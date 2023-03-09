Самые жестокие и странные опыты над людьми в истории человечества

В 1960-х годах социолог Лод Хамфрис провел новаторское исследование под названием «Торговля в чайной» (Tearoom Trade), в котором основное внимание уделялось мужчинам, вступавшим в анонимную половую связь с другими мужчинами в общественных туалетах («чайных комнатах» на американском гей-сленге).

Путём наблюдения и интервью он стремился исследовать социальную динамику этой среды и мотивы её участников. Хамфрис маскировался под вуайериста, отслеживал испытуемых по автомобильным номерам, опрашивал их под видом сотрудника службы здравоохранения. Сегодня его работу часто приводят как пример неэтичного социального исследования.