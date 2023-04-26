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В Китае открылся первый магазин с бесплатными продуктами

В Китае открылся первый магазин с бесплатными продуктами

Автор:
26 апреля 2023 15:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Баллы   Китай   граждане   магазин   продукты   система оценки   социальный рейтинг   учет   
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Но есть нюанс - заходить туда могут только избранные.

В Китае есть такая штука - социальный рейтинг, иногда его ещё называют социальным кредитом. Это система цифрового контроля, оценки и регулирования поведения людей: финансового, социального, морального и политического, с помощью системы наказаний и вознаграждений.

По сути - цифровой архив, где хранится вся собранная информация о гражданах.

Каждому человеку присваивается 1000 баллов. Их могут увеличить за хорошие поступки и снять за нарушения. Вот пример поощрений/наказаний за количество баллов:

Ещё один бонус для обладателей высокого социального рейтинга - магазин с бесплатными продуктами. Можно приходить и брать там определённый набор товаров, средства на это снимаются с налогов людей, у которых низкий социальный рейтинг.

«От каждого по способностям, каждому по потребностям»... Не совсем так, но что-то подобное всё ближе и ближе.

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Метки: Баллы   Китай   граждане   магазин   продукты   система оценки   социальный рейтинг   учет   
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7  комментариев
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53k
dima423 20 минут назад
Интересная тема) Забавно, пару дней назад начал книгу читать про недалекое будущее, и там как раз у людей этот социальный рейтинг практикуется...Постиндустриальный мир, работают в основном роботы и ИИ, большинство людей живет за счет безусловного дохода, деньги ушли на второй план, за них особо ничего не купишь) Но при этом высокий социальный рейтинг позволяет бесплатно пользоваться благами, такими как комфортное просторное жилье в хорошем районе, хорошая машина, путешествия... Даже детей рожать можно только при наличии определенного уровня рейтинга))
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37k
Александр 9 минут назад
Сериал черное зеркало... 1 сезон - 3 серия (Нырок)
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1k
xannar 16 минут назад
Была уже в Чёрном зеркале серия про рейтинги в глобальной соцсети...
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367
Z Z 20 минут назад
Т.е. вся жизнь, как на ладони. И на хрен такая жизнь нужна?
У нас возмущаются слишком сильным контролем со стороны государства - а этот, соц. рейтинг - тотальный контроль...
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367
Z Z dima423 3 минуты назад
Что скрывать есть практически всем))). Это просто из-за своей глупости люди думают, что им нечего скрывать.
А, лично мне, не нравится сам факт контроля - у меня, кроме бабушки, никогда не было никаких авторитетов, кумиров и т.п.
Вот, допустим, едем на рыбалку, 13-15 лет... Пиво, подружки, костер - ставим сети, чтоб к родителям приехать с уловом... Ловят, падает рейтинг - зачем мне такая фигня???
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