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В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных менять пол своему ребёнку

В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных менять пол своему ребёнку

Автор:
23 апреля 2023 00:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: SB 5599   США   вашингтон   закон   идеология   трансгендеры   
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Палата представителей американского штата Вашингтон приняла скандальный законопроект SB 5599, согласно которому дети, решившиеся на смену пола, могут прятаться от родителей в приютах и больницах. При этом учреждениям будет запрещено выдавать местонахождение беглецов.


За законопроект, автором которого является сенатор Марко Лииас, проголосовали все демократы в сенате штата.

По нему власти могут законно забирать детей у родителей, если те не хотят менять пол своего ребенка.

Теперь родители могут быть лишены родительских прав не потому, что плохо кормят, бьют или приучают своих детей воровать, а потому, что не поддерживают трансгендерную идеологию. Ребенок будет забран силой и отведен в специальное медицинское учреждение.

Тот факт, что принятие подобных законов направлено лишь на извлечение прибыли фармакологическими компаниями и бесчисленными клиниками по смене пола, никого не останавливает.

Родители находятся в состоянии шока: мало того, что их чада отныне не должны советоваться с ними по поводу смены пола, так теперь подростки получили еще и прекрасный инструмент для манипуляций – при малейшем нажиме со стороны взрослых дети могут угрожать побегом в приют.

Трансгендерная идеология катится по Америке беспощадным катком. В детские сады биологических мужчин в женских нарядах приглашают читать детям сказки, а на днях Федерация синхронного плавания США объявила, что спортсмены теперь сами смогут выбирать гендерную категорию, которая соответствует их идентичности.

При этом синхронистам не придётся предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. В командных соревнованиях в США не будет существовать гендерных ограничений.

Р️анее СМИ сообщали, что биологический мужчина-пловец Лия Томас занял/о первое место в женских соревнованиях.

При этом, когда он/оно участвовало в соревнованиях по плаванию среди мужчин, то заняло «почетное» 554-е место.

Источник:

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Метки: SB 5599   США   вашингтон   закон   идеология   трансгендеры   
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shoes546 5 часов назад
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14k
a_komolow Час назад
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81
Л Д 2 часа назад
В юности гормоны шалят и хочется быть кем то особенным. Я бы разрешила менять пол после 27 лет. Не раньше. Мало ли чего. Жаль эти юные дурные головы, больше ничего. Государство должно пожалеть о своём отношении к людям, семьям. Это прямая дорога к вымиранию. Это та же война, только форма другая. Геноцид.
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180
0ptimist Л Д 45 минут назад
В любом возрасте, если человек решил сменить пол, диагноз один - потекла крыша!
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1k
Dimon 2 часа назад
Молодцы какие американцы! Давайте побольше таких законов принимайте и деда на второй срок переизберите, пусть в коме "решения" принимает! Америка вперде!
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15k
Alex 2 часа назад
Отличная новость.
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2k
анатолий горленко 3 часа назад
- Пап, а можно я руку поменяю?
- Банан в холодильнике возьми, да шапку надень, холодно на улице
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261
Feropont 3 часа назад
Заходим на сайт Washington State Legislature, и находим законопроект Сената SB 5599.
Читаем
"Supporting youth and young adults seeking protected health care services"
Перевожу
"Поддержка молодежи и молодых людей, ищущих защищённые медицинские услуги".
Я не поленился и почитал сам законопроект.
Там ни слова не говорится ни о каких трангеннерах, гомиках или среднеполых особей.

Ну и в догонку.
Омериганцы никогда не были ма Луне, загеноцыдели 100 мильёнов индейцыв, доллар скора рухнид, Омериге кердык.

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156
Ozero Feropont 2 часа назад
Народ, коммент Феропонта игнорьте. Знаток, нафиг, не поленился. Закон 5599 ссылается на принятый 5489, а там уж полно "gender affirming" и проч.трансгендерной дряни. Так что вперед, долбанутые - режем яйца нахрен, жрем гормоны. Идет отбор.
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261
Feropont Ozero 2 часа назад
Пипец!
SENATE BILL 5489
Действительно говорит о изменении гендерной принадлежности.
Но не говорит ни слова о детях.

А вот что сказанно в обсуждаемом законе
<<<<<<<<<<<<<<<<
If a licensed overnight youth shelter, or another licensed17
organization with a stated mission to provide services to homeless or18
runaway youth and their families, shelters a child and knows at the19
time of providing the shelter that the child is away from a lawfully20
prescribed residence or home without parental permission, it must21
S-0828.2
SENATE BILL 5599
State of Washington 68th Legislature 2023 Regular Session
By Senators Liias, C. Wilson, Dhingra, Lovelett, Nguyen, and Randall
Read first time 01/27/23. Referred to Committee on Human Services.
p. 1 SB 5599
contact the youth's parent within seventy-two hours, but preferably1
within twenty-four hours, following the time that the youth is2
admitted to the shelter or other licensed organization's program.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

И ещё.

