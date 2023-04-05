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Фотограф снимает случайных прохожих и показывает, насколько они прекрасны

Фотограф снимает случайных прохожих и показывает, насколько они прекрасны

Автор:
05 апреля 2023 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Реакция   в мире   красота   люди   прохожий   фото   фотограф   
626
20

В суете серых будней мы редко обращаем внимание на лица случайных людей, которые оказываются рядом с нами. Но это нельзя сказать о фотографе Бруно Прадо, который находит прекрасное в каждом человеке.

2.

Он подходит на улице к прохожим, знакомится с ними и предлагает сфотографировать, а далее показывает своим моделям результат работы. И вы только посмотрите, насколько же по-своему красив каждый из незнакомцев!


Рикардо и Шарлотта

×
×

4.


Камила

6.


Ленсли

8.


Джей

10.


Габриэла

12.


Агата

14.


Ромашка

16.


Сеу Жоао

18.


Мариана

20.


Марсио

22.


Патрисия

24.


Сеу Антонио

26.


Бруна

28.


Бальбино

30.


Ана

32.

Бруно затеял замечательный проект — ведь каждая улыбка делает жизнь людей гораздо приятнее!

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Метки: Реакция   в мире   красота   люди   прохожий   фото   фотограф   
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4  комментария
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2k
ChePaev 2 часа назад
Ненавижу баб-тимати, забитых татухами под самые ноздри и кисти рук, у меня сразу отпадает желание общаться с такими, возникает чувство отвращения и вульгарности. Особенно удивляет когда такой персонаж приходит на собеседование на должность предполагающую быть лицом компании или ее руководителя, они искренне недоумевают почему им отказали с их татуировками на икрах ног и точащими из-под одежды узорами на шее или кистях рук.
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52k
smakido 23 минуты назад
"От улыбке станет всем светлей !.."
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6k
perekrestok Полчаса назад
Летом ходить в шапке очень стремно - и так жарко а тут еще и шапка. И голова наверное потеет и воняет. А девушка красивая.
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14k
FatZilla Час назад
Это просто он на меня не натыкался... после этого ему пришлось бы прервать серию.
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