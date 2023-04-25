Даже от блогеров и инфлюенсеров пользы больше. Пост о нотариусах

973
20
Если бы нотариусов однажды бы не стало, то всё кардинально бы изменилось. Да я прикалываюсь... Вообще ничего бы не поменялось. С вас 5500 рублей. Ой, извините, я же не нотариус.
×
×
8. С такими бы фамилиями им не в нотариат идти, а прямиком в одно из произведений А. Чехова
Источник:
Ссылки по теме:
- Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост
- В любой непонятной ситуации кушайте пельмени
- Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче
- Полезные советы, которые просто... есть
- Прищепки: когда закончилась синяя изолента и кабельная стяжка
Новости партнёров