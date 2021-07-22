15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты

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Генетика - это отрасль науки, которую трудно предсказать. Иногда гены удивляют нас и создают землян с уникальной внешностью. Люди в этой подборке обладают редкими особенностями, и кажется , что перед нами инопланетяне.
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А я вам всем как да-ам, так и особенными быть перехочется.