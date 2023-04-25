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Кто приучил нас носить тапочки

Кто приучил нас носить тапочки

Автор:
25 апреля 2023 20:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   СССР   европа   интересное   история   обувь   факты   
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Интересный факт: специальная обувь для дома - это именно российский быт. В Европе и США домашние тапочки не так распространены и считаются чем-то странным. Но так было далеко не всегда.

Мягкие удобные тапки появились давно, это вообще один из самых древних видов обуви. Их можно увидеть на персидских и древнеегипетских фресках.

Есть даже легенда, что изящные домашние туфли были популярны в восточных сералях, чтобы наложницы не могли убежать. Что было логично - ведь в такой обуви можно разгуливать только дома и по коврам, а вот по дороге особо не побегаешь. Мужчины на Востоке тоже предпочитали сменить сапоги на что-то лёгкое и комфортное.

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В Европе и России долгое время богатые люди не носили тапочек. В европейских замках каменные холодные полы и ходить в них полагалось не переобуваясь. Ну а бедняки жили частенько в домах, где вместо пола была земля - тоже не до домашней обуви. Проще босиком или в толстых носках, если уж так надо. В ряде регионов Германии, в Голландии и Франции предпочитали деревянные сабо, которые дома просто снимали и оставались в носках.

В России было так же. Простолюдины носили лапти или кожаную обувь без каблука (поршни), а в жару босиком. Знатные мужчины была в сапогах, а женщины вообще не часто выходили из дома, разве только в церковь или в гости (и то и то было мероприятием редким). Тогда они выезжали на каретах и женщинам полагалось носить мягкие нарядные сапожки.

В Европу мода на тапочки пришла после крестовых походов, когда мужчины стали привозить своим возлюбленным с востока изящные туфли без задника. Время шло, быт становился всё менее суровым, богатое сословие стало забывать о каменных ледяных полах, обзавелось паркетом. Вот тут-то и начался расцвет домашней обуви.

Мужчины стали надевать дома халаты (шлафроки), а дамы - пеньюары. Разумеется к такой одежде полагалась и домашняя обувь.

Всё это чрезвычайно понравилось Петру I, который вместе с остальной европейской одеждой привнёс в Россию шлафроки и тапочки. Вот как раз с тех пор образ домоседа при деньгах стал ассоциироваться с тапочками и халатами. Один из таких ярких образов - Обломов.

Так как тапочки были признаком определённого уровня жизни, то в СССР их носить стали очень нескоро. Поначалу быт большинства ничем не отличался от дореволюционного. Те же крестьянские избы с туалетами на улице и печным отоплением, а в городах отдельные квартиры были далеко не у всех.

Думать о бытовых удобствах населения правительство стало думать лишь в пятидесятых, когда страна пережила лихорадку индустриализации, коллективизации и ужасы войны.

Новые городские кварталы возводились быстро, и народ стал перебираться из бараков и коммуналок в своё жильё. Лёгкая промышленность стала расширять ассортимент - появились домашние тапочки, переставшие быть атрибутом барства. Теперь это стало обычным делом: пришёл с работы, надел тапки, пошёл к дивану и телевизору отдохнуть после смены на заводе.


Тапочки прижились в России ещё по одной причине: русские издревле мыли пол. В Европе каменные полы посыпали мелко нарубленным тростником и, когда шла уборка, то его просто выметали со всем мусором, объедками и всем, что кидали на пол. Ну а если пол был земляным, то и мыть его не надо было. Красивые паркеты натирали воском.

В России же полы были зачастую деревянными, как и у знати, так и у простолюдинов. И дом надо было содержать в чистоте - тереть песком, ножиком скоблить и мыть по три раза подряд. Перед важными днями, вроде Пасхи, женщины вообще могли собираться группами и отмывать дома друг дружки по очереди.

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Метки: Прошлое   Россия   СССР   европа   интересное   история   обувь   факты   
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8  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
Тапочки - дань чистоте. Дальше коврика в прихожей/сенях грязь с улицы не проникает. Хочешь сесть в кресло с ногами или прилечь - просто скинул тапочки и готовенько.
Обратная сторона (особенно если жить за городом или просто тусить на даче) - калоши и валенки. Скинул тапочки, вставил ноги в эти безразмерки и спокойно дошёл хоть в дождь, хоть в снег за дровами, например. А калоши и в городе использую - в дождливую погоду с собакой гулять. Или от машины/к машине по мартовской слякоти дойти - надеваю прямо поверх основной обуви.
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836
Igor Grishaev 10 минут назад
Помню детство золотое, в деревню ссылали на летние школьные каникулы, так всё лето босиком ходили, и на речку тоже
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2k
Autumn2015 46 минут назад
Кстати , когда я с Урала приехала в Беларусь то первый раз увидела в деревнях да кое-где и в городе, что дома ходят в уличной обуви! Для меня это было более чем странно, мы в доме полы намывали не только до крыльца, но и до дорожку ворот - двор-то был весь замощеный. И обувь всегда снималась у крыльца, ставилась на полку рядом и одевались тапочки и уже шли в дом.
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5k
Ал Ри 51 минуту назад
Холодный пол приучил носить тапочки, в которых ногам тепло.

С появлением тёплого пола тапочки стали неактуальны.
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10k
kirpal 58 минут назад
Мелкий когда был, еще во времена СССР - даже в голову не приходило, что можно дома ходить без тапочек. Даже как-то неудобно было, как чего-то не хватает. Когда уже одил жил - мог дома ходить только в трусах, но в тапках, ёпта. Потом отвык что ли, сейчас дома босиком, тапок даже нет.
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