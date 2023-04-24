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«Ваше мнение мне до фени»: мужик разгромил кабину лифта, а потом наехал на соседей

«Ваше мнение мне до фени»: мужик разгромил кабину лифта, а потом наехал на соседей

Автор:
24 апреля 2023 15:23
Сообщество : Жить в России
Метки: борьба   камера   лифт   мужик   подъезд   скандал   соседи   
2100
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Он считает, что камеры наблюдения ущемляют его права, поэтому решил с ними бороться.

Такой вот персонаж периодически радует жильцов подъезда. Крушит кирпичом камеры в лифте, скандалит и оскорбляет людей в домовом чате.

Вот как он общается с соседями:

Что с ним делать - ещё не решили. Пока продолжает буянить.

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Метки: борьба   камера   лифт   мужик   подъезд   скандал   соседи   
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40  комментариев
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10k
Владимир 3 часа назад
Ну на лице все написано, он ущемленный
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883
Ranae 5 минут назад
А че так возмущаться из-за камеры? Шлюх на 12 этаж пешком водить придется?
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1k
Duke_kir 12 минут назад
надо защемить его "права" в тисках, да покрепче
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792
Дмитрий 39 минут назад
Дегенират во всей красе.
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1k
Иван Иванович Час назад
Болеет.
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2k
Василий Афиногенов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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914
Kra Час назад
вот тут не понятно...
А административный штраф за порчу имущества уже отменили??
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2k
Яков Час назад
Вроде и взрослый мальчик, а всё хулиганит.
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6k
DZEN Час назад
Раньше Обама пососать заходил и они общались, а теперь без друга остался вот и бесится…
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Остановить лифт когда ЭТО будет там. И благополучно забыть на недельку. Или даже на две.
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41k
Сергей 2 часа назад
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12k
Павел Бреусов 2 часа назад
Значит маньячит он в этом лифте, а тут камера...
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11k
Zемляк 2 часа назад
Камеры ему ссать мешают. Стесняется.
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831
Igor Grishaev 2 часа назад
Надо меньше пить.
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5k
Психологическая поддержка 2 часа назад
Так то, должно было быть голосование, видимо чей то голос не учли )
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7k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
О таких на хлебальнике написано - ОЛИГОФРЕН !
Где Олигос - малый , Френ - ум !
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5k
magic32 2 часа назад
Хорошая камера, надо брать!
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340
Вася Васильев 2 часа назад
И как камера мешает его личной жизни? Неужели в общем чате выкладывают видосики где этот пролетарий в лифте сосёт местному дворнику и за это жена на него дома орёт?
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33k
Korolev 2 часа назад
Крепкая камера...
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45k
turyst 3 часа назад
Хорошая камера, крепкая.
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3k
Кирилл 3 часа назад
в моем доме, поставили камеры. я офигел, узнав что за дятлы живут вместе со мной, а раньше думал что все приличные люди. помимо того что несчастным камерам постоянно достается, так люди не стесняясь такую дичь творят под запись, что волосы шевелятся.
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