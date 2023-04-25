Нестандартный карьерный рост актёра Игоря Жижикина

А в 1995 году Игорю повезло заключить контракт с Cirque du Solei, он снова вернулся к воздушной гимнастике. Жижикин там занимался всерьёз:

Ломал оба колена, ноги, вырывал плечи, ещё заработал трещины в локте и шейном позвонке. Но «Дю Солей» страхует всех своих артистов от травм: они имеют право не только на бесплатное лечение, но ещё и либо на солидную компенсацию, либо на пожизненное ведение лучшими врачами.

Параллельно он окончил в Неваде театральную школу, а через три года создал агентство, где учил молодых ребят актёрскому мастерству. Жижикин познакомился со множеством самых разных людей, в том числе и с продюсером Виктором Кругловым.