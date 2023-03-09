Самые жестокие и странные опыты над людьми в истории человечества

В истории есть случаи, когда «во имя науки» проводились эксперименты над людьми. Эти физические или психологические опыты могли быть жестокими, незаконными, неэтичными и попросту странными, но исследователи, которые их проводили, считали, что цель оправдывает средства.
В 1960-х годах социолог Лод Хамфрис провел новаторское исследование под названием «Торговля в чайной» (Tearoom Trade), в котором основное внимание уделялось мужчинам, вступавшим в анонимную половую связь с другими мужчинами в общественных туалетах («чайных комнатах» на американском гей-сленге).
Путём наблюдения и интервью он стремился исследовать социальную динамику этой среды и мотивы её участников. Хамфрис маскировался под вуайериста, отслеживал испытуемых по автомобильным номерам, опрашивал их под видом сотрудника службы здравоохранения. Сегодня его работу часто приводят как пример неэтичного социального исследования.
Исследование малярии в пенитенциарных учреждениях Стейтвилла, проведённое в 1940-х годах, является одним из самых противоречивых исследований в истории. Оно проходило в тюрьме «Стейтвилл» в Иллинойсе (США) и было направлено на проверку воздействия малярии на заключённых путём преднамеренного заражения их малярийным паразитом.
Затем заражённым людям вводили различные лекарства и измеряли их эффективность в лечении инфекции. Эксперимент расширил понимание механизмов малярии и методов её лечения. Однако исследование вызвало множество дебатов на предмет этичности.
Операция ARTICHOKE, программа под руководством ЦРУ, проводилась с 1951 по 1961 год и была направлена на исследование использования гипноза и других форм психологического манипулирования при сборе разведданных.
Эта программа была частью более крупного проекта MKUltra, инициированного ЦРУ для изучения воздействия психологических манипуляций на людей. Операция ARTICHOKE была направлена на оценку эффективности гипноза и других психологических методов в получении информации от допрашиваемых лиц. Также исследователи пытались понять, как использовать гипноз для изменения памяти или поведения человека, задействованного в тайных операциях. Программа вызвала споры по поводу этичности и в конечном итоге была прекращена.
В 1939 году Венделл Джонсон, психолог из Университета Айовы, провел психологический эксперимент, получивший название «Чудовищный эксперимент». Его целью было исследование влияния оценочных суждений на беглость речи у детей.
Участвовали 22 испытуемых (детей из сиротского приюта), случайным образом разделенные на две группы. Детей из одной группы поощряли и хвалили за их способности к чтению и речи, а детей из другой группы высмеивали и подвергали жёсткой критике. В результате у некоторых здоровых детей из второй группы развились признаки заикания.
Эксперимент был признан неэтичным из-за психологической травмы, которую он нанес этим детям, и отсутствия согласия их опекунов или законных представителей.
Операция Midnight Climax была тайной программой ЦРУ, проводившейся в 1950-х и 1960-х годах как часть более крупного проекта MKUltra. Агенты создали конспиративные квартиры в Сан-Франциско и Нью-Йорке, куда они с помощью проституток заманивали ничего не подозревающих мужчин.
На конспиративной квартире им незаметно вводили галлюциногенные препараты, такие как ЛСД, чтобы наблюдать и документировать влияние этих веществ на поведение. Этот неэтичный эксперимент продолжался до тех пор, пока не был обнародован в 1970-х годах, что привело к его прекращению. За годы проведения этого исследования были испытаны множество психоделиков на сотнях ничего не подозревающих людей.
Это психологический эксперимент, проведенный в 1971 году в Стэнфордском университете в Калифорнии. Он был направлен на изучение психологического воздействия власти и авторитета на людей путем воспроизведения тюремной среды. 24 участника мужского пола были произвольно назначены либо заключенными, либо охранниками, и помещены в имитацию тюремной среды на две недели.
Однако эксперимент пришлось прекратить досрочно из-за сильного психологического стресса участников и неэтичного поведения охранников.
Эксперимент показал, что люди начинают вести себя соответственно социальным ролям и ожиданиям, даже если эти роли оскорбительны и вредны. Эксперимент считается классическим примером опасности послушания и конформизма.
В период с 1970 по 1989 в ЮАР проводилась секретная программа по чистке армии от солдат негетеросексуальной ориентации. Проект представлял собой серию экспериментов под руководством психиатра Обри Левина. Эти эксперименты, медицинские и психиатрические, были направлены на «лечение» гомосексуальности мужчин и женщин в армии ЮАР. Методы, использованные в этом эксперименте, сегодня считаются медицинской пыткой. Применялись гормональные препараты, электрошокеры, химическая кастрация, операции по смене пола.
Правительство Соединенных Штатов провело медицинские эксперименты с сифилисом, передающимся половым путем, в Гватемале в 1940-х годах. Подопытных намеренно заражали без их ведома и согласия, а затем проверяли эффективность пенициллина в лечении. Опыты продолжались десять лет, с 1946 по 1956 год, было заражено около 1,5 тыс. человек, 83 испытуемых скончались.
Вашингтонский университет по поручению правительства США провел серию экспериментов по проверке воздействия радиации на американских заключенных в 1960-х и 70-х годах. Проверка воздействия радиации на человека неэтична и незаконна, поскольку наносит вред живым организмам.
