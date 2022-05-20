25 актеров, которые заработали психологические травмы, сыграв тяжелые роли

В этом году Софи Тёрнер рассказала в интервью, что во время съемок «Игры престолов» ей пришлось разработать механизмы преодоления стресса, чтобы отвлечься между дублей и избежать тяжелой психологической травмы.

«Я уверена, что в будущем у меня проявятся какие-то симптомы травмы. Не думаю, что в том возрасте я могла понять суть многих из этих сцен». Тёрнер было 15 лет, когда ее взяли в сериал. В итоге ей пришлось сниматься в одних из самых травмирующих сцен сериала, включая изнасилование ее персонажа.