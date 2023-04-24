В Казахстане ввели четырёхдневную рабочую неделю

Но есть, как говорится, один нюанс.
Казахстан семимильными шагами приближается к сытому и свободному европейскому будущему! На днях президент Касым-Жомарт Токаев в рамках
денурсултанизации обещанных социальных реформ подписал очередной закон, согласно которому в стране с 1 июля вводится четырёхдневная рабочая неделя.
Казалось бы, сенсация! Но ликования казахстанцев как-то не слышно. Похоже, что поправки в Трудовой кодекс добавили, чтобы они просто там были. Оказалось, что закон принят не для всех, а только для отдельных производств, да и не для отдельных, а тех работодателей, которые смогут себе это позволить или захотят.
В законе отмечается, что четырёхдневную рабочую неделю можно будет чередовать с пяти- и шестидневной. При этом в любом трудовом графике выходным днём назначается воскресенье, а остальные выходные будут назначаться коллективным договором или правилами трудового распорядка. Но что касается неполной (четырёхдневной) рабочей недели, то работники и работодатель должны определять её сами. Закон очень интересный. Но зачем вводили?
Напомним, что в феврале этого года в Казахстане одобрили похожий
популистский закон — об отчислении детям доходов с продажи природных ископаемых. Согласно программе "Национальный фонд — детям", начиная с 2024 года, каждый новорождённый казахстанец до совершеннолетия ежемесячно будет получать от государства отчисления на карточку. Точная сумма не называется, поскольку она будет зависеть от многих факторов — конъюнктуры в экономике и на рынке полезных ископаемых. Но по словам министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова, к 18 годам у каждого казахстанца будет не менее 3,5 тысяч долларов. Тут можно порадоваться за казахстанцев, которые получат первые выплаты в 2042 году и понадеяться, что перенимаемый норвежский опыт не даст сбоя.
Источник:
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В советское время был такой анекдот.
Вопрос армянскому радио:
- Как собрать всех казахов вместе?
Ответ:
- Надо выкопать большую яму и бросить на дно портфель.
Я думаю 4-х дневная - для казахов с портфелями.
А для всех остальных (в том числе - русских) как обычно...
- июнь, июль, август!
"- При этом в любом трудовом графике выходным днём назначается воскресенье, а остальные выходные будут назначаться коллективным договором или правилами трудового распорядка."
т.е. по факту обязательным является только один выходной в неделю. и получат казахстанцы шестидневную неделю - а кто хочет четыре дня работать - пусть идёт к себе в аул и там вообще не работает ...
У меня, например, воскресенье и понедельник.
Разница в том, что если мне надо работать в воскресение я получаю по двойном тарифу, а если в понедельник, то обычную зп.
В российском законодательстве аналогично.
Трудовой Кодекс РФ
"Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. "
слушай автор кто это написал, ты с такими словами осторожней давай пожалуйста, у нас тут нормальная страна с консервативными взглядами и нам того что "европейского будущего" не нужно, у нас до сих пор за некоторые "европейские" вещи в аулах могут камнями побить