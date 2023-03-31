В любой непонятной ситуации кушайте пельмени

2511
20
Пост посвящается кусочкам мяса, завёрнутым в тонкое тесто.
Все мы разные, кто-то предпочитает есть их просто так, кто-то со сливочным маслом, кто-то со сметаной или майонезом, а кто-то с кетчупом, горчицей, хреном или уксусом. Нельзя осуждать людей за их вкусы, но можно за нелюбовь к пельменям.
Все мы разные, кто-то предпочитает есть их просто так, кто-то со сливочным маслом, кто-то со сметаной или майонезом, а кто-то с кетчупом, горчицей, хреном или уксусом. Нельзя осуждать людей за их вкусы, но можно за нелюбовь к пельменям.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 марта
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 марта
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 марта
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 марта
- Полезные советы, которые просто... есть
Новости партнёров
реклама