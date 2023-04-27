FISHKINET
Сообщество Юмор 16840 постов • 3559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Пост о бюстгальтерах: маленьких, больших, мокрых и пластиковых

Пост о бюстгальтерах: маленьких, больших, мокрых и пластиковых

Автор:
27 апреля 2023 16:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бюстгальтеры   интересное   лифчики   подборка   
3091
16
Почти всё, что вы не хотели знать о лифчики, собрано в этом посте. Альтернативное применение, женские секреты и полезные советы.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   бюстгальтеры   интересное   лифчики   подборка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
sos1960sos Час назад
А где же суровые Челябинские чугунные лифчики?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
341
Человек Наблюдающий 18 минут назад
Рассчитывал на сисечный пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 Час назад
Железный человек... начало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей Час назад
Ждём теперь про трусы пост: маленьких, больших, мокрых и пластиковых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Patmaz 2 часа назад
Комментарий к фото
... надевается... пилядь нерусская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123680



Другие посты автора
Популярное в сообществах
45 уникальных археологических находок и памятников истории
45 уникальных археологических находок и памятников истории
Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев
Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев
Набирающие популярность в сообществах
Демотиваторы
Демотиваторы
Куда исчез Валерка из «Неуловимых мстителей»-актёр Михаил Метёлкин
Куда исчез Валерка из «Неуловимых мстителей»-актёр Михаил Метёлкин
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#автомир#животные#позитив#дтп#дети#шоу бизнес#знаменитости
#Юмор#история#интересно#подборка#люди#Прошлое#авто аварии#кино#улыбнуло#картинки
#интересное#машина#факты#в мире#США#аварии#Автовсячина#актеры#забавно#Приколы
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост Даже от блогеров и инфлюенсеров пользы больше. Пост о нотариусах Даже от блогеров и инфлюенсеров пользы больше. Пост о нотариусах Прищепки: когда закончилась синяя изолента и кабельная стяжка Прищепки: когда закончилась синяя изолента и кабельная стяжка Дельные советы от истинных хитрецов Дельные советы от истинных хитрецов

На что жалуетесь?

Вернуться