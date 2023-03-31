В любой непонятной ситуации кушайте пельмени

Пост посвящается кусочкам мяса, завёрнутым в тонкое тесто.

Все мы разные, кто-то предпочитает есть их просто так, кто-то со сливочным маслом, кто-то со сметаной или майонезом, а кто-то с кетчупом, горчицей, хреном или уксусом. Нельзя осуждать людей за их вкусы, но можно за нелюбовь к пельменям.

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2. Азиаты... 0

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3. Что нужно для счастья? Любимы человек рядом... или тарелка горячих пельменей 0

4. Всегда так делайте! 0

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6. Выглядит потрясающе 0

7. Узнали свою морозилку? 0

8. Шизофрения и пельмешки 0

9. Эта удивительная дикая фауна 0 Источник:

10. Самое прекрасное в пельменях то, что они высококалорийные 0 Источник:

11. А в этом что-то есть! 0 Источник:

12. О да-а-а! 0 Источник:

13. Хороший совет 0 Источник:

14. Да! 0 Источник:

15. Принимать перорально 0 Источник:

16. Кстати, неплохой совет 0 Источник:

17. Пельмешки со сникерсом? Что вы такое? 0 Источник:

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19. Однажды в Ташкенте 0 Источник: