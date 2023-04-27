Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

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В современном мире все хотят выделиться, чтобы их заметили. Однако героям нашей подборки это не нужно, ведь их природа "наградила" особенностями с рождениями.
Герои нашей подборки - люди с Синдромом Ваарденбурга. Это наследственное генетическое заболевание.
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Люди с Синдромом Ваарденбурга выглядят особенно, у них есть следующие отличительные черты:
- Латеральное смещение внутреннего угла глаза.
- Гетерохромия радужки, седая прядь надо лбом.
- Врождённая тугоухость различной степени.
Но если у человека нет других патологий, то по сути синдром не несёт опасности для жизни. Тугоухость и другие симптомы решаются с лечащим врачом. Жизни больного ничего не угрожает, а болезнь обычно не прогрессирует.
Иногда также встречается пигментация.
Обычно ребёнок наследует заболевание от одного из родителей, но и спонтанные мутации тоже возможны.
Встречается в 1 случае из 50 000.
Осведомлённость общества об этом синдроме растёт с каждым годом, потому люди не подвергаются критике за внешний вид. Люди стараются подчеркнуть свои особенности, а не прятать.
Впервые симптомокомплекс, характерный для данного заболевания, был описан голландским офтальмологом П. Ваарденбургом в 1951 году.
А вы встречали таких людей в жизни?
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