FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8129 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

Автор:
27 апреля 2023 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Генетика   заболевание   люди   особенности   особенные люди   природа постаралась   синдром Ваарденбурга   
4092
16

В современном мире все хотят выделиться, чтобы их заметили. Однако героям нашей подборки это не нужно, ведь их природа "наградила" особенностями с рождениями.

×
×

  • Латеральное смещение внутреннего угла глаза.
  • Гетерохромия радужки, седая прядь надо лбом.
  • Врождённая тугоухость различной степени.


Но если у человека нет других патологий, то по сути синдром не несёт опасности для жизни. Тугоухость и другие симптомы решаются с лечащим врачом. Жизни больного ничего не угрожает, а болезнь обычно не прогрессирует.

Иногда также встречается пигментация.

Встречается в 1 случае из 50 000.

А вы встречали таких людей в жизни?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Генетика   заболевание   люди   особенности   особенные люди   природа постаралась   синдром Ваарденбурга   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Одарила? Это точно то самое слово?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 Полчаса назад
Теперь патологии считаются подарками. В чудные времена живем. Скоро обычных людей будут считать уродами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
DrEris 37 минут назад
Это же патология которое ни черта не уникальность и не дар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladislav Grigorenko 3 часа назад
Это - патология, и причислять её к достоинствам - опасное извращение. Однако нас настойчиво заставляют восхищаться патологиями и извращениями. Горите в аду, ублюдки, подменяющие понятия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 3 часа назад
А ваххабит то вообще гармонично смотрится! Просто глазки не карие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 3 часа назад
У них лица симметричны, как у обычного человека лицо ассиметричное , и выглядят они очень похожими друг на друга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
cmacy 3 часа назад
У некоторых не очень интеллект светится. Это точно не влияет на него или влияет но по современным меркам нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Кот Чеширский cmacy 2 часа назад
На научной конференции как-то познакомился с человеком с таким синдромом. Тогда еще не знал о таком. Удивило, что у молодого парня седой клочок волос. С интеллектом все норм, кандидат физмат наук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
grin04061986 3 часа назад
На первой фотке аватар Аанг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 4 часа назад
Так на кого новая ребаная русалочка похожа... У той глаза возле ушей)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 4 часа назад
Подождите, скоро балерины будут с синдромом дауна и размера плюссайз и нам будут втирать, что это самое то! Откровенно бесит уже выпячивание уродов и уродцев во всех областях жизни! Уже на Западе ненормально быть нормальным! Ты обязательно должен быть либо геем, либо жирным, либо чёрным, а ещё лучше всё в одном флаконе! Когда же вы все вымрете гады!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений 4 часа назад
Ну, на умственных способностях не сказывается, да и хрен с ним. Что то типа альбиносов. Нормально, даже оригинально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Вася Васильев 4 часа назад
Одарила это про Джоли, а тут уродцы какие-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony 4 часа назад
такой себе дар.. я бы сказал - пометила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык
"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык
Набирающие популярность в сообществах
У Эрдогана сердечный приступ
У Эрдогана сердечный приступ
Куда исчез Валерка из «Неуловимых мстителей»-актёр Михаил Метёлкин
Куда исчез Валерка из «Неуловимых мстителей»-актёр Михаил Метёлкин
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#автомобили#в мире#США#кино#шоу бизнес#Россия#забавно
#Юмор#история#машина#животные#позитив#люди#актеры#улыбнуло#аварии#знаменитости
#интересное#факты#подборка#автомир#Прошлое#дети#СССР#Автовсячина#дтп#картинки
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек "Люди-рыбы" или удивительная генетическая мутация в племени баджо "Люди-рыбы" или удивительная генетическая мутация в племени баджо 19 любопытных случаев, когда генетика подарила людям необычные фишки внешности 19 любопытных случаев, когда генетика подарила людям необычные фишки внешности Опасность бешенства: почему медицина не может победить этот вирус? Опасность бешенства: почему медицина не может победить этот вирус? Нескучная генетика: удивительные факты о человеческой ДНК Нескучная генетика: удивительные факты о человеческой ДНК 20 человек с особенностями внешности, которые нельзя не заметить 20 человек с особенностями внешности, которые нельзя не заметить

На что жалуетесь?

Вернуться