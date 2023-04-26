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17 редких и удивительных аномалий человеческого тела

17 редких и удивительных аномалий человеческого тела

Автор:
26 апреля 2023 16:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Уникальные люди   аномалии   аномалии развития   врожденные аномалии   и такое бывает   отклонения   редкие болезни   
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Тело каждого человека уникально. Но у некоторых людей встречаются очень сильные отличия от стандарта. В Reddit-сообществе r/millyinteresting можно встретить настоящих уникумов с потрясающими телесными аномалиями!

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— Ого, я не знал, что такое бывает. А у вашего регенерированного пальца нормальная чувствительность к давлению, боли, теплу и холоду? Что с кровообращением?


— Всё как с обычным пальцем, кроме внешнего вида. Ну, возможно, он немного более чувствителен, если им на что-нибудь наткнуться, а в остальном никаких проблем.

— Как у вас со зрением? Вы хорошо видите или есть какие-то нарушения?


— Левый глаз почти слеп, с правым глазом всё в порядке.

— Риск получить перелом намного выше?


— Кости немного слабее, так что да.


— Если вам интересно, процедуру мне делали под наркозом. Но на извлечение зубов ушло 4 часа.


— Не снимайте пейнтбольную маску слишком рано.


— У меня было то же самое, когда мне в глаз влетел мяч, но через пару недель всё вернулось в норму.


— Да, очень похоже выглядят пальцы у людей с синдромом Рейно. Если ещё не были у врача, рекомендую.


— У меня синдром Рейно, и это происходит всякий раз после длительного охлаждения. Этот снимок был сделан после купания в Тихом океане.

— Но зубы ровные, и то хорошо.

— О, чувак. Сочувствую. Физиотерапия будет болезненной, знаю это из собственного опыта. Врач делала парафиновый компресс, а потом сгибала мой палец — и это был сущий ад. Придётся потерпеть.


— Эх, жаль. Я понимал, что будет некомфортно, но не думал о настоящей боли. Скоро узнаю, каково оно.

— Я не думаю, что мои глаза были с самого начала такими. Видимо, они изменились в процессе роста / полового созревания. То ли в организме сбой, то ли я просто странный. А вообще не слушайте меня, я ничего не знаю о глазах.

— Почитайте про синдром Элерса-Данлоса.


— Поддерживаю. Я могу делать то же самое с пальцами, так же их загибать, и это была одна из вещей, которую врачи попросили показать им, когда диагностировали у меня СЭД.

—  Похоже, это будет легко отрезать.


— Ага. Ему отрежут лишний палец и он не сможет стать одним из «людей X».

— У тебя есть фантомный зуд в этих местах?


— Раньше, когда я была маленькой, был часто, теперь уже реже.

— Насколько хорошо вы контролируете верхние суставы пальцев?


— Кончики пальцев очень развиты. Думаю, не так, как для обычных рук. Мне приходится восполнять гибкость и силу, которой не хватает.

— Сверхкомплектные зубы. Надо было вылечить, когда ты был моложе, у тебя было бы больше возможностей. Это может передаваться по наследству.

— Чувак, ты просто ко всем с открытой душой!

— Сегодня я впервые пошёл к врачу по этому поводу. Пальцы у меня всегда были узловатыми и немного кривыми, но за последние пару лет суставы на правой руке начали опухать и болеть при некоторых нагрузках. Становится хуже, поэтому я решил изучить проблему. Мой терапевт был очень обеспокоен и немедленно отправил меня на рентген. Я пишу сюда просто для того, чтобы немного поднять себе настроение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уникальные люди   аномалии   аномалии развития   врожденные аномалии   и такое бывает   отклонения   редкие болезни   
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8k
KonstantinLeirov 57 минут назад
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17k
RDen 8 минут назад
1. Человек в детстве случайно отрезал себе кончик пальца, а потом этот кончик отрос и даже стал немного больше

это точно палец вырос?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 50 минут назад
А Мультголова это еще не аномалия?
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