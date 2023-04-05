Фотограф снимает случайных прохожих и показывает, насколько они прекрасны

В суете серых будней мы редко обращаем внимание на лица случайных людей, которые оказываются рядом с нами. Но это нельзя сказать о фотографе Бруно Прадо, который находит прекрасное в каждом человеке.
2.
Он подходит на улице к прохожим, знакомится с ними и предлагает сфотографировать, а далее показывает своим моделям результат работы. И вы только посмотрите, насколько же по-своему красив каждый из незнакомцев!
Рикардо и Шарлотта
4.
Камила
6.
Ленсли
8.
Джей
10.
Габриэла
12.
Агата
14.
Ромашка
16.
Сеу Жоао
18.
Мариана
20.
Марсио
22.
Патрисия
24.
Сеу Антонио
26.
Бруна
28.
Бальбино
30.
Ана
32.
Бруно затеял замечательный проект — ведь каждая улыбка делает жизнь людей гораздо приятнее!
Источник:
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