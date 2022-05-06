Нескучная генетика: удивительные факты о человеческой ДНК

Считаете ли вы себя уникальным? Возможно, это так, но не на генетическом уровне, ведь ваш код на 99,9% совпадает с кодом…кого угодно. Именно в этой одной десятой или сотой скрывается вся наша индивидуальность.

По сути, мы хотя бы отчасти, а то и слишком близки с кем угодно. Например, наша ДНК совпадает с шимпанзе на 96%, а с кошками на 90%. Чему уж тут удивляться, если на 60% каждый человек – банан.