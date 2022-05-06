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Нескучная генетика: удивительные факты о человеческой ДНК

Нескучная генетика: удивительные факты о человеческой ДНК

Автор:
06 мая 2022 22:21
Сообщество : Факты
Метки: генетика   гены   днк   интересные факты   люди   факты   
2377
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Ни для кого не секрет, что все живые организмы состоят из генов. Эту информацию легко можно почерпнуть из школьного учебника по биологии, что уже звучит довольно скучно. Однако если копнуть глубже, может оказаться, что генетика может быть довольно любопытной.

Подтвердить это могут интересные факты о генах.


Наверняка найдутся те, кто подумает, что жители Африки (как и Китая) выглядят слишком похожими. Возможно, внешне это и выглядит так, однако генетически это самый разнообразный континент.

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 Как бы люди не хотели установить рекорд долгожительства, превысить планку в 120 лет не выйдет. Всё дело в генетическом коде, который просто останавливает деление клеток. Исключением стала француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня. 

Как максимально быстро можно изменить ДНК человека? Отправить его в космос. То, что он воздействует на гены, подтверждает история Скотта Келли. После годового пребывания на орбите ДНК астронавта изменилось настолько, что она стала отличаться от ДНК его брата-близнеца.

Считаете ли вы себя уникальным? Возможно, это так, но не на генетическом уровне, ведь ваш код на 99,9% совпадает с кодом…кого угодно. Именно в этой одной десятой или сотой скрывается вся наша индивидуальность.


По сути, мы хотя бы отчасти, а то и слишком близки с кем угодно. Например, наша ДНК совпадает с шимпанзе на 96%, а с кошками на 90%. Чему уж тут удивляться, если на 60% каждый человек – банан.

Боитесь ли вы вирусов? Некоторых не стоит, ведь в нашем геноме есть часть их ДНК, правда, вымерших, когда-то заражавших наших очень давних предков.


Несмотря на то, что неандертальцем сегодня могут назвать абсолютно бескультурного человека, на 1-4% мы все с ними близки. От них передались следующие признаки: светлая кожа и волосы, высокая свёртываемость крови, склонность к депрессии и привычка спать ночью, а работать днём.

Наверняка многие обращали на людей с седой бородой и абсолютно нормальным цветом волос (и наоборот). На самом деле, это нормальное явление, поскольку за этот процесс отвечают абсолютно разные гены, хотя и волосы кажутся чем-то общим.

Супергерои, в буквальном смысле, существуют? Благодаря мутациям, видимо, да. Например, существуют люди со сверхплотными костями, превышающими норму в 8 раз. Они практически неуязвимы к травмам даже в автокатастрофах. Но, разумеется, идеальным всё быть не может: такие люди, как правило, в воде идут на дно, как топор. 

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: генетика   гены   днк   интересные факты   люди   факты   
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3  комментария
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
околонаучная хрень.
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Веселый Пук 23 минуты назад
Че?
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Leonid 50 минут назад
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Антибиотик
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