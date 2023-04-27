20 жутких соседей, которых и врагу не пожелаешь

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Добрососедские отношения — мечта любого нормального человека. К сожалению, эту мечту не всегда удаётся осуществить из-за того, что соседи бывают наглыми, недружелюбными и вообще пакостными по натуре.
1. «Мы переехали в другой город и принесли подарочные корзины всем нашим новым соседям… Один из них бросил корзину обратно на нашу лужайку и вызвал полицию, пожаловавшись на вторжение на его территорию»
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2. «Мы уехали 7 месяцев назад. Вернувшись, увидели вот такую картину в ванной. У соседа наверху была протечка, и он даже не подумал починить её»
3. «Соседский ребенок решил украсить мою машину с помощью камня, чтобы она выглядела "мило"»
4. «У моих соседей постоянно рвутся мешки для мусора, и я никогда не видел, чтобы они пытались что-то убрать»
5. «Мой сосед припарковался слишком близко к моей машине. Когда я попросила его подвинуться, он сказал, что хозяина автомобиля нет дома, и он не знает, где он… Думал, я не знаю, что это он»
7. «Этому горшку было почти 100 лет, и он принадлежал моей бабушке. Спасибо, соседский демонический ребёнок, также известный как Отродье Сатаны»
9. «Соседка этажом выше уехала из города на 3 с лишним недели, оставив переполненную раковину. Стены и потолок в нашей ванной и спальне промокли насквозь»
10. «В дом напротив въехали новые жильцы. У них горит свет круглый день. Это вид из нашей спальни на их дом в 2 часа ночи»
11. «Пришёл домой с работы и обнаружил, что у моего соседа течь, по иронии судьбы в форме лица»
12. «У меня были планы на барбекю на заднем дворе в эти выходные. Прошлой ночью сосед проехал через мой забор»
14. «Новые соседи только что срубили 5 красивых дубов, которые раньше давали нам много тени. Новый вид — полный отстой»
16. «Заказал еду с доставкой к двери, и за 5 минут, которые мне понадобились, чтобы добраться до двери, соседский кот прогрыз коробку и начал пожирать курицу»
19. «У соседей сильным ветром сорвало жалюзи и оно поцарапало дверь моей машины. Весело живём»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-Минимальное расстояние от дома до забора соседей по закону составляет три метра. Нужно учитывать то, что замеры выполняются не от стены или фундамента дома, а от самого выступающего элемента постройки.
На незаконное строительство соседей можно пожаловаться в ряд структур, способных наказать нарушителя в соответствии с действующим законодательством.
К ним относятся:
Госстройнадзор;
Государственная жилищная инспекция;
Местная администрация в лице органа, наделенного определенными полномочиями;
Прокуратура;
Суд.