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15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты

15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты (15 фото)

Автор:
22 июля 2021 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Другая   Пришельцы   внешность   генетика   люди   планета   уникальные   
1362
15

Генетика - это отрасль науки, которую трудно предсказать. Иногда гены удивляют нас и создают землян с уникальной внешностью. Люди в этой подборке обладают редкими особенностями, и кажется , что перед нами инопланетяне.

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Метки: Другая   Пришельцы   внешность   генетика   люди   планета   уникальные   
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Andiks Час назад
А я ..., а у меня ...
А я вам всем как да-ам, так и особенными быть перехочется.
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3k
mkcbhk 56 минут назад
А где Марк Цукерберг, вылитый пришелец
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