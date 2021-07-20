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Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность

Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность (16 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   генетика   люди   мутация   особенность   фото   
1919
16

Люди с биологическими особенностями, которые показывают, насколько непредсказуема и уникальная генетика.

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Метки: в мире   генетика   люди   мутация   особенность   фото   
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19  комментариев
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27k
Антон 2 часа назад
Ловите марсианина!
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7k
Garpia121 Минуту назад
Чем больше мы насилуем природу, тем больше мутаций.
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678
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Про веснушки на радужке глаза. Если это чёрные точки,то по ним вычисляют заболевания внутренних органов.
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4k
Белый 21 минуту назад
А где правая рука?
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150k
Alf Полчаса назад
Оказывается это не мутанты, а просто особенные люди...
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28k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Надеюсь мелкий помимо срощенных пальцев не унаследует длинные грязные ногти на ногах.
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1k
Андрей 34рус 57 минут назад
Комментарий к фото
ну хз, как по мне - так это ЛЕВАЯ рука, а не правая.
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201
Andrey Час назад
Раньше таких сжигали на кострах
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−65
Улыбака 2 часа назад
Ну как бы это и называется мутацией.

Или теперь это неполиткорректно?
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
//fishki.net/upload/users/2021/07/20/1474577/bef7eb01bd3127eb58fad77da1ddc2e5.jpg
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27k
Игорь 2 часа назад
Генетическое уродство выдаваемое как милая особенность... В странное время мы живём.
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