Это серия экспериментов в области социальной психологии, проведенных психологом Йельского университета Стэнли Милгрэмом в 1960-х годах. Эксперименты были разработаны, чтобы проверить, насколько далеко люди зайдут, подчиняясь авторитетной фигуре, руководителю, который побуждает их совершать действия, противоречащие их совести.
Некоторых участников убедили, что они будут бить других электрическим током. Они не знали, что удары током были фальшивыми, но, полагая, что они реальны, некоторые из участников были готовы применять эти удары током к другим людям.
Отряд 731 был подразделением по исследованию биологического и химического оружия Императорской японской армии. Подразделение проводило опыты на людях во время Второй мировой войны и ответственно за некоторые из самых страшных военных преступлений, совершенных Японией. Отряд 731 проводил эксперименты над живыми заключенными, в том числе китайскими, корейскими, русскими и монгольскими гражданскими лицами, а также военнопленными, для разработки и испытаний биологического и химического оружия.
Полный масштаб зверств, совершенных Отрядом 731, до конца не известен, но, по оценкам, тысячи людей были убиты и подвергнуты жестокому обращению.
Доктор Лауретта Бендер работала в нью-йоркской больнице Бельвью с 1942 по 1955 год. Она провела электросудорожную терапию (ЭСТ) или электрошоковую терапию сотням младенцев и детей в возрасте от трех до двенадцати лет.
ЭСТ — это психиатрическое лечение, при котором для стимуляции мозга используются электрические токи, и его можно использовать для лечения тяжелой депрессии, биполярного расстройства и кататонии. Хотя известно, что эта форма терапии эффективна для некоторых людей, ее использование, в частности, у детей, носит противоречивый характер и считается неэтичным.
В Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, государственная школа Уиллоубрук была финансируемым государством учреждением для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. В начале 70-х учреждение пришло в упадок. Отчеты и расследования показали, что оно было переполнено, не соответствовало гигиеническим нормам и имело нехватку квалифицированного персонала, что создавало условия, равносильные бесчеловечному обращению.
Поразительно, но отчеты показали, что сотрудники учреждения преднамеренно заражали детей гепатитом в рамках эксперимента по изучению воздействия вируса. Это привело к многочисленным судебным процессам и дальнейшим расследованиям, которые в конечном итоге закончились закрытием школы в 1987 году.
Во время Второй мировой войны нацисты проводили жестокие эксперименты над узниками концлагерей. Людей замораживали, подвергали опытам на большой высоте, проверяли на них воздействие химических и биологических препаратов, и многое другое.
Лица, ответственные за эти бесчеловечные опыты, позже предстали перед судом за военные преступления.
В 2006 году было проведено испытание иммуномодулирующего препарата TGN1412 для оценки его эффективности в лечении различных аутоиммунных заболеваний и лейкемии.
В ходе исследования препарат был введен шести здоровым добровольцам, однако у всех он неожиданно вызвал синдром острой системной воспалительной реакции и полиорганную недостаточность.
Это привело к опасным для жизни состояниям, которые потребовали неотложной медицинской помощи и немедленного прекращения испытания. К счастью, благодаря быстрому медицинскому вмешательству добровольцы смогли поправиться без каких-либо долгосрочных последствий.
Иприт (горчичный газ) — боевое отравляющее вещество, использовавшееся во время Первой и Второй мировых войн. Оно вызывает сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей и образование волдырей. Во время Первой мировой войны горчичный газ был испытан на солдатах США, чтобы оценить его эффективность в качестве оружия.
Излишне говорить, что солдаты, подвергшиеся воздействию горчичного газа, часто получали серьезные травмы и долгосрочные последствия для здоровья. Без сомнения, эти несчастные понятия не имели, какие последствия их ожидают.
В 1950-х годах армия США выпустила миллионы комаров, зараженных лихорадкой денге и желтой лихорадкой, в Эйвон-Парке, Флорида, и Саванне, Джорджия. Это было сделано с целью проверить, могут ли комары выступать в качестве биологического оружия, распространяя заразные болезни.
Излишне говорить, что в результате эксперимента многие люди заболели, а некоторые умерли.
В рамках исследования, проведенного в Университете Вандербильта в 1940-х годах, беременным женщинам давали радиоактивные таблетки в бесплатной дородовой клинике университета.
Этот эксперимент проводился в контексте испытаний, проведенных на людях для определения воздействия ядерных взрывов и других видов радиоактивного облучения на людей в период холодной войны, последовавшей за Второй мировой войной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Приехал Леонид Ильич в колхоз.
Старуха его спрашивает Леонид Ильич, а ты ученый али коммунист?
Он с гордостью: коммунист!
Старуха: жалко....
Почему????
Дак ученые эксперименты сначала на мышах ставят, а коммунисты сразу на людях!......
Если это не геноцид славян, тогда что?
Ходят слухи, что в разработке одного из опаснейших биооружий, это вирус целенаправленного генетического воздействия. Маркером (мишенью) служит некий расовый признак. Для этого на украине были развернуты пункты сбора биоматериала.
Страшно подумать, может предсказание от фантастов о зомби апокалипсе, как никогда реально, и уже близко?