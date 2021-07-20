Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность

1919
16
Люди с биологическими особенностями, которые показывают, насколько непредсказуема и уникальная генетика.
Внешность каждого человека индивидуальна, но у некоторых есть особенности, которые делают их обладателей уникальными. Витилиго, гетерохромия, необычные родинки и форма пальцев — кто-то может стесняться этого, но есть люди, которые принимают свои черты и особенности тела, которые делают их не такими, как все. Мы собрали для вас несколько примеров.
У моей девушки веснушки на радужке. Это похоже на мрамор
×
Мой пупок — идеальная спираль
Моё витилиго
Мой зрачок с рождения не по центру
Я родился с четырьмя пальцами на левой руке
Мой сын унаследовал от меня соединённые пальцы на ногах
Я могу соединить свои локти за спиной
Мой сын родился с чёрным пятном на светлых волосах
Волосы растут тёмными, и под ними нет родинок или каких-то других пятен.
У меня есть лишняя полосочка на безымянном пальце правой руки
На моей коже есть пятно, которое никогда не загорает. Оно у меня с рождения!
Сочетание витилиго и гетерохромии
У меня дермографизм, поэтому я могу писать на своей коже
Моя гетерохромия
Мой брат родился с карими глазами, в которых есть немного голубого
Мои натуральные волосы каштановые со светлыми пятнами
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка обнаружила в своем носке громадную пиявку
- Таинственное место, которое навсегда покинули люди
- Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным
- Александра Ботез провела незабываемое шахматное шоу на Манхэттене
- На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром
25
Понравилось25
Новости партнёров
Или теперь это неполиткорректно?