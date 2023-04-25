Кто приучил нас носить тапочки

Мягкие удобные тапки появились давно, это вообще один из самых древних видов обуви. Их можно увидеть на персидских и древнеегипетских фресках.

Есть даже легенда, что изящные домашние туфли были популярны в восточных сералях, чтобы наложницы не могли убежать. Что было логично - ведь в такой обуви можно разгуливать только дома и по коврам, а вот по дороге особо не побегаешь. Мужчины на Востоке тоже предпочитали сменить сапоги на что-то лёгкое и комфортное.