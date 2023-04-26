В Китае открылся первый магазин с бесплатными продуктами

Но есть нюанс - заходить туда могут только избранные.
В Китае есть такая штука - социальный рейтинг, иногда его ещё называют социальным кредитом. Это система цифрового контроля, оценки и регулирования поведения людей: финансового, социального, морального и политического, с помощью системы наказаний и вознаграждений.
По сути - цифровой архив, где хранится вся собранная информация о гражданах.
Каждому человеку присваивается 1000 баллов. Их могут увеличить за хорошие поступки и снять за нарушения. Вот пример поощрений/наказаний за количество баллов:
Ещё один бонус для обладателей высокого социального рейтинга - магазин с бесплатными продуктами. Можно приходить и брать там определённый набор товаров, средства на это снимаются с налогов людей, у которых низкий социальный рейтинг.
Источник:
«От каждого по способностям, каждому по потребностям»... Не совсем так, но что-то подобное всё ближе и ближе.
Источник:
- В Китае на российских товарах нашли коронавирус
- 10 китайских продуктов, которые лучше не есть
- Власти итальянского города решили поиграть в антиутопию
- Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик
- В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам
У нас возмущаются слишком сильным контролем со стороны государства - а этот, соц. рейтинг - тотальный контроль...
А, лично мне, не нравится сам факт контроля - у меня, кроме бабушки, никогда не было никаких авторитетов, кумиров и т.п.
Вот, допустим, едем на рыбалку, 13-15 лет... Пиво, подружки, костер - ставим сети, чтоб к родителям приехать с уловом... Ловят, падает рейтинг - зачем мне такая фигня???