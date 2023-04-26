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25 интересных фактов о Стране восходящего солнца

25 интересных фактов о Стране восходящего солнца

Автор:
26 апреля 2023 19:07
Сообщество : Факты
Метки: Факты о Японии   Япония   занимательное страноведение   интересные факты   интересные факты о японии   страноведение   хочу все знать   
1922
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Япония похожа на параллельную вселенную — настолько уникальны и неповторимы её традиции, уходящие корнями в далёкое прошлое. Причудливое чувство юмора, культура вежливости, аниме, вездесущие торговые автоматы, роботы-официанты, самураи и якудза... всего и не перечислить! Многие люди, посетившие эту страну, остаются очарованными ею навсегда.

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За десятилетия этой работы он стал лучшим другом азиатского овцеголового губана по кличке Йорико, который живет рядом со святилищем.

Это японский ритуал искупления обиды, нанесенной другому, способ быть наказанным или выразить искреннее извинение и раскаяние посредством ампутации части собственного мизинца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Факты о Японии   Япония   занимательное страноведение   интересные факты   интересные факты о японии   страноведение   хочу все знать   
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8  комментариев
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2k
Федор Медведев 46 минут назад
Представляю сколько воплей было бы, если в России так бы остановку "облагородили".
"Плитку украли", "Разворовали все", "Как люди под дождем/солнцем будут" и тд...
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1k
Голодранец! 10 минут назад
«Японию называют Страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии Чукотка. А там уже всего 60 км пролив, а дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца это Россия», сказал Путин.

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7k
evenSeven 22 минуты назад
С рождеством у них туго
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34k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Опять говноеды японию рекламируют, задолбали
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Баба помогает бандосам. Ох"еть то радость.
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6k
Андрей Крылов 38 минут назад
Пост - полная [мат]. Не удивительно. Ибо перевод с говноресурса наглоязычнгого.
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29k
Aqueronte 43 минуты назад
Краткая история Японии
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3k
Станислав Вершинин Час назад
Ну, насчет крышки люка, это и у нас запросто
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