В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных менять пол своему ребёнку

Палата представителей американского штата Вашингтон приняла скандальный законопроект SB 5599, согласно которому дети, решившиеся на смену пола, могут прятаться от родителей в приютах и больницах. При этом учреждениям будет запрещено выдавать местонахождение беглецов.
За законопроект, автором которого является сенатор Марко Лииас, проголосовали все демократы в сенате штата.
По нему власти могут законно забирать детей у родителей, если те не хотят менять пол своего ребенка.
Теперь родители могут быть лишены родительских прав не потому, что плохо кормят, бьют или приучают своих детей воровать, а потому, что не поддерживают трансгендерную идеологию. Ребенок будет забран силой и отведен в специальное медицинское учреждение.
Тот факт, что принятие подобных законов направлено лишь на извлечение прибыли фармакологическими компаниями и бесчисленными клиниками по смене пола, никого не останавливает.
Родители находятся в состоянии шока: мало того, что их чада отныне не должны советоваться с ними по поводу смены пола, так теперь подростки получили еще и прекрасный инструмент для манипуляций – при малейшем нажиме со стороны взрослых дети могут угрожать побегом в приют.
Трансгендерная идеология катится по Америке беспощадным катком. В детские сады биологических мужчин в женских нарядах приглашают читать детям сказки, а на днях Федерация синхронного плавания США объявила, что спортсмены теперь сами смогут выбирать гендерную категорию, которая соответствует их идентичности.
При этом синхронистам не придётся предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. В командных соревнованиях в США не будет существовать гендерных ограничений.
Р️анее СМИ сообщали, что биологический мужчина-пловец Лия Томас занял/о первое место в женских соревнованиях.
При этом, когда он/оно участвовало в соревнованиях по плаванию среди мужчин, то заняло «почетное» 554-е место.
Источник:
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Читаем
"Supporting youth and young adults seeking protected health care services"
Перевожу
"Поддержка молодежи и молодых людей, ищущих защищённые медицинские услуги".
Я не поленился и почитал сам законопроект.
Там ни слова не говорится ни о каких трангеннерах, гомиках или среднеполых особей.
Ну и в догонку.
Омериганцы никогда не были ма Луне, загеноцыдели 100 мильёнов индейцыв, доллар скора рухнид, Омериге кердык.
SENATE BILL 5489
Действительно говорит о изменении гендерной принадлежности.
Но не говорит ни слова о детях.
А вот что сказанно в обсуждаемом законе
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If a licensed overnight youth shelter, or another licensed17
organization with a stated mission to provide services to homeless or18
runaway youth and their families, shelters a child and knows at the19
time of providing the shelter that the child is away from a lawfully20
prescribed residence or home without parental permission, it must21
S-0828.2
SENATE BILL 5599
State of Washington 68th Legislature 2023 Regular Session
By Senators Liias, C. Wilson, Dhingra, Lovelett, Nguyen, and Randall
Read first time 01/27/23. Referred to Committee on Human Services.
p. 1 SB 5599
contact the youth's parent within seventy-two hours, but preferably1
within twenty-four hours, following the time that the youth is2
admitted to the shelter or other licensed organization's program.
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И ещё.
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на принятый 5489
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Это законопроект, а не принятый закон.
Чуваг, я 20 лет проработал в таком же Законодательном Собрании, но другого штата.
И уж что что, но в поиске и трактовании bills, я имею понятие.
Не неси херню.
То что выносится на рассмотрение куча дебильных законов, это факт.
То что из этой кучи принимается кучка дебильных законов, тоже факт.
Но в данном, рассматриваемом случае, это полная фигня и фейк, крупица правды, подтасованная и перевёрнутая с ног на голову.
Может ряд Тейлора поможет, чтоб синус выправить
А производная от синуса- синус, сколько её не бери. Вот чудо чудное! И первый, и второй замечательный предел.
Сколько ни бери ... експонента.
Такие личности будут размножаться!, но вот закон размножения, это не числа Фибоначчи, тут прогрессия хз. какая.
2223 год. Земекис и Гейл скрываются от существ 53 пола, и попадают в 2023. В ужасе летят в 2123,а потом в страхе, в 2013..
Уху поев от такой картины, они снимают трилогию: "Назад в будущее" 58-60. Скоро будет на экранах.
Но хотелось бы посмотреть на этот закон в оригинале.
Да они там все-оригиналы.
Законопроект, представленный Марко Лиясом (D-Lynnwood), вносит поправки в действующее законодательство штата в отношении детей-беглецов и расширяет защиту тех, кто попадает в молодежные приюты Вашингтона в поисках абортов, репродуктивной медицины и гендерно-утверждающего ухода.
Изменения просты: приют теперь может уведомить Департамент по делам детей, молодежи и семьи Вашингтона (DCYF) до родителей молодых людей в этих случаях, что увеличивает участие штата в работе с молодыми людьми. Он не отменяет требования об уведомлении родителей и специально предназначен для воссоединения детей со своими семьями.
Законопроект также позволяет детям в таких ситуациях оставаться в стабильном, временном жилье, таком как приют или принимающий дом, который получает государственные ресурсы, и получать доступ к проверкам безопасности без прямого уведомления родителей. В настоящее время государство ограничивает эти возможности только жертвами жестокого обращения с детьми. Другие молодые люди могут оставаться в приютах только в течение трех дней без разрешения родителей; SB 5599 просто продлевает этот срок, чтобы DCYF мог начать процесс воссоединения, при условии, что ребенка не выгнали из дома. Раньше приюты видели, как трансгендерные и беременные молодые люди покидали безопасное место, потому что они не были готовы поговорить со своими родителями в течение этого трехдневного окна.
Хотя что новость не фейк - не ручусь )
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Полная херня.
Вот оригинал законопроекта с официального сайта.
Там даже речи не идёт ни о каких трансгенерах.
все идет по программе дьявола, который, как известно, "человекоубийца от начала"
ему не важно каким способом и за сколько времени род людской изведет себя в ноль
он поддержит любую инициативу на счет прерывания рода: эти будут жить, но потомства не будет!
белая раса кончается на западе, приходят другие с юга, с востока
какое счастье , что мы живем в России!!!