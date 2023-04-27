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20 жутких соседей, которых и врагу не пожелаешь

20 жутких соседей, которых и врагу не пожелаешь

Автор:
27 апреля 2023 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: война соседей   злые соседи   и такое бывает   наглые соседи   плохие соседи   проблемы   соседи идиоты   
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Добрососедские отношения — мечта любого нормального человека. К сожалению, эту мечту не всегда удаётся осуществить из-за того, что соседи бывают наглыми, недружелюбными и вообще пакостными по натуре.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: война соседей   злые соседи   и такое бывает   наглые соседи   плохие соседи   проблемы   соседи идиоты   
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10  комментариев
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16k
Alex Час назад
Мило же))))
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1k
Просто прохожий 36 минут назад
Пункты 10,16,20 не стоило помещать в этот пост.
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28k
Levyathan Час назад
Больная тема. много лет у моего загороднего дома не было соседей, думал что так будет всегда. Но нет, купили участок какие то гопники. Мало того, что дом поставили впритык к моему, с окнами на мою территорию. Так еще приволокли мангал и воткнули прямо у забора, под моими окнами, весь дым идет ко мне. И еще, с утра до вечера слушают Бабкину и Кадышеву. На переговоры не идут. п.и.з.д.и.т. ь боюсь...
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27k
Serg2001 Час назад
Быдло это понятие интернационально. А несколько случаев типа сорняка, курицы и мячика вообще не стоят того, чтобы объявлять войну соседям...
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59k
pynh Час назад
Комментарий к фото
так может вы парочка гомосеков? неплохо бы послушать и соседа =)
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