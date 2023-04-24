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В Казахстане ввели четырёхдневную рабочую неделю

В Казахстане ввели четырёхдневную рабочую неделю

Автор:
24 апреля 2023 18:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   закон   популизм   трудовой кодекс   четырёхдневная рабочая неделя   
5840
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Но есть, как говорится, один нюанс.

Казахстан семимильными шагами приближается к сытому и свободному европейскому будущему! На днях президент Касым-Жомарт Токаев в рамках денурсултанизации обещанных социальных реформ подписал очередной закон, согласно которому в стране с 1 июля вводится четырёхдневная рабочая неделя.


Казалось бы, сенсация! Но ликования казахстанцев как-то не слышно. Похоже, что поправки в Трудовой кодекс добавили, чтобы они просто там были. Оказалось, что закон принят не для всех, а только для отдельных производств, да и не для отдельных, а тех работодателей, которые смогут себе это позволить или захотят.

В законе отмечается, что четырёхдневную рабочую неделю можно будет чередовать с пяти- и шестидневной. При этом в любом трудовом графике выходным днём назначается воскресенье, а остальные выходные будут назначаться коллективным договором или правилами трудового распорядка. Но что касается неполной (четырёхдневной) рабочей недели, то работники и работодатель должны определять её сами. Закон очень интересный. Но зачем вводили?

Напомним, что в феврале этого года в Казахстане одобрили похожий популистский закон — об отчислении детям доходов с продажи природных ископаемых. Согласно программе "Национальный фонд — детям", начиная с 2024 года, каждый новорождённый казахстанец до совершеннолетия ежемесячно будет получать от государства отчисления на карточку. Точная сумма не называется, поскольку она будет зависеть от многих факторов — конъюнктуры в экономике и на рынке полезных ископаемых. Но по словам министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова, к 18 годам у каждого казахстанца будет не менее 3,5 тысяч долларов. Тут можно порадоваться за казахстанцев, которые получат первые выплаты в 2042 году и понадеяться, что перенимаемый норвежский опыт не даст сбоя.

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Метки: Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   закон   популизм   трудовой кодекс   четырёхдневная рабочая неделя   
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38  комментариев
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46k
Максим Т. 4 часа назад
"получат первые выплаты в 2042 году" - а там или ишак сдохнет, или падишах.
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perekrestok Час назад
А что там с часами работы в неделю? 40 часов за 4 дня это 10 часов в день?
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2k
Autumn2015 Час назад
Да не волнуйтесь - это заурядная обманка для народа , можно объявить на работе четырехдневку в момент простоя производства и не платить 2/3 з-платы за простой для тех, кто на сдельщине. А госслужащим например четырехдневка поможет отдохнуть лишний день - у них же оклад помесячный!
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107k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Самый главный вопрос - а зряплату тоже порежут?
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12k
Shtoppi 2 часа назад
видимо пиндосы постепенно перенаправляют финансовые потоки от окраины к этим азиатам, раз им больше четырех дней в неделю работать уже не нужно. скоро заживут по европейски. с педиками и повсеместным б_ядством. прям как в окраине до СВО, а потом и их черёд настанет исчезнуть с карты мира.
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2k
integral11 2 часа назад
А когда парады педиков в Астане начнутся?
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2k
Товарищ 2 часа назад
Может сейчас 10 000$ за двоих детей выплатить, как это делают в России? Зачем эти "обещалки" аж в 2042 году?
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5k
vasilykopkov 3 часа назад
Все казахи как один мечтают быть начальниками.
В советское время был такой анекдот.
Вопрос армянскому радио:
- Как собрать всех казахов вместе?
Ответ:
- Надо выкопать большую яму и бросить на дно портфель.

Я думаю 4-х дневная - для казахов с портфелями.
А для всех остальных (в том числе - русских) как обычно...
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2k
Эдуардо 3 часа назад
Светлое европейское будущее - не просто светлое, а светло-синее.
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5k
ZET 3 часа назад
Всё-таки кумысом злоупотреблять нельзя
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2k
s59469 3 часа назад
"В законе отмечается, что четырёхдневную рабочую неделю можно будет чередовать с пяти- и шестидневной." Короче несколько недель в году 4 дневка , еще несколько 5 дневка остальное 6 дневка.
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2k
Ramzzay 3 часа назад
НАЧАЛО КОНЦА
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17k
RDen 3 часа назад
Делаем взносы. Всё только детям! Дети вас не забудут! (с) 12 стульев
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406
Кристофер Робин 3 часа назад
короче в очередной раз правительство поимело народ, идут года а картина прежняя.
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1k
Роман Х 3 часа назад
ой, таки расскажите за учителей в РФ, которые работают по 6 дней по беззаконию?!
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932
ruslan d 3 часа назад
Не дай Бог у нас до такого додумаются ...
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11k
Vampire 4 часа назад
Давно живу, а фанатиков-трудоголиков видел только в кино. Четырехдневная неделя - это значит меньше зарплата, и человек вместо отдыха вынужден искать место подработки. Хотя... При адекватных ценах людям, наверное, хватает.
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1
Номер Ноль Олег 46 минут назад
А если ещё и толковый врач назначит мазь от зуда...
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18k
Анатолий Соколов 4 часа назад
самый главный пункт нового закона
"- При этом в любом трудовом графике выходным днём назначается воскресенье, а остальные выходные будут назначаться коллективным договором или правилами трудового распорядка."

т.е. по факту обязательным является только один выходной в неделю. и получат казахстанцы шестидневную неделю - а кто хочет четыре дня работать - пусть идёт к себе в аул и там вообще не работает ...
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9k
Copycat 4 часа назад
"Казахстан семимильными шагами приближается к сытому и свободному европейскому будущему!"

слушай автор кто это написал, ты с такими словами осторожней давай пожалуйста, у нас тут нормальная страна с консервативными взглядами и нам того что "европейского будущего" не нужно, у нас до сих пор за некоторые "европейские" вещи в аулах могут камнями побить
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