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25 актеров, которые заработали психологические травмы, сыграв тяжелые роли

25 актеров, которые заработали психологические травмы, сыграв тяжелые роли

Автор:
20 мая 2022 08:05
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   за кулисами   звезды   знаменитости   кино   психологическая травма   фильмы   
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Кому-то может казаться, что сниматься в кино — это сплошное развлечение. Однако в действительности все гораздо сложнее, а особенно тяжелые роли накладывают на исполнителей серьезный отпечаток, который не проходит бесследно. Вот что известные актеры говорят о своих самых сложных ролях и о том, как эти роли на них повлияли.

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В этом году Софи Тёрнер рассказала в интервью, что во время съемок «Игры престолов» ей пришлось разработать механизмы преодоления стресса, чтобы отвлечься между дублей и избежать тяжелой психологической травмы.

«Я уверена, что в будущем у меня проявятся какие-то симптомы травмы. Не думаю, что в том возрасте я могла понять суть многих из этих сцен». Тёрнер было 15 лет, когда ее взяли в сериал. В итоге ей пришлось сниматься в одних из самых травмирующих сцен сериала, включая изнасилование ее персонажа.

В «Изгое» Том Хэнкс сыграл человека, застрявшего на необитаемом острове. Чтобы справиться с одиночеством, он начал разговаривать с волейбольным мячом, который назвал «Уилсон».

В недавнем интервью Хэнкс признал, что к концу съемок «спятил». «Когда родился Уилсон, у меня был диалог с ним, и я слышал его ответы в своей голове. Я действительно спятил, потому что у меня не было выходных, не было сцен без моего участия; весь фильм был, типа, «наведи и снимай». Я даже не помню, чтобы слышал «Мотор!» и «Стоп!».

Дэниел Дэй-Льюис потряс мир, когда объявил о своем уходе из кино в 2017 году. Журнал W Magazine сообщил, что его последний фильм «Призрачная нить» погрузил актера в «такую депрессию, что ему пришлось публично объявить о своем уходе из кино».

«Пол [режиссер фильма] и я много смеялись перед тем, как снять фильм. А потом мы перестали смеяться, потому что нас обоих переполнила грусть, — сказал Дэй-Льюис журналу. — Это застало нас врасплох: мы не понимали, что породили. С этим было трудно жить. И трудно до сих пор».

ДиКаприо назвал съемки «Острова проклятых» «травмирующими» и «одними из самых напряженных и хардкорных съемок в моей карьере, поскольку мы исследовали, с чем приходилось сталкиваться психически больным в те дни, когда психиатрические больницы назывались сумасшедшими домами. ... Я погрузился в себя и обнаружил некоторые вещи, на которые я не думал, что способен. Это было похоже на торт из эмоциональных слоев, которых было все больше и больше».

ДиКаприо продолжил: «Это напомнило мне то время, когда я действительно запоминал свои сны, потому что обычно я их не помню. Но когда я пытался бросить курить и использовал никотиновый пластырь, мне действительно снились леденящие кровь кошмары о массовых убийствах, и я проснулся посреди ночи, и мне пришлось снять пластыри. Думаю, что-то подобное было со мной в фильме».

Чтобы полностью погрузиться в роль, Леди Гага оставалась в образе девять месяцев. Она также использовала для роли свою собственную травму вплоть до такой степени, что ее собственный опыт начал сливаться с опытом ее персонажа. «Я разваливась на части, когда [Патриция] разваливалась на части. Когда я говорю о том, что не выходила из образа, я имею в виду, что это происходило не по моей воле».

Режиссер Ридли Скотт был обеспокоен тем, что она «нанесет себе травму», но Гага ответила: «Я уже это сделала. Я в любом случае уже прошла через это. Она сказала, что в конце съемок ее сопровождала психиатрическая медсестра, так как это было «безопаснее» для нее. Она так же заявила, что «принесла с собой домой тьму, потому что жизнь [Патриции] была тёмной».

Хотя «Ханна Монтана» была семейным сериалом, участие в нем вызвало у Майли Сайрус, по ее словам, «кризис идентичности». «Я была своим персонажем почти так же часто, как и самой собой. И на самом деле, концепция сериала заключалась в том, что когда ты этот персонаж, когда у тебя есть это альтер-эго, ты имеешь ценность. У тебя есть миллионы фанатов, ты самая большая звезда в мире. И концепция заключалась в том, что когда я была похожа на себя, когда на мне больше не было парика, я никому больше не была интересна, я больше не была звездой. Так что это было вбито в мою голову», — объяснила Сайрус.

Когда Зак Эфрон сыграл серийного убийцу Теда Банди в фильме «Красивый, Плохой, Злой», ему было трудно выйти из роли, когда он возвращался домой после съемок. «Это было почти невозможно. Я хотел бы сказать, что мне это удалось, но не могу», — сказал он Daily Mail.

