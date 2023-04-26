17 редких и удивительных аномалий человеческого тела

— Ого, я не знал, что такое бывает. А у вашего регенерированного пальца нормальная чувствительность к давлению, боли, теплу и холоду? Что с кровообращением?





— Всё как с обычным пальцем, кроме внешнего вида. Ну, возможно, он немного более чувствителен, если им на что-нибудь наткнуться, а в остальном никаких проблем.