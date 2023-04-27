Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

Латеральное смещение внутреннего угла глаза.

Гетерохромия радужки, седая прядь надо лбом.

Врождённая тугоухость различной степени.





Но если у человека нет других патологий, то по сути синдром не несёт опасности для жизни. Тугоухость и другие симптомы решаются с лечащим врачом. Жизни больного ничего не угрожает, а болезнь обычно не прогрессирует.