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18&nbsp;забавных ценников, улучшающих настроение

18 забавных ценников, улучшающих настроение

Автор:
26 апреля 2023 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   надпись   фото   ценник   
837
18

Скучное занятие — ходить по магазинам, набирать какие-то покупки, сверяться со списком или вспоминать есть ли дома хлеб. Но вот когда в магазине видишь такие ценники, то покупки сразу проходят веселее. Они точно специально их пишут!

Шоппинг может быть довольно интересным занятием. И дело тут не только в том, что покупать что-то новенькое для себя или своих близких — сама по себе отличная затея. В некоторых случаях поход по магазинам отлично поднимает настроение и смешит до коликов. Стать поводом для смеха может забавный продавец или креативная вывеска.

Здорово развеселить порой способны даже ценники. Иногда обычная опечатка в названии товара легко рассмешит похлеще любимого стэндап-комика. В отдельную категорию стоит вынести подписи, которые настолько непонятны, что для их расшифровки и вовсе приходится включать внутреннего Шерлока. Ниже вы можете увидеть фотографии забавных ценников, найденных в отечественных магазинах. Приятного просмотра!


Универсальный круассан

×
×

Для того, кто никто.

Круассан дзен — теперь с хрустящей пустотой внутри!


На любой вкус


Интересная рыбка⁠⁠


Вот это Дениску жизнь потрепала…


Бедро ацтека в соседнем павильоне


Хоть что-то облегчает жизнь


Интересное варенье


С любовью от производителя


Пятерочка не только выручает, но и развлекает.


Весёлые друзья


Давайте всё!


Вкусная Снежана


Сам такой!


Вегетарианцы оценят

Так это и есть плов, из него просто повариха всё мясо домой забрала.

Пловосодержащий продукт.


Послала жена кухню посмотреть…⁠⁠

Выбор очевиден

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   надпись   фото   ценник   
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6  комментариев
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37k
Александр 36 минут назад
От души )Теперь Снежану хочу )
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arek14 Полминуты назад
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118k
arek14 Минуту назад
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323
Pilot Drinkings 2 минуты назад
В одном зарубежном ресторане, некоторое время назад. Взять спотыкание на пробу не рискнул
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17k
RDen 16 минут назад
что не так?

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