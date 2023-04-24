«Ваше мнение мне до фени»: мужик разгромил кабину лифта, а потом наехал на соседей

Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана

Однажды в лифте: подборка клаустрофоба

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