18 забавных ценников, улучшающих настроение

Шоппинг может быть довольно интересным занятием. И дело тут не только в том, что покупать что-то новенькое для себя или своих близких — сама по себе отличная затея. В некоторых случаях поход по магазинам отлично поднимает настроение и смешит до коликов. Стать поводом для смеха может забавный продавец или креативная вывеска.

Здорово развеселить порой способны даже ценники. Иногда обычная опечатка в названии товара легко рассмешит похлеще любимого стэндап-комика. В отдельную категорию стоит вынести подписи, которые настолько непонятны, что для их расшифровки и вовсе приходится включать внутреннего Шерлока. Ниже вы можете увидеть фотографии забавных ценников, найденных в отечественных магазинах. Приятного просмотра!

Универсальный круассан