17 необычных вещей, которые люди смастерили своими руками

Наверняка каждому порой хотелось украсить свою комнату чем-нибудь эдаким — чтобы все гости обращали внимание и спрашивали, откуда это у вас такая красота. И некоторые в таких случаях предпочитают не идти в магазин декора, а смастерить что-то своими руками.

Сделали вместе с сыном вот такой «парящий» стол