Кто приучил нас носить тапочки

Интересный факт: специальная обувь для дома - это именно российский быт. В Европе и США домашние тапочки не так распространены и считаются чем-то странным. Но так было далеко не всегда.
Мягкие удобные тапки появились давно, это вообще один из самых древних видов обуви. Их можно увидеть на персидских и древнеегипетских фресках.
Есть даже легенда, что изящные домашние туфли были популярны в восточных сералях, чтобы наложницы не могли убежать. Что было логично - ведь в такой обуви можно разгуливать только дома и по коврам, а вот по дороге особо не побегаешь. Мужчины на Востоке тоже предпочитали сменить сапоги на что-то лёгкое и комфортное.
В Европе и России долгое время богатые люди не носили тапочек. В европейских замках каменные холодные полы и ходить в них полагалось не переобуваясь. Ну а бедняки жили частенько в домах, где вместо пола была земля - тоже не до домашней обуви. Проще босиком или в толстых носках, если уж так надо. В ряде регионов Германии, в Голландии и Франции предпочитали деревянные сабо, которые дома просто снимали и оставались в носках.
В России было так же. Простолюдины носили лапти или кожаную обувь без каблука (поршни), а в жару босиком. Знатные мужчины была в сапогах, а женщины вообще не часто выходили из дома, разве только в церковь или в гости (и то и то было мероприятием редким). Тогда они выезжали на каретах и женщинам полагалось носить мягкие нарядные сапожки.
В Европу мода на тапочки пришла после крестовых походов, когда мужчины стали привозить своим возлюбленным с востока изящные туфли без задника. Время шло, быт становился всё менее суровым, богатое сословие стало забывать о каменных ледяных полах, обзавелось паркетом. Вот тут-то и начался расцвет домашней обуви.
Мужчины стали надевать дома халаты (шлафроки), а дамы - пеньюары. Разумеется к такой одежде полагалась и домашняя обувь.
Всё это чрезвычайно понравилось Петру I, который вместе с остальной европейской одеждой привнёс в Россию шлафроки и тапочки. Вот как раз с тех пор образ домоседа при деньгах стал ассоциироваться с тапочками и халатами. Один из таких ярких образов - Обломов.
Так как тапочки были признаком определённого уровня жизни, то в СССР их носить стали очень нескоро. Поначалу быт большинства ничем не отличался от дореволюционного. Те же крестьянские избы с туалетами на улице и печным отоплением, а в городах отдельные квартиры были далеко не у всех.
Думать о бытовых удобствах населения правительство стало думать лишь в пятидесятых, когда страна пережила лихорадку индустриализации, коллективизации и ужасы войны.
Новые городские кварталы возводились быстро, и народ стал перебираться из бараков и коммуналок в своё жильё. Лёгкая промышленность стала расширять ассортимент - появились домашние тапочки, переставшие быть атрибутом барства. Теперь это стало обычным делом: пришёл с работы, надел тапки, пошёл к дивану и телевизору отдохнуть после смены на заводе.
Тапочки прижились в России ещё по одной причине: русские издревле мыли пол. В Европе каменные полы посыпали мелко нарубленным тростником и, когда шла уборка, то его просто выметали со всем мусором, объедками и всем, что кидали на пол. Ну а если пол был земляным, то и мыть его не надо было. Красивые паркеты натирали воском.
В России же полы были зачастую деревянными, как и у знати, так и у простолюдинов. И дом надо было содержать в чистоте - тереть песком, ножиком скоблить и мыть по три раза подряд. Перед важными днями, вроде Пасхи, женщины вообще могли собираться группами и отмывать дома друг дружки по очереди.
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Обратная сторона (особенно если жить за городом или просто тусить на даче) - калоши и валенки. Скинул тапочки, вставил ноги в эти безразмерки и спокойно дошёл хоть в дождь, хоть в снег за дровами, например. А калоши и в городе использую - в дождливую погоду с собакой гулять. Или от машины/к машине по мартовской слякоти дойти - надеваю прямо поверх основной обуви.
С появлением тёплого пола тапочки стали неактуальны.