У Лили Коллинз, сыгравшей девушку Банди Элизабет, тоже были трудности с ролью, но в основном во время подготовки к фильму, а не во время съемок. «На самом деле мне было очень плохо во время подготовки, — сказала она. — Я просыпалась каждую ночь в 3 или 4 часа ночи в течение месяца. Я просыпалась и видела разрушенные комнаты, бревна и битое стекло».

Для роли Артура Флека Хоакину Фениксу пришлось сбросить почти 24 килограмма, чтобы казаться истощенным. Актер поделился, что из-за одержимости весом он заметил за собой мышление, свойственное для расстройств пищевого поведения.

«Как только ты достигаешь целевого веса, все меняется. Например, очень сложно просыпаться каждый день и беспокоиться из-за каких-то130 грамм. Верно? И у тебя действительно развивается, типа, расстройство». Он также сказал, что такая потеря веса «влияет на психику. Ты начинаешь сходить с ума».

Когда Майкл Б. Джордан получил роль злодея Киллмонгера в «Черной пантере», он изолировался и «делал все, что, как [ему] казалось, [он] должен был сделать», чтобы подготовиться к роли, но не предусмотрел, как потом будет выходить из этого состояния.

Актер сказал, что после съемок это «нагнало его», и ему было тяжело вернуться к нормальной жизни и к самому себе. «Заново приспособиться к людям, которые заботятся обо мне, получить ту любовь, от которой я отказывался, — сказал он. — Я закрылся от любви, я не хотел любви. Я хотел быть в этом одиночестве так долго, как только мог». Он решил пойти на терапию, которая, по его словам, очень помогла. «Каждому нужно раскрыться и выговориться».

Кейт Уинслет получила «Оскар» за роль бывшей работницы нацистского лагеря в «Чтеце». «Я все еще пытаюсь примириться с тем, что сыграла Ханну. Правда, искренне», — сказал Уинслет HuffPost об этой роли.

«Мы закончили съемки 12 июля, и я ушла оттуда словно жертва автокатастрофы, которая каким-то образом не пострадала снаружи, но у меня было ощущение, что я не могу говорить. Это было невыносимо. Я действительно куда-то переместилась. Я была в каком-то трансе. И я до сих пор пытаюсь со всем этим смириться. Этот фильм потряс меня до глубины души».

Натали Портман рассказала, что съемки «Черного лебедя» истощили ее физически и эмоционально. «Я впервые поняла, как можно настолько увлечься ролью, что она может как бы сломить тебя».

Она также рассказала о потере веса и подготовке к роли: «В какие-то дни я думала, что буквально умру». Позже она призналась, что ей «вероятно, следовало пройти реабилитацию» после съемок, потому что, когда она начала сниматься в «Торе», она была «вымотана».

Алекс Вулф рассказал Vice, что его не отпускает его роль в «Реинкарнации». «Когда я начал говорить об этом, все эти вспышки этого тревожного дерьма, через которое я прошел, снова меня захлестнули. Это не давало мне спать до такой степени, что я привык к эмоциональному мазохизму, вплоть до того, что я просто пытался впитать в себя каждую негативную эмоцию, из которой я мог что-то потом вытащить. Я навязывал себе их, а не наоборот, как обычно мы делаем в жизни; то есть, ты сидишь на обогревателе, пока он не начнет тебя обжигать, и немедленно подскакиваешь. Мне пришлось делать прямо противоположное: терпеть боль и позволить ему обжигать меня и дальше. Это реверсивная эмоциональная штука. Трудно описать это словами, это просто такое чувство. Не думаю, что можно пройти через что-то подобное и не заработать посттравматическое стрессовое расстройство».

Сцена с изнасилованием Бобби, персонажа Неда Битти, в которой его насильник говорит фразу «Визжи, как свинья», преследовала Битти много лет — как минимум потому, что люди постоянно выкрикивали эту фразу в его адрес. Сцена, казалось, нанесла травму всем ее участникам: коллега Битти по фильму Берт Рейнольдс сказал, что на самом деле это он призвал остановить съемку, когда сцена зашла слишком далекоЮ а не режиссер Джон Бурман.

Позже Крис Дики, сын сценариста фильма Джеймса Дики, сказал, что «Нед [Битти] пытался выйти из образа, расслабиться. Но это не работало. Пока он был в Северной Джорджии, он, казалось, изменился — как будто грусть или неуверенность, которые он скрывал раньше как мужчина, как Нед Битти, просто невозможно было больше сдерживать». Однако Битти писал, что «гордится» тем, что поучаствовал в этой истории — он даже написал статью о пережитом и реакции мужчин на жертв изнасилования.

Актрису навсегда травмировала знаменитая сцена из «Психо», в которой ее героиню, Мэрион, убивают в душе. Ли вовсе отказалась от душа, и вместо этого каждый раз принимала ванну. А если такой возможности не было, она принимала особые меры: «Я проверяю, что двери и окна дома заперты. Я также оставляю открытой дверь в ванную и не закрываю душевую занавеску», — сказала Ли.

