди, которые создали удивительные вещи, представленные в этом посте, приложили много усилий, чтобы создать ту красоту, что мы видим, и это заслуживает отдельных аплодисментов и искренней похвалы.


«Я сшила эту куртку из спального мешка»

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«Сделала переливающееся витражное панно с луной и цветком»

 

«Мне нравится легкое прикосновение женственности, которое эти гетры привносят в наряд»

 

«Я сделал лампу с водолазом из эпоксидной смолы и дерева»

 


 

«Самая большая и глупая вещь, которую я когда-либо вязала!»

 

Не животные, а герцоги и герцогини

 

Платья от француженки, которые выглядят так, словно только что сошли со страниц сказок

 

«Я так счастлива то, какой получилась эта валяная собачка, сделанная на заказ!»

 


 

«Я делаю произведения искусства на заказ, используя прах после кремации домашних животных и людей, чтобы почтить память тех, кто ушел. Это галактическая сфера, которую я создала»

 

«Я вручную выжег этого броненосца на липе»

 

«Сшил одинаковые рубашки для себя и своего внука»

 

«Изготовленные на заказ куклы Уэнсдэй, сделанные мной»

 


 

«Сумка с вышивкой в виде клубничного пирога, сделанная моими руками»

 

Этот кот выглядит так реалистично, что кажется вот-вот мяукнет

 

Фантазийное окрашивание волос от мастера из Нью-Йорка

 

Деревянные скульптуры от настоящего мастера своего дела


 

«Я воссоздал картину „Американская готика“ в виде витража с... мопсами»

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Метки: в мире   красота   люди   своими руками   талант   фото   
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1  комментарий
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♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Замените в заголовке "совершенно" на "в совершенстве".
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