Нижегородцам будут платить по 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

С 1 мая нынешнего года жители Нижегородской области смогут получить от правительства вознаграждение за информацию о пьяном водителе транспортного средства. Разумеется, если эти сведения окажутся достоверными и против нарушителя заведут административное или уголовное дело. Платить будут из регионального бюджета по 2 тысячи рублей.

Но есть и некоторые сложности. Заявителю должно быть не меньше 18 лет, а чтобы получить премию нужно подать письменное заявление, копию паспорта и реквизиты счёта в департамент региональной безопасности. А затем, если в департамента не найдут никаких ошибок, гражданин получит свои заслуженные деньги в течение 10 дней. Понятно, что такая бюрократия отпугнёт многих потенциальных информаторов.