Энн Хэтэуэй, сыгравшая Фантину в «Отверженных» — роль, за которую она получила «Оскар», — назвала съемки (и резкое похудение для роли) «отрывом от реальности».

«Я была в таком состоянии лишения — физического и эмоционального. Когда я вернулась домой, я не могла реагировать на хаос мира, не чувствуя, что меня это подавляет. Мне потребовалось несколько недель, чтобы снова почувствовала себя собой», — продолжила она.

Билл Скарсгард сравнил исполнение роли злодея Пеннивайза в «Оно» с деструктивными отношениями. Он был счастлив отпустить персонажа после съемок, но также сказал, что после этого каждую ночь дома он видел «странные и яркие сны с Пеннивайзом».

Кристина Эпплгейт, сыгравшая Джен в «Прощай навсегда», рассказала, что сериал, посвященный теме горя и убийства, заставил ее обратиться к психотерапии, особенно потому, что он напомнил ей о потере в ее собственной жизни.

«Это затронуло некоторые вещей, с которыми мне пришлось разобраться. Это было катарсисом. Я не знаю, был ли от этого терапевтический эффект. Начала ли я психотерапию после сериала? Да, абсолютно», — сказал Эпплгейт.

Описывая суровые условия съемок в заброшенном отеле на вершине горы, Дакота Джонсон сказала, что роль Сьюзи в «Суспирии» «настолько меня добила, что мне пришлось пойти к психотерапевту».

Позже она сказала: «Иногда я замечаю, когда я работаю над проектом, и — мне не стыдно за это — я очень пористый человек и впитываю чувства многих людей. Иногда, когда вы работаете с тёмной тематикой, она может задержаться с вами, и потом обсудить это с кем-то действительно хорошим — это действительно хороший способ оставить проект позади».

Мэнди Патинкин оставил роль Джейсона Гидеона «Мыслить как преступник», потому что ему не понравилось содержание сериала. Он сказал: «Я думал, это будет нечто совсем другое. Я подумать не мог, что они будут убивать и насиловать всех этих женщин каждую ночь, каждый день, неделю за неделей, год за годом. Это было крайне разрушительно для моей души и моей личности».

Боб Хоскинс снялся в роли Эдди в анимационно-игровом фильме «Кто подставил кролика Роджера?». Съемка с мультипликационными персонажами имела опасные последствия, поскольку актер «приучил» себя галлюцинировать, чтобы реагировать на воображаемых существ.

«В конце концов, у меня помутился рассудок, — сказал он. — Я сидел, нормально разговаривал, и вдруг из стены на меня выпрыгивал хорек». В итоге врачи посоветовали ему бросить играть на пару месяцев, и он не снимался еще год.

Кайл Ричардс было всего 8 лет, когда она сыграла Линдси в «Хэллоуине». На Ричардс негативно повлияли не съемки фильма, а скорее то, что она увидела себя в нем: «Я понятия не имела, что меня ждет. Когда я впервые увидела все это вместе, это был совсем другой фильм. Это было просто очень страшно, и я правда после этого спала с мамой до тех пор, пока мне не исполнилось 15 лет. Я была в ужасе», — сказала она.

«Думаю, именно это заставило меня отказаться от съемок в фильмах ужасов. После того, как я увидела себя в этом фильме, я все время думала, что кто-то прячется за шторами, за моими окнами или под моей кроватью, поэтому я просто спала всю ночь, держа маму за руку», — сказала Ричардс.

В фильме «Пианист» Эдриан Броуди сыграл пианиста Владислава Шпильмана, выжившего в Холокосте. Актер потратил несколько месяцев на подготовку: играл на фортепиано по четыре часа в день, продал все свое имущество, морил себя голодом и читал мемуары Шпильмана, чтобы погрузиться в Холокост. Броуди сказал, что ему потребовалось более шести месяцев после фильма, чтобы вернуться к обычному образу жизни. «Иногда я волновался, что не смогу выйти из этого в здравом уме, потому что не осознавал, как далеко меня это завело», — сказал актер.

Джейку Джилленхолу пришлось сбросить 14 килограмм, чтобы сыграть Луи в «Стрингере». Он также сказал, что персонаж до сих пор появляется в его кошмарах, хотя потом заявил, что не верит в кошмары, а сны — это просто способы общения с самим собой.

Джим Керри полностью погрузился в роль эксцентричного комика Энди Кауфмана в фильме «Человек на Луне» — вплоть до того, что после съемок ему было трудно прийти в себя.

«Я смотрел на себя и думал: во что, черт возьми, я верю?», — сказал актер. Тем не менее, он сказал, что это также помогло ему избавиться от ожиданий того, кем он должен был быть в своего рода «смерти».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   за кулисами   звезды   знаменитости   кино   психологическая травма   фильмы   
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Игорь Час назад
расскажите это Алексею Кравченко после "Иди и смотри"
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1k
Sergius SPb 38 минут назад
Каждый день(почти) из нескольких нормальных людей разок да попадется дебил, так от него травма душевная и вера в людей пропадает.
Только никто за это и 1 зеленых не дал.
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