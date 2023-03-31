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В любой непонятной ситуации кушайте пельмени

В любой непонятной ситуации кушайте пельмени

Автор:
31 марта 2023 18:55
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   интересное   пельмени   подборка   
2511
20
Пост посвящается кусочкам мяса, завёрнутым в тонкое тесто.
Все мы разные, кто-то предпочитает есть их просто так, кто-то со сливочным маслом, кто-то со сметаной или майонезом, а кто-то с кетчупом, горчицей, хреном или уксусом. Нельзя осуждать людей за их вкусы, но можно за нелюбовь к пельменям.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   интересное   пельмени   подборка   
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14  комментариев
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9k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Отвратительно? я не понимаю человека который сделал надпись на этой картинке ....
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11k
Злобный 18 минут назад
А ЭТО кстати ОЧЕНЬ умная мысль...

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378
Сергей Булавинцев 20 минут назад
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надеюсь там вискарь с колой!
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2k
Carex Полчаса назад
Пойду пельмешек отварю.
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31k
Teodor 43 минуты назад
Пельмени - это как секс, их надо есть так, чтобы потом лежать и не дышать...
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Viktor 46 минут назад
А ведь кто-то не любит пельмени (моя жена, например)!
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7k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
Эти "пельмени" на столько мерзкие, что их да же студенты не берут.
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9k
Copycat 2 часа назад
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Уметь готовить не связанно с этим, порой просто нет времени или желания готовить
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