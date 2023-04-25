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Даже от блогеров и инфлюенсеров пользы больше. Пост о нотариусах

Даже от блогеров и инфлюенсеров пользы больше. Пост о нотариусах

Автор:
25 апреля 2023 19:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   нотариальная подборка   нотариус   подборка   
973
20

Если бы нотариусов однажды бы не стало, то всё кардинально бы изменилось. Да я прикалываюсь... Вообще ничего бы не поменялось. С вас 5500 рублей. Ой, извините, я же не нотариус.

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   нотариальная подборка   нотариус   подборка   
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4  комментария
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5k
Александр 42 минуты назад
А в чём на первой картинке безграмотность? Помогите найти... Не понял.
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8k
Борис Карабанов 3 минуты назад
Это настоящая мафия. Это государство в государстве. Ярчайший пример одного из источников высокой инфляции и причины низкой производительности труда. Деньги (деньги немалые) ИЗ НИЧЕГО.
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