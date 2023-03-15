25 специфических фактов от профессионалов

Факты, которые хорошо известны людям, работающим в какой-либо области, могут быть почти неизвестным всем остальным. Хорошо, что профессионалы не прочь поделиться своими знаниями.
1. «Корпоративная политика, согласно которой пользователи должны менять свои пароли каждые 90 дней, не делает вашу систему более безопасной. На самом деле это делает её менее безопасной»
2. «Меня, как химика, бесит, когда кто-то говорит: "Не хочу, чтобы в моём (чём угодно) были химические вещества". Поймите, химия окружает нас повсюду!»
3. «Если ваш айтишник не занят, значит он работает хорошо, а не плохо, и его не нужно увольнять»
4. «Тонущий не издаёт звуков. Я вытащил ребенка буквально в полуметре от большой группы взрослых, и ни один из них не заметил, что его голова уже была полностью погружена в воду и он тонул»
5. «Выключение и повторное включение компьютера или телефона решит 70-80% всех проблем, которые могут возникнуть на устройстве»
6. «Лучший способ лечения тревожного ребёнка — это вылечить тревожное расстройство его родителей»
7. «В ювелирных изделиях бриллиант — роскошь, а не инвестиция. Инвестиция — это золото. Если вы попытаетесь продать своё обручальное кольцо, то получите, возможно, 20% от его первоначальной стоимости»
«Ювелиры приобретают бриллианты за малую долю того, что вы потом за них заплатите».
8. «Волосы не живые. Если они повреждены, вы не можете их «исправить», и неважно, что написано на дорогом кондиционере»
«Продукты, которые якобы восстанавливают повреждённые волосы, просто наносят слой воска, симетикона или диметикона на стержень волоса, что делает его гладким. Это наращивание в итоге сделает ваши волосы вялыми и тусклыми. Лучшее решение для повреждённых волос — стрижка».
9. «Я работаю в чате поддержки. Мы можем видеть, что вы вводите, когда вы общаетесь с нами, до того, как вы отправите своё сообщение»
11. «Первое, что нужно сделать, если вы считаете, что ваш компьютер взломан, — отключить его от сети (или отключить Wi-Fi)»
12. «Лифт будет подниматься на вершину подъёмника, а не падать вниз в большинстве случаев катастрофических отказов благодаря противовесу»
13. «Большинство людей плохо понимают, когда им лгут, в среднем лишь в половине случаев. Чуть лучше могут распознать ложь, если говорят с кем-то, кого очень хорошо знают»
«Ирония в том, что почти все считают, что отлично умеют отличать ложь от правды, но они ошибаются».
14. «Прикасаться к свежей татуировке грязными руками — плохо. Абсурд в том, что приходится постоянно это объяснять»
15. «Потенциальные раковые клетки развиваются в человеческом теле каждый день, и наша иммунная система эффективно убивает их без каких-либо последствий, и мы просто продолжаем жить, как будто ничего и не было»
16. «Один из моих любимых фактов о рекламе алкоголя: в США никому не разрешается показывать, как он пьёт алкоголь. Человека можно показать только «наслаждающимся» алкоголем способами, не связанными с его питьём»
«То есть можно показывать, как человек держит бутылку, наливает из неё, передаёт кому-то, но только не пьёт».
17. «Идеально функционирующего самолёта не существует. Любой самолёт имеет множество проблем с техническим обслуживанием, но не настолько серьёзных, чтобы повлиять на безопасность полёта»
18. «Когда вы удаляете файл с жёсткого диска, удаляется только информация о том, как последовательно добраться до этих слотов памяти. Необработанная информация остаётся там до тех пор, пока не будет перезаписана»
«Вот почему компании должны уничтожать свои диски при выводе из эксплуатации, а не просто форматировать их».
19. «Номинальные диаметры труб не отражают их фактический диаметр. Таким образом, 1-дюймовая труба на самом деле редко имеет 1-дюймовый внешний или внутренний диаметр. Почему? Не имею представления»
«Но если вы просверлите отверстие точного диаметра и воткнете туда эту трубу, то столкнётесь с проблемой".
20. «Я работал в Starbucks . Люди часто не понимают, что размер стаканчика не пропорционален количеству кофеина в нём. В стаканчике «толл» (354 мл) одна порция кофе, в «гранде» (473 мл) — 2 порции, в «венти» (591 мл) — тоже 2 порции»
«Сколько раз я слышал "Сделайте гранде латте. Нет, лучше венти, мне не помешает побольше кофеина", хотя на самом деле в большом стакане просто больше молока».
21. «Под вашими ногами находится огромное количество инфраструктуры. Вы будете удивлены, сколько коммунальных услуг скрывается даже под землей в частной собственности. Всегда звоните в соответствующие службы, прежде чем копать»
22. «Водители грузовиков оставляют дополнительное пространство между собой и транспортным средством перед ними, потому что, если они полностью загружены, им нужно больше пространства, чтобы иметь возможность остановиться, не сбивая кого-то»
«Грузовик оставляет перед собой пространство не по доброте душевной. Не для того, чтобы туда втиснулась парочка легковушек и создала потенциально аварийную ситуацию».
24. «Нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и др.) начинаются задолго до появления первых симптомов. Никто не просыпается однажды и внезапно с болезнью Альцгеймера»
«Фактически болезнь начинается за 10-15 лет до появления первых симптомов. Некоторые исследования говорят, что можно начать выявлять аномалии за 20+ лет до того, как начнётся потеря памяти. И это работает для всех нейродегенеративных заболеваний».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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если не баги править, то новые хотелки пользователей реализовывать, а когда пользователей пара тысяч, а отдел разработки 12 человек, то хотелками заваливают на год вперед