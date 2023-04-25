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Нестандартный карьерный рост актёра Игоря Жижикина

Нестандартный карьерный рост актёра Игоря Жижикина

Автор:
25 апреля 2023 19:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Россия   актеры   биография   голливуд   интересное   съемки   
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Русский актёр, который сначала стал известен в Голливуде, а потом в России. А ещё он вообще не собирался становиться актёром.

8 октября 1965 года в Москве, в семье главы почтового управления Министерства связи СССР родился мальчик Игорь. Мамой его была актриса театра "Современник", оставившая творческую профессию, чтобы стать научным сотрудником НИИ патентной информации.

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С самого детства Игорь занимался спортом: и плавание, и гимнастика, и пятиборье, и фехтование, и футбол с хоккеем, и верховая езда. По окончании школы он поступил в техникум связи им. Подбельского, а потом хотел начать учёбу в институте связи, но был призван в армию. В Кубинке Игорь был старшиной спортивной роты. Вместе с них служили несколько юношей из Московского цирка и их рассказы о работе увлекли Жижикина. Причём настолько, что сразу после дембеля Жижикин поступил в Академию физкультуры, а в 1989 году стал "режиссёром спортивно-массовых мероприятий", выучившись заочно, пока работал в Московском цирке.

В 22 года Игорь стал воздушным гимнастом в не имевшем мировых аналогов номере Вадима Станкеева. С номером они объездили практически весь мир.

В стране тем временем назревал кризис, и Игорь решил попробовать построить карьеру за рубежом, уехав в США. Поначалу он там перебивался случайной работой, но через какое-то время нашёл знакомых циркачей-мексиканцев, ездивших на заработки в Лас-Вегас. Они взяли его в танцевальное шоу.

Агент Игоря как-то предложил ему принять участие в кастинге в мюзикл "Самсон и Далила". Продюсеры оценили спортивную форму артиста, который легко мог поднимать своих партнёрш, и дали ему работу. Петь Игорю не пришлось, он эффектно носил девушек, а за ним следовали двое певцов, исполнявших его партию. Публика была счастлива.

А в 1995 году Игорю повезло заключить контракт с Cirque du Solei, он снова вернулся к воздушной гимнастике. Жижикин там занимался всерьёз:


Ломал оба колена, ноги, вырывал плечи, ещё заработал трещины в локте и шейном позвонке. Но «Дю Солей» страхует всех своих артистов от травм: они имеют право не только на бесплатное лечение, но ещё и либо на солидную компенсацию, либо на пожизненное ведение лучшими врачами.


Параллельно он окончил в Неваде театральную школу, а через три года создал агентство, где учил молодых ребят актёрскому мастерству. Жижикин познакомился со множеством самых разных людей, в том числе и с продюсером Виктором Кругловым.


Как раз благодаря Круглову Игорь начал свою карьеру в американском кинематографе. Поначалу это были эпизоды, но слава пришла к актёру после выхода "Индианы Джонса и Королевства хрустального

черепа".

Забавно, что во время съёмок экспрессивный Харрисон Форд не рассчитал свои силы и на съёмках драки сломал Игорю челюсть. Актёры после этого крепко сдружились. Жижикин стал узнаваем, в магазинах игрушек даже можно было купить куклу с Жижикиным в ролик полковника Довченко. С тех пор Жижикин почти каждый год появляется в голливудских картинах, правда, играет в основном русских военных.

В России же Жижикин стал сниматься в эпизодах, начиная с 2001 года. Узнаваемость ему принёс сериал "Морпехи", "Бригада. Наследник" и окончательно закрепил успех сериал "Мажор"
Всего в фильмографии Игоря Жижикина 83 работы.


Он по-прежнему так и живёт на две страны. В личной жизни у актёра не сразу стало всё гладко. Первый его брак с гражданкой США был фиктивным, а вторая жена Лиса работала танцовщицей. И всё бы хорошо, если бы не пристрастие к казино, где она спускала все деньги. Мужу приходилось постоянно оплачивать долги.

После развода у него случился роман с актрисой Дженнифер Гарнер. Но третьей женой стала девушка Наталья. Их брак длился восемь лет.

Сейчас же Игорь находится в отношениях с девушкой Любой, которая младше его на 29 лет. Они живут в Лос-Анджелесе, в особняке, который, кстати, Игорь позволяет использовать для съёмок фильмов и клипов. Отношения они пока не оформили, но в 2019 году у пары родился сын. Его назвали Лукой. И это при том, что ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз - бесплодие. Но жизнь, порой, пишет неожиданные сценарии.

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Метки: Жизнь   Россия   актеры   биография   голливуд   интересное   съемки   
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860
surgy 20 минут назад
Последняя фраза про бесплодие, как в старом анекдоте:
Штирлиц получил шифровку: "У вас родился сын. Алекс". По щеке Штирлица скатилась скупая мужская слеза. Голос Копеляна за кадром: "Он тридцать лет не был дома!"
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5k
Очень Злой Минуту назад
".....Его назвали Лукой....."-ёшкин кот ,а нормального имени не нашлось?Тяжко придётся парню если в России будет жить.Зачем этот выпендрёж?
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62k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
мне он больше запомнился в "Соловье разбойнике" в роли КГБшника

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