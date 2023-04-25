Теопетра: 130 000 лет человеческой истории в одной маленькой пещере

Пещеру Теопетра можно найти на склоне большого известнякового холма, с которого открывается вид на поселение и несколько близлежащих рек. Хотя люди жили в этой пещере на протяжении длительного периода времени, курган появился задолго до их существования, где-то между 65 и 137 миллионами лет назад. Площадь пещеры изнутри составляет примерно 500 квадратных метров, а вход шириной 17 метров частично заблокирован каменной стеной.

Точно неизвестно, когда древнюю пещеру открыли заново, но официальные раскопки в ней начались в 1987 году. В то время пастухи использовали ее как место, где можно было укрыть овец, когда им это было необходимо. Выпроводив пастухов, группа археологов под руководством доктора Нины Кипарисси-Апостолики начали раскопки в надежде больше узнать о том, каким был этот регион в эпоху палеолита.