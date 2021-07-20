Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность

Внешность каждого человека индивидуальна, но у некоторых есть особенности, которые делают их обладателей уникальными. Витилиго, гетерохромия, необычные родинки и форма пальцев — кто-то может стесняться этого, но есть люди, которые принимают свои черты и особенности тела, которые делают их не такими, как все. Мы собрали для вас несколько примеров.

У моей девушки веснушки на радужке. Это похоже на мрамор