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Как французские пастухи использовали ходули

Как французские пастухи использовали ходули

Автор:
13 июля 2023 16:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Прошлое   интересное   история   обычаи   пастухи   традиции   франция   
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В течение многих веков французские пастухи из региона Ланды использовали удивительное средство передвижения - ходули. Их можно увидеть на фотографиях из архивов и фотоальбомов старых семей. Подлинность этих снимков подтверждает, что использование ходулей было нормой для этого региона на юго-западе Франции вплоть до начала XX века.

Почему же жители Ланды так любили ходули? Этот регион, входящий в состав Новой Аквитании и являющийся родиной знаменитого мушкетера, отличается бедными почвами, что приводило к предпочтению скотоводства перед зерновым земледелием. Огромные стада паслись на болотистых пустошах Ланд.

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Особенностью местных почв было то, что верхний слой состоял из тонкого грунта, под которым находились железистые песчаники, не позволяющие воде проникать в грунт. В результате поверхностный слой превращался в густую грязь, доходившую до бёдер.

Хотя по сравнению с российскими болотами это была, скорее, жидкая грязь, но и её тоже было нелегко преодолеть.
Грязь в Ландах не засасывала людей, но они не желали тратить бесконечное количество времени, бродя по грязи. Особенно это касалось пастухов, которым приходилось преодолевать большие расстояния вместе со стадами.

Мудрые жители Ланды придумали решение еще в древности. Они создали своего рода ходули, состоящие из палок с поддержками для ног. Эти приспособления помогали решить несколько проблем одновременно. Ходули позволяли проходить сквозь грязь до твердого слоя, не запачкавшись и не промочив ноги.
Когда пастухам приходилось находиться на одном месте, чтобы пасти стадо, они могли использовать третью палку с поперечной перекладиной, создавая своеобразный высокий стул.

Результат использования ходулей был очевиден: сухо, комфортно и пастухи больше не проваливались в грязь. Благодаря этому девайсу они двигались быстрее и могли переступить через препятствия. Более того, ходули давали им защиту от местных змей.
Местные жители обладали невероятной ловкостью в использовании ходулей и применяли их в самых разных сферах жизни. На фотографиях можно увидеть, как они читают книги и даже занимаются вязанием на ходулях. Вместо скамеек перед домами были установлены низкие крыши, на которых гости присаживались, не снимая ходулей.

Но через какое-то время власти приняли решение о создании системы орошения для улучшения жизни в регионе Ланды. Болотистые пустоши исчезли, превратившись в поля, леса и сады. Качество жизни повысилось, но вместе с ним исчезли и традиции использования ходулей в повседневной жизни.
Сегодня традиционные обычаи можно встретить только в заповеднике Реженаль-де-Ланд-де-Гасконь и на ежегодных забегах на ходулях в нескольких небольших городках.

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Метки: Прошлое   интересное   история   обычаи   пастухи   традиции   франция   
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2  комментария
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Serg2001 Полчаса назад
А прикольные ребята эти французы. Чтобы в грязи не барахтаться, придумали ходули. Чтобы с голоду не подохнуть, придумали жрать лягушек и улиток. Чтобы говно из окон за шиворот не падало, придумали моду на широкополые шляпы. Чтобы бомжатиной от немытых тел не несло, придумали духи. А главное, когда тяжелые времена прошли, придумали всё это выдавать за национальные достижения... французский шарм и колорит... Молодцы ребята!... )
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