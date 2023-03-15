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25 специфических фактов от профессионалов

25 специфических фактов от профессионалов

Автор:
15 марта 2023 16:09
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   занимательные факты   интересные факты   познавательно   профессионалы   факты   хочу все знать   
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Факты, которые хорошо известны людям, работающим в какой-либо области, могут быть почти неизвестным всем остальным. Хорошо, что профессионалы не прочь поделиться своими знаниями.

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«Ювелиры приобретают бриллианты за малую долю того, что вы потом за них заплатите».

«Продукты, которые якобы восстанавливают повреждённые волосы, просто наносят слой воска, симетикона или диметикона на стержень волоса, что делает его гладким. Это наращивание в итоге сделает ваши волосы вялыми и тусклыми. Лучшее решение для повреждённых волос — стрижка».

«Ирония в том, что почти все считают, что отлично умеют отличать ложь от правды, но они ошибаются».

«То есть можно показывать, как человек держит бутылку, наливает из неё, передаёт кому-то, но только не пьёт».

«Вот почему компании должны уничтожать свои диски при выводе из эксплуатации, а не просто форматировать их».

«Но если вы просверлите отверстие точного диаметра и воткнете туда эту трубу, то столкнётесь с проблемой".

«Сколько раз я слышал "Сделайте гранде латте. Нет, лучше венти, мне не помешает побольше кофеина", хотя на самом деле в большом стакане просто больше молока».

«Грузовик оставляет перед собой пространство не по доброте душевной. Не для того, чтобы туда втиснулась парочка легковушек и создала потенциально аварийную ситуацию».

«Фактически болезнь начинается за 10-15 лет до появления первых симптомов. Некоторые исследования говорят, что можно начать выявлять аномалии за 20+ лет до того, как начнётся потеря памяти. И это работает для всех нейродегенеративных заболеваний».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   занимательные факты   интересные факты   познавательно   профессионалы   факты   хочу все знать   
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11  комментариев
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804k
А.Берестенко 24 минуты назад
А чего половина фраз оборвана?
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2k
Andrey Минуту назад
Комментарий к фото
полная херня, работа есть всегда
если не баги править, то новые хотелки пользователей реализовывать, а когда пользователей пара тысяч, а отдел разработки 12 человек, то хотелками заваливают на год вперед
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46k
Alex Ivanov Минуту назад
Связь, как воздух, пока не испортят незаметна. А связист в глазах начальства стопудово бездельник и его обязательно надо подгрузить всякой побочкой)
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2k
Александр 6 минут назад
автор, а почему фразы оборва
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14k
Majul 10 минут назад
Интересные факты, если бы только фразы зак
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91
Александр 10 минут назад
Спасибо за и
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34
WebClickWebClick 19 минут назад
Тексты не дописа..
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