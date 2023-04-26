25 интересных фактов о Стране восходящего солнца

Япония похожа на параллельную вселенную — настолько уникальны и неповторимы её традиции, уходящие корнями в далёкое прошлое. Причудливое чувство юмора, культура вежливости, аниме, вездесущие торговые автоматы, роботы-официанты, самураи и якудза... всего и не перечислить! Многие люди, посетившие эту страну, остаются очарованными ею навсегда.
1. «Это 95-летний Хиранэ из Японии. Я случайно зашел в его магазин, чтобы спросить дорогу. Мы подружились и теперь он каждый день посвящает 2 часа тому, чтобы учить меня японскому»
2. В Японии есть кафе, которое даёт возможность парализованным людям почувствовать себя нужными. Их нанимают управлять роботами-официантами
4. После сенсационной победы Японии над Германией на чемпионате мира по футболу в 2022 году японские спортсмены оставили свою раздевалку вот в таком виде. Даже журавликов сделали!
5. Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поклонился в знак признательности болельщикам, которые проделали большой путь, чтобы поддержать свою команду
6. А японские болельщики после того памятного матча остались на стадионе «Халифа Интернейшнл», чтобы убрать мусор
7. Когда Папа Римский Франциск посетил Японию в 2019 году, ему подарили изготовленное на заказ аниме-кимоно, которое он тут же примерил
8. В префектуре Нара олени научились открывать двери кафе и кланяться — так они просят их покормить
10. Так в Японии перемещают деревья, когда нужно расширить дорогу. Не уничтожают, а аккуратно сохраняют
12. «Обожаю встречать этого пожилого японца, который каждый день терпеливо выгуливает свою гигантскую черепаху»
13. Японец соорудил Тоторо на автобусной остановке, чтобы людям было веселее ждать транспорт
15. Торговые автоматы в исторических местах оформляют так, чтобы они вписывались в архитектурный ансамбль
16. На внутренней стороне крышек лапши Cup Noodle нарисованы морда кошки. Однако с вероятностью 6% вы получите тибетского лиса (средний ряд, справа)
17. Японскому подводнику было поручено наблюдать за одним из синтоистских храмов, который расположен под поверхностью залива Татеяма
За десятилетия этой работы он стал лучшим другом азиатского овцеголового губана по кличке Йорико, который живет рядом со святилищем.
18. Университет Киото разрешает студентам надевать любой костюм на церемонию вручения дипломов
21. И немного о железнодорожном этикете в Японии: плакат «Пожалуйста, разговаривайте тише»
25. Это Юкако Фукусима. Она делает протезы мизинцев для членов якудза, прошедших через ритуал юбицумэ («укорочение пальца»)
Это японский ритуал искупления обиды, нанесенной другому, способ быть наказанным или выразить искреннее извинение и раскаяние посредством ампутации части собственного мизинца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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