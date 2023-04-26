10 фактов о нестареющей легенде Сильвестре Сталлоне

Вражда между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне уже десятки лет как стихла, но история слишком хороша, чтобы о ней не упомянуть. Однажды Шварценеггер разыграл Слая, вынудив его сыграть главную роль в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять», распространив слух о том, что сам собирается за нее взяться. Когда Сталлоне услышал об этом, он моментально рванулся в бой и «отвоевал» главную роль. Фильм провалился в прокате и собрал аж три «Золотых малины», в том числе и за худшую мужскую роль. Позже Слай узнал, что Шварценеггер разыграл его, и пришел в ярость. Ну, в отличие от Шварценеггера с его «Джуниором», Сталлоне хотя бы не пришлось беременеть.