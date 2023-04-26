10 фактов о нестареющей легенде Сильвестре Сталлоне

Сильвестр «Слай» Сталлоне, будучи ветераном Голливуда, не нуждается в представлении, а его фирменный баритон и не самая внятная речь узнаются за доли секунды. Учитывая его невероятно успешную карьеру, покрывшую более пяти десятилетий, осталось ли в биографии Сильвестра Сталлоне хоть что-то, что не знает каждый? Сейчас проверим.
Да, голливудские актеры и знаменитости нередко отказываются от своих настоящих имен в пользу псевдонима. Сталлоне не исключение, однако он не был готов полностью распрощаться с именем, данным ему при рождении. В итоге Слай просто оставил те части, что звучали круто и подходили для будущей звезды Голливуда. Его полное имя: Майкл Сильвестр Гарденцио Сталлоне.
Сильвестр Сталлоне увлекся культуризмом еще в юности и даже тренировался с бывшим чемпионом «Мистер Олимпия» Франко Коломбо. Интерес Слая к бодибилдингу перешел на новый уровень в 2005 году, когда актер решил основать компанию по производству фитнес-добавок — Instone. Учитывая его репутацию, фитнес-добавки, поддерживаемые Сильвестром Сталлоне, должны были расходиться как горячие пирожки. К сожалению, компания закрылась из-за юридических проблем.
Несмотря на преклонный возраст, актер находит все новые способы оставаться в хорошей физической форме. По его словам, он больше не может поднимать тяжести из-за своего возраста и теперь использует эспандеры, которые он называет «самым сложным, самым жестким и самым продуктивным» способом тренировки. Актер также упомянул, что с эспандерами «…можно уложить всю тренировку в 20 минут».
Сильвестр Сталлоне не только написал, но и снял одну из самых успешных кинофраншиз в истории. Первый фильм вышел в 1976 году и мгновенно стал хитом, тут же превратив Сталлоне в одного из самых известных актеров Голливуда 70-х годов. Однако мало кто знает, что Сталлоне написал сценарий всего за три с половиной дня. На создание фильма Слая вдохновила история Чака Вепнера, профессионального боксера, который едва не одолел Мухаммеда Али.
Несмотря на свой труд, Сталлоне едва не лишился главной роли в собственном фильме. Тогда Слай еще не был звездой первой величины, которой является сегодня, и изо всех сил пытался пробиться в индустрии. Поэтому неудивительно, что студия не хотела брать на столь важную роль неизвестного новичка. Однако Слай отклонил их предложение выкупить сценарий за 265 000 долларов и поставил условие, что главную роль может сыграть только он сам. В конце концов студия уступила Слаю (кстати, именно тогда он и получил прозвище Sly, «хитрый») и мы все знаем, что из этого вышло.
Наверное, все замечали, что у Сильвестра Сталлоне слегка перекошено лицо, а его невнятная речь — предмет бесконечных шуток и комедийных скетчей. Однако все это объясняется осложнением во время родов, когда врачу пришлось применить щипцы. Во время процедуры врач случайно перерезал лицевой нерв Слая, что навсегда отразилось на его мимике и речи.
В Зал боксёрской славы входят великие профессиональные боксеры, такие как Мухаммед Али, Флойд Мейвезер-младший и… Сильвестр Сталлоне. Да-да, Сталлоне настолько крут, что попал в Зал боксерской славы, не являясь профессиональным боксером. Эта честь была присуждена ему за роль, которую он сыграл в популяризации бокса благодаря фильму «Рокки».
Вражда между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне уже десятки лет как стихла, но история слишком хороша, чтобы о ней не упомянуть. Однажды Шварценеггер разыграл Слая, вынудив его сыграть главную роль в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять», распространив слух о том, что сам собирается за нее взяться. Когда Сталлоне услышал об этом, он моментально рванулся в бой и «отвоевал» главную роль. Фильм провалился в прокате и собрал аж три «Золотых малины», в том числе и за худшую мужскую роль. Позже Слай узнал, что Шварценеггер разыграл его, и пришел в ярость. Ну, в отличие от Шварценеггера с его «Джуниором», Сталлоне хотя бы не пришлось беременеть.
Помимо того, что он отличный актер, Сталлоне также является плодовитым писателем. Согласно его профилю на Goodreads, Слай выпустил аж 45 книг! Некоторые из которых были экранизированы, включая «Рокки» с I по IV части, «Неудержимых» и «Адскую кухню». Что же касается живописи, Сильвестр Сталлоне считает ее «чистейшей формой общения, где за результат отвечает всего один человек». Искусство было его страстью задолго до того, как он решился стать актером, и он считает себя гораздо лучшим художником, чем актером.
В «Неудержимых» были задействованы самые известные актеры боевиков в Голливуде, а потому неудивительно, что многие сцены боев в фильме снимались без участия каскадеров. Сражения были настолько реалистичны, что в какой-то момент Сильвестр Сталлоне получил серьезную травму. В ходе боя со Стивом Остином по прозвищу «Ледяная глыба» Слай заработал микротрещину в шее, и ему пришлось еще долго носить металлический воротник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Русофобская карикатура на русского офицера и боксера - Иван Драго - возвращается Сильвестром Сталлоне на экраны в 2019 году.
Классический русофобский фильм «Рокки 4» - боксерская сага Сильвестра Сталлоне - снова возвращается на экраны в качестве продолжения – «Крид 2». Теперь главный отрицательный персонаж - боксер Иван Драго со своим сыном Виктором будут бороться со Сталлоне и его учеником.
Сюжет, как и все фильмы о «Рокки» и его ответвления, не особо замысловат. Главный герой фильма – сам Сильвестр Сталлоне, который теперь тренер. А тренирует он сына Аполло Крида. Этого боксера жестоко и грязно убил на ринге карикатурный русский капитан Иван Драго еще в 1985 году. Его, напомним, исполнил шведский актер Дольф Лундгрен.
И вот сейчас в разгар русофобской истерии в США Иван Драго возвращается вместе со своим сыном Виктором, который должен сразиться с учеником Сталлоне и сыном Аполло Крида.
Скорее всего, нас ждет «счастливый финал» по-американски: то есть измотанный и избитый Крид-младший в последнем раунде сумеет-таки одолеть Виктора Драго. Хотя, если судить по трейлеру, Драго не менее силен, чем его отец Иван. И в настоящем бою у американца не было бы никаких шансов.