18 забавных ценников, улучшающих настроение

Скучное занятие — ходить по магазинам, набирать какие-то покупки, сверяться со списком или вспоминать есть ли дома хлеб. Но вот когда в магазине видишь такие ценники, то покупки сразу проходят веселее. Они точно специально их пишут!
Шоппинг может быть довольно интересным занятием. И дело тут не только в том, что покупать что-то новенькое для себя или своих близких — сама по себе отличная затея. В некоторых случаях поход по магазинам отлично поднимает настроение и смешит до коликов. Стать поводом для смеха может забавный продавец или креативная вывеска.
Здорово развеселить порой способны даже ценники. Иногда обычная опечатка в названии товара легко рассмешит похлеще любимого стэндап-комика. В отдельную категорию стоит вынести подписи, которые настолько непонятны, что для их расшифровки и вовсе приходится включать внутреннего Шерлока. Ниже вы можете увидеть фотографии забавных ценников, найденных в отечественных магазинах. Приятного просмотра!
Универсальный круассан
Для того, кто никто.
Круассан дзен — теперь с хрустящей пустотой внутри!
На любой вкус
Интересная рыбка
Вот это Дениску жизнь потрепала…
Бедро ацтека в соседнем павильоне
Хоть что-то облегчает жизнь
Интересное варенье
С любовью от производителя
Пятерочка не только выручает, но и развлекает.
Весёлые друзья
Давайте всё!
Вкусная Снежана
Сам такой!
Вегетарианцы оценят
Так это и есть плов, из него просто повариха всё мясо домой забрала.
Пловосодержащий продукт.
Послала жена кухню посмотреть…
Выбор очевиден
Источник:
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