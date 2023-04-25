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Теопетра: 130 000 лет человеческой истории в одной маленькой пещере

Теопетра: 130 000 лет человеческой истории в одной маленькой пещере

Автор:
25 апреля 2023 17:58
Сообщество : Путешествия
Метки: археология   греция   древность   интересно   пещера   теопетра   
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Греция — это колыбель всей европейской цивилизации, и у нее невероятно богатое прошлое. Об этом свидетельствует в том числе и легендарная пещера Теопетра, расположенная среди скал Метеора в Фессалии — благодаря этому археологическому чуду ученые могут отследить историю человечества аж на 130 000 лет назад.

Пещера Теопетра, названная в честь соседнего города, расположена в знаменитой области Греции. Изначально Фессалия называлась Эолией и появилась в гомеровском эпосе «Одиссея»; здесь же, в фессалийской равнине, развернулось мифологическое сражение между олимпийцами и титанами. Пещера находится за чертой города, но все еще остается в пределах пешей досягаемости. В центре поселения также есть посвященный этому месту музей.

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Пещеру Теопетра можно найти на склоне большого известнякового холма, с которого открывается вид на поселение и несколько близлежащих рек. Хотя люди жили в этой пещере на протяжении длительного периода времени, курган появился задолго до их существования, где-то между 65 и 137 миллионами лет назад. Площадь пещеры изнутри составляет примерно 500 квадратных метров, а вход шириной 17 метров частично заблокирован каменной стеной.

Точно неизвестно, когда древнюю пещеру открыли заново, но официальные раскопки в ней начались в 1987 году. В то время пастухи использовали ее как место, где можно было укрыть овец, когда им это было необходимо. Выпроводив пастухов, группа археологов под руководством доктора Нины Кипарисси-Апостолики начали раскопки в надежде больше узнать о том, каким был этот регион в эпоху палеолита.

Во время исследования стало ясно, что пещера Теопетра содержит разнообразное множество культурных памятников, охватывающих период от эпохи палеолита до эпохи неолита. Изучив слои отложений, Кипарисси-Апостолика и ее команда также смогли определить, что за это время в местном климате произошло немало изменений, и с каждым происходила заметная разница в количестве людей, называвших пещеру своим домом.

Находки в пещере Теопетра позволили ученым проследить изменения в этом районе за тысячи лет проживания людей. Они довольно быстро установили, что пещера использовалась людьми в древности, поскольку почти сразу нашли человеческие кости по всей пещере. Анализ этих останков показал, что пещера Теопетра постоянно была заселена людьми с 135 000 до 4 000 лет до н.э. Даже в более поздние времена она все еще время от времени использовалась, вплоть до 1955 года.

В 2016 году из скелетов двух разных людей, захороненных в пещере, взяли ДНК для анализа. Останки датировали 7288–6771 годами до нашей эры и 7605–7529 годами до нашей эры. Помимо того, что Кипарисси-Апостолика и ее коллеги смогли довольно точно установить период пребывания людей в пещере, они обнаружили ряд других примечательных артефактов: орудия труда, глиняную посуду, кости животных и множество человеческих захоронений.

Именно здесь археологи обнаружили одни из самых древних человеческих следов, датируемых эпохой палеолита, а также признаки разжигания искусственного огня. Судя по их внешнему виду, следы босых ног принадлежали детям-гоминидам в возрасте от двух до четырех лет, которые называли пещеру своим домом.

Пещера Теопетра содержит не только одни из старейших человеческих следов в Европе, но и самую старую из известных рукотворных построек. Каменную стену перед входом подвергли анализу под названием «Оптически стимулированная люминесценция», который показал, что она была построена еще во время ледникового периода — скорее всего, для предотвращения проникновения ветра в пещеру.

Пещера Теопетра — место, которое обязан увидеть каждый любитель древней истории, но, к сожалению, она больше недоступна для посещения. Изначально пещеру открыли для посетителей в 2009 году, но вскоре после этого вход ограничили, чтобы исследователи могли проанализировать ту самую каменную стену, обнаруженную у входа в пещеру. Когда раскопки были завершены, пещера оставалась открытой до 2016 года, но была снова закрыта — на этот раз из-за риска оползня. По состоянию на апрель 2023 года она все еще закрыта из соображений безопасности.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   греция   древность   интересно   пещера   теопетра   
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Горожанин Полчаса назад
"Судя по их внешнему виду, следы босых ног принадлежали детям-гоминидам в возрасте от двух до четырех лет, которые называли пещеру своим домом".
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Как вообще такое можно писать? Каким образом узнали, как называли? По следам? Бред сивой кобылы.
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