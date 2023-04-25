Нестандартный карьерный рост актёра Игоря Жижикина

Русский актёр, который сначала стал известен в Голливуде, а потом в России. А ещё он вообще не собирался становиться актёром.
8 октября 1965 года в Москве, в семье главы почтового управления Министерства связи СССР родился мальчик Игорь. Мамой его была актриса театра "Современник", оставившая творческую профессию, чтобы стать научным сотрудником НИИ патентной информации.
С самого детства Игорь занимался спортом: и плавание, и гимнастика, и пятиборье, и фехтование, и футбол с хоккеем, и верховая езда. По окончании школы он поступил в техникум связи им. Подбельского, а потом хотел начать учёбу в институте связи, но был призван в армию. В Кубинке Игорь был старшиной спортивной роты. Вместе с них служили несколько юношей из Московского цирка и их рассказы о работе увлекли Жижикина. Причём настолько, что сразу после дембеля Жижикин поступил в Академию физкультуры, а в 1989 году стал "режиссёром спортивно-массовых мероприятий", выучившись заочно, пока работал в Московском цирке.
В 22 года Игорь стал воздушным гимнастом в не имевшем мировых аналогов номере Вадима Станкеева. С номером они объездили практически весь мир.
В стране тем временем назревал кризис, и Игорь решил попробовать построить карьеру за рубежом, уехав в США. Поначалу он там перебивался случайной работой, но через какое-то время нашёл знакомых циркачей-мексиканцев, ездивших на заработки в Лас-Вегас. Они взяли его в танцевальное шоу.
Агент Игоря как-то предложил ему принять участие в кастинге в мюзикл "Самсон и Далила". Продюсеры оценили спортивную форму артиста, который легко мог поднимать своих партнёрш, и дали ему работу. Петь Игорю не пришлось, он эффектно носил девушек, а за ним следовали двое певцов, исполнявших его партию. Публика была счастлива.
А в 1995 году Игорю повезло заключить контракт с Cirque du Solei, он снова вернулся к воздушной гимнастике. Жижикин там занимался всерьёз:
Ломал оба колена, ноги, вырывал плечи, ещё заработал трещины в локте и шейном позвонке. Но «Дю Солей» страхует всех своих артистов от травм: они имеют право не только на бесплатное лечение, но ещё и либо на солидную компенсацию, либо на пожизненное ведение лучшими врачами.
Параллельно он окончил в Неваде театральную школу, а через три года создал агентство, где учил молодых ребят актёрскому мастерству. Жижикин познакомился со множеством самых разных людей, в том числе и с продюсером Виктором Кругловым.
Как раз благодаря Круглову Игорь начал свою карьеру в американском кинематографе. Поначалу это были эпизоды, но слава пришла к актёру после выхода "Индианы Джонса и Королевства хрустального
черепа".
Забавно, что во время съёмок экспрессивный Харрисон Форд не рассчитал свои силы и на съёмках драки сломал Игорю челюсть. Актёры после этого крепко сдружились. Жижикин стал узнаваем, в магазинах игрушек даже можно было купить куклу с Жижикиным в ролик полковника Довченко. С тех пор Жижикин почти каждый год появляется в голливудских картинах, правда, играет в основном русских военных.
В России же Жижикин стал сниматься в эпизодах, начиная с 2001 года. Узнаваемость ему принёс сериал "Морпехи", "Бригада. Наследник" и окончательно закрепил успех сериал "Мажор"
Всего в фильмографии Игоря Жижикина 83 работы.
Он по-прежнему так и живёт на две страны. В личной жизни у актёра не сразу стало всё гладко. Первый его брак с гражданкой США был фиктивным, а вторая жена Лиса работала танцовщицей. И всё бы хорошо, если бы не пристрастие к казино, где она спускала все деньги. Мужу приходилось постоянно оплачивать долги.
После развода у него случился роман с актрисой Дженнифер Гарнер. Но третьей женой стала девушка Наталья. Их брак длился восемь лет.
Сейчас же Игорь находится в отношениях с девушкой Любой, которая младше его на 29 лет. Они живут в Лос-Анджелесе, в особняке, который, кстати, Игорь позволяет использовать для съёмок фильмов и клипов. Отношения они пока не оформили, но в 2019 году у пары родился сын. Его назвали Лукой. И это при том, что ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз - бесплодие. Но жизнь, порой, пишет неожиданные сценарии.
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