В Казахстане ввели четырёхдневную рабочую неделю

Казахстан семимильными шагами приближается к сытому и свободному европейскому будущему! На днях президент Касым-Жомарт Токаев в рамках денурсултанизации обещанных социальных реформ подписал очередной закон, согласно которому в стране с 1 июля вводится четырёхдневная рабочая неделя.

Казалось бы, сенсация! Но ликования казахстанцев как-то не слышно. Похоже, что поправки в Трудовой кодекс добавили, чтобы они просто там были. Оказалось, что закон принят не для всех, а только для отдельных производств, да и не для отдельных, а тех работодателей, которые смогут себе это позволить или захотят.