<<<<<<<
на принятый 5489
>>>>>>>
Это законопроект, а не принятый закон.

Чуваг, я 20 лет проработал в таком же Законодательном Собрании, но другого штата.
И уж что что, но в поиске и трактовании bills, я имею понятие.
Не неси херню.
То что выносится на рассмотрение куча дебильных законов, это факт.
То что из этой кучи принимается кучка дебильных законов, тоже факт.
Но в данном, рассматриваемом случае, это полная фигня и фейк, крупица правды, подтасованная и перевёрнутая с ног на голову.
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156
Ozero Feropont 45 минут назад
Извиняюсь, я тоже 23г. живу здесь, но к зак.собраниям и близко не ходил, так что проект или принят - не смотрел. У меня босс была (М в Ж) трансгендером, имело мелкого мужичка половым партнером. Мне плевать, но соц.среды растят пламенных революционеров, к-рые будят Герценов и гадят - хотя пока только в спорте (хоть это просто развлечение, но частично попортят).
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43
Obrval Feropont 43 секунды назад
К сожалению говориться, но на opa.hhs.gov. Операции можно делать только после 21 года, но обкалывать гормонами можно уже с 10. А это уже полностью не возвернёшь.
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2k
анатолий горленко 4 часа назад
Да когда ж дно будет пробито? Думал всё!, после 64 полов.
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2k
Andrey Selin 4 часа назад
Правильный закон - залог успеха в будущем.
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805
Евгений 5 часов назад
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767
333 5 часов назад
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34k
russger 5 часов назад
Такие "личности" не могут размножаться. Получается чем больше тридварасов, тем меньше тридварасов -_-
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319
Вася Васильев 5 часов назад
Ну это к лучшему. Чем больше мутантов поменяет пол, тем меньше извращенцев останется.
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319
Вася Васильев Антон 4 часа назад
Если для американцев то я лично за.
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0
Антон wilddewill 3 часа назад
Эта пидобратия- нейтральная прослойка для нас. Та прослойка, которая представляет угрозу нам - в этом содоме не участвует. Если вы понимаете, о чём я.
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0
Антон wilddewill 2 часа назад
Вся эта потенциальная сила специально выведена из оборота, чтобы не мешала. И радоваться чужому горю рано. Потому что такая же участь, с большей вероятностью ждёт и нас. У нас к сожалению, нет иммунитета к этому. Дело времени.
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0
Антон 5 часов назад
А кто должен оплачивать, или это бесплатно?
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3k
Pioner76 6 часов назад
Даааа.... это уже край...
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4k
Григорий 6 часов назад
да плевать что там будет, они этого достойны
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20k
иванов дмитрий 6 часов назад
Рен тв - это без сомнения сильно!
Но хотелось бы посмотреть на этот закон в оригинале.
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261
Feropont иванов дмитрий 3 часа назад
Я выше уже показал этот законопроект и макнул афрора в его вонючую брехню.

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5k
Divergent?!? 6 часов назад
В самой статье нет ничего про "отнимать" детей от родителей. Есть о том, что подростки, родители которых не поддерживают желания чад менять пол, могут найти место в приютах. Вроде совсем другой контекст, не правда ли?
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261
Feropont Pasha Panfilov 3 часа назад
<<<<<<<<<<
Хотя что новость не фейк - не ручусь )
>>>>>>>>>
Полная херня.
Вот оригинал законопроекта с официального сайта.
Там даже речи не идёт ни о каких трансгенерах.

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31k
Ashabad 6 часов назад
Другое явление, но в том же тренде
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181
Pasha Panfilov Ashabad 6 часов назад
Нарики вроде во Флориде же пасутся, причем тут Пенсильвания.
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66k
SAndre 6 часов назад
запад самоубивается на глазах охреневающего мира
все идет по программе дьявола, который, как известно, "человекоубийца от начала"
ему не важно каким способом и за сколько времени род людской изведет себя в ноль
он поддержит любую инициативу на счет прерывания рода: эти будут жить, но потомства не будет!
белая раса кончается на западе, приходят другие с юга, с востока
какое счастье , что мы живем в России!!!
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181
Pasha Panfilov SAndre 5 часов назад
Если новость не фейк, то
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4k
Трям 6 часов назад
Извращюги совсем берега попутали.
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KlyaksaZ
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