Как французские пастухи использовали ходули

Результат использования ходулей был очевиден: сухо, комфортно и пастухи больше не проваливались в грязь. Благодаря этому девайсу они двигались быстрее и могли переступить через препятствия. Более того, ходули давали им защиту от местных змей.

Местные жители обладали невероятной ловкостью в использовании ходулей и применяли их в самых разных сферах жизни. На фотографиях можно увидеть, как они читают книги и даже занимаются вязанием на ходулях. Вместо скамеек перед домами были установлены низкие крыши, на которых гости присаживались, не снимая ходулей.