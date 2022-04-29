17 необычных вещей, которые люди смастерили своими руками

Вязаные пледы, полы из монеток, кресла с вышивкой — выбор ограничивается только вашей фантазией (и, конечно, умелостью рук). Не знаете, с чего начать? Вот несколько примеров для вдохновения!
Наверняка каждому порой хотелось украсить свою комнату чем-нибудь эдаким — чтобы все гости обращали внимание и спрашивали, откуда это у вас такая красота. И некоторые в таких случаях предпочитают не идти в магазин декора, а смастерить что-то своими руками.
Сделали вместе с сыном вот такой «парящий» стол
С таким изголовьем кровати явно будут сниться живописные сны
Я связала кошачьи лапки и украсила стул!
Обычный диско-шар — это слишком скучно. Почему бы его не растопить?
Я решила сделать пол из блестящих монет
Понадобилось примерно 130$ по одному пенни, 10 бутылок клея, эпоксидная смола и затирка. А ещё моя собака постоянно норовила сюда проникнуть!
Лошадка-качалка в неожиданном исполнении
Одно из самых сложных панно, которые я вязала. Зато результат радует!
Персональное море в виде кофейного столика с декором из эпоксидной смолы
Моей маме понадобилось больше 100 часов работы, чтобы сделать это стеклянное панно
Сделал деревянную люльку, буду вносить изменения по мере роста малыша
Над этим креслом моя бабушка работала 25 лет!
Все эти узоры она придумывала и вышивала сама. Она даже купила павлина, чтобы правильно подобрать цвета ниток! Сидеть в этом кресле мне не разрешают.
Самые низкокалорийные пончики — связанные крючком
Настенные часы из эпоксидки и цветных карандашей, которые я сделала для сестры
Нашёл основу от старой лампы, а потом 40 часов нарезал стекло, чтобы сделать мозаику
Мой брат смастерил этот стол, а я нанесла рисунок
Мне надоел скучный вход на чердак, и я решил сделать его более оригинальным
Связала лежанку-чизбургер для моего котика
Что ж, если даже кот оценил такой подарок и действительно тут лежит, то у самодельных элементов декора точно есть большое будущее!
Источник:
АНТИФИШКИ
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