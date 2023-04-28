Нижегородцам будут платить по 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

Станет ли теперь их меньше на дорогах?
С 1 мая нынешнего года жители Нижегородской области смогут получить от правительства вознаграждение за информацию о пьяном водителе транспортного средства. Разумеется, если эти сведения окажутся достоверными и против нарушителя заведут административное или уголовное дело. Платить будут из регионального бюджета по 2 тысячи рублей.
Но есть и некоторые сложности. Заявителю должно быть не меньше 18 лет, а чтобы получить премию нужно подать письменное заявление, копию паспорта и реквизиты счёта в департамент региональной безопасности. А затем, если в департамента не найдут никаких ошибок, гражданин получит свои заслуженные деньги в течение 10 дней. Понятно, что такая бюрократия отпугнёт многих потенциальных информаторов.
К доносительству/стукачеству в России, как известно, отношение крайне негативное. Поэтому в пресс-службе Нижегородского правительства отметили, что сообщение о преступлении доносом быть никак не может. Там пояснили, что местные жители и без денежного стимула жаловались в органы на пьяных водителей. Вот только их информация оказывалась достоверной только в 27% случаев.
Звонок на телефон 112 не является тайным/анонимным сообщением, в данном случае речь идёт о предотвращении преступления.
Согласно статистике, нижегородцы проявляют социально-ответственную позицию и сообщают о пьяных водителях: за первые три месяца 2023 года от них поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах через телефон 112. В ходе отработки информации за этот период задержано 167 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения
Отметим, во всех регионах России на основании федеральных законов "О полиции" и "Об участии граждан в охране общественного порядка" денежными премиями власти могут поощрить любого гражданина, который своевременным сообщением помог предотвратить возможную трагедию на дороге. Но чаще всё это происходит на безвозмездной основе, поскольку нормы о вознаграждении никак не закреплены (пока) в региональных законах.
Источник:
- В Калифорнии решили забирать детей у родителей, которые против ЛГБТ и смены пола
- В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных менять пол своему ребёнку
- В Дзержинске полыхает завод по производству пластмасс и синтетических смол
- В Эстонии собрались разрешить однополые браки
- 25 любопытных коротких фактов из разных сфер нашей жизни
За такой геморрой "с бумагами".
Могли бы и половину штрафа выплачивать.
Причём, всё в строгом соответствии с окнами Овертона. Сначала подаётся под соусом благородной борьбы с пьяными водителями (сообщать о которых, как некоторые совершенно правильно пишут, можно и нужно и просто из чувства гражданского долга), потом, когда люди привыкнут к самой идее, будут просить доносить на знакомых, которые... на соседей, которые... на сослуживцев, которые... и т.д. и т.п.
p.s. такое явление как доносы, к слову, очень приветствуются в Прибалтийских странах. Но в отношении русскоязычного населения. В России другие проблемы, поэтому это явление прививается на другой почве... Не перестану повторять: во всех странах всё происходит по одному и тому же сценарию, но с оглядкой на местный менталитет и сложившуюся социально-политическую ситуацию. Просто по телевизору вам никто всего не покажет, чтобы увидеть это и сложить пазлы в одну картинку...
Поэтомоу за ложно сообщение, нужно штрафовать на 30 тысяч. Ну чтобы не поощрять коррупцию
Нормально.
Так и без звонка проверить могут.
А вот базу "докладчиков" вести нужно.
Если он 100500 раз "доложил", а там все трезвые, тогда уже брать его "под белы рученьки" и строго спрашивать, чего это он органы заваливает ложными показаниями.
Я как ответственный гражданин позвонил вам и предупредил.
Кто мне за это ложный вызов нарисует?
так глядишь, обрастешь гражданскими исками от тех на кого ты такой сознательный стучать будешь.