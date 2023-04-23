В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных менять пол своему ребёнку





За законопроект, автором которого является сенатор Марко Лииас, проголосовали все демократы в сенате штата.

По нему власти могут законно забирать детей у родителей, если те не хотят менять пол своего ребенка.

Теперь родители могут быть лишены родительских прав не потому, что плохо кормят, бьют или приучают своих детей воровать, а потому, что не поддерживают трансгендерную идеологию. Ребенок будет забран силой и отведен в специальное медицинское учреждение.