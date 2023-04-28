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Нижегородцам будут платить по 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

Нижегородцам будут платить по 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

Автор:
28 апреля 2023 16:15
Сообщество : Автомир
Метки: Нижегородская область   закон   информация   поощрение   профилактика преступлений   пьяный водитель   
1517
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Станет ли теперь их меньше на дорогах?

С 1 мая нынешнего года жители Нижегородской области смогут получить от правительства вознаграждение за информацию о пьяном водителе транспортного средства. Разумеется, если эти сведения окажутся достоверными и против нарушителя заведут административное или уголовное дело. Платить будут из регионального бюджета по 2 тысячи рублей.


Но есть и некоторые сложности. Заявителю должно быть не меньше 18 лет, а чтобы получить премию нужно подать письменное заявление, копию паспорта и реквизиты счёта в департамент региональной безопасности. А затем, если в департамента не найдут никаких ошибок, гражданин получит свои заслуженные деньги в течение 10 дней. Понятно, что такая бюрократия отпугнёт многих потенциальных информаторов.

К доносительству/стукачеству в России, как известно, отношение крайне негативное. Поэтому в пресс-службе Нижегородского правительства отметили, что сообщение о преступлении доносом быть никак не может. Там пояснили, что местные жители и без денежного стимула жаловались в органы на пьяных водителей. Вот только их информация оказывалась достоверной только в 27% случаев.


Звонок на телефон 112 не является тайным/анонимным сообщением, в данном случае речь идёт о предотвращении преступления.


Согласно статистике, нижегородцы проявляют социально-ответственную позицию и сообщают о пьяных водителях: за первые три месяца 2023 года от них поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах через телефон 112. В ходе отработки информации за этот период задержано 167 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения

Отметим, во всех регионах России на основании федеральных законов "О полиции" и "Об участии граждан в охране общественного порядка" денежными премиями власти могут поощрить любого гражданина, который своевременным сообщением помог предотвратить возможную трагедию на дороге. Но чаще всё это происходит на безвозмездной основе, поскольку нормы о вознаграждении никак не закреплены (пока) в региональных законах.

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Метки: Нижегородская область   закон   информация   поощрение   профилактика преступлений   пьяный водитель   
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25  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
ну я если увижу, что пьяный садится за руль, сам позвоню в ГИБДД, мне и денег не надо, а лишь не хочу чтобы кого переехали с пьяну
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46k
turyst 9 минут назад
Вот жлобы! 2 тыр всего!
За такой геморрой "с бумагами".
Могли бы и половину штрафа выплачивать.
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6k
Leo Sun 39 минут назад
О, социальный рейтинг потихоньку подвозят...

Причём, всё в строгом соответствии с окнами Овертона. Сначала подаётся под соусом благородной борьбы с пьяными водителями (сообщать о которых, как некоторые совершенно правильно пишут, можно и нужно и просто из чувства гражданского долга), потом, когда люди привыкнут к самой идее, будут просить доносить на знакомых, которые... на соседей, которые... на сослуживцев, которые... и т.д. и т.п.

p.s. такое явление как доносы, к слову, очень приветствуются в Прибалтийских странах. Но в отношении русскоязычного населения. В России другие проблемы, поэтому это явление прививается на другой почве... Не перестану повторять: во всех странах всё происходит по одному и тому же сценарию, но с оглядкой на местный менталитет и сложившуюся социально-политическую ситуацию. Просто по телевизору вам никто всего не покажет, чтобы увидеть это и сложить пазлы в одну картинку...
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8k
mbr 43 минуты назад
Есть один нюанс. Это может превратится в бизнес.
Поэтомоу за ложно сообщение, нужно штрафовать на 30 тысяч. Ну чтобы не поощрять коррупцию
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54k
Олег 49 минут назад
сложно определить пьяный за рулём или идиот. А вот за видео с регистратора если премировать за встречку, красный светофор, двойную сплошную, ЖД переезды и пр.... Вечером приехал, ролики залил на сайт и жди пополнения карты
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49k
Прораб Час назад
Пьяный за рулём - потенциальный убийца. Заложу не задумываясь и за бесплатно. Главное оперативность. Письменное заявление, совсем не вариант. Фото с геолокацией и временем и заявка через госуслуги. В городах камер сейчас овердох.уя. Полагаю вполне реализуемо.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Главное что бы ГАЙцы вовремя отреагировали. А то человек сообщит, а алкаш уже кого то отправит на тот свет.
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301
устал я от вас Час назад
По две конечно мало... а вот за сотку за алкашами охота начнётся.
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−16
Дмитрий устал я от вас 59 минут назад
ну мне и две хватит. Жаль я не в Нижнем Новгороде живу
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−16
Дмитрий устал я от вас 59 минут назад
за 100 будут сами напаивать ))
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252
ups Час назад
меньше не станет,но может их будут высаживать до того как.
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2k
Alex 2 часа назад
Норм!
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
saliamnn 2 часа назад
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59k
pynh 2 часа назад
а за ложный вызов что будет? а то так можно целый день наобум стучать и зарабатывать
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12k
Shtoppi 2 часа назад
когда дело не в деньгах, а в принципе.
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