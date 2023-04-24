«Ваше мнение мне до фени»: мужик разгромил кабину лифта, а потом наехал на соседей

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Он считает, что камеры наблюдения ущемляют его права, поэтому решил с ними бороться.
Такой вот персонаж периодически радует жильцов подъезда. Крушит кирпичом камеры в лифте, скандалит и оскорбляет людей в домовом чате.
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Вот как он общается с соседями:
Что с ним делать - ещё не решили. Пока продолжает буянить.
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