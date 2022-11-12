Как советским альпинистам удалось раскрыть тайну высокогорной сокровищницы, которая сотни лет считалась недоступной

Впервые историю о пещере сокровищ Мата-Таш опубликовали в 1898 году в газете «Туркменские ведомости». В заметке говорилось, что в трехметровой пещере скрыты невероятные сокровища, которые оставила там китайская армия.
Вход в нее практически невозможно отыскать: он расположен на отвесной скале и заложен камнями. Добровольцы, искатели приключений и любители быстрой наживы неоднократно пытались найти Мата-Таш, но находили только смерть: гигантские грифы сбрасывали смельчаков вниз. И поток желающих иссяк.
В соответствии с легендой, к Рангкульской котловине подошли китайские войска. Воины обнаружили хорошее пастбище, разбили лагерь и остались на зимовку. Но зима оказалась столь суровой, что добывать корм лошадям из-под толщи снега оказалось невозможно.
Китайцы поняли, что гибель животных неизбежна. И решили действовать. Они заприметили подходящую для размещения сокровищ пещеру, резали на куски тела забитых лошадей и формировали из них своего рода лестницу. Части туши быстро примерзали к камню, превращаясь в импровизированные ступени. Китайцы оттащили внутрь ценности, но в конечном итоге все равно погибли: на спуске их накрыла огромная лавина. А по весне, когда ослабели морозы, туши оттаяли и свалились вниз, сделав вход в сокровищницу недоступным.
Как позднее выяснилось, вход в пещеру расположен на высоте порядка 200 метров. Нижняя часть заложена камнями, что в совокупности с большим количеством птичьего помета сделало вход незаметным.
Попытки преодолеть этот путь предпринимались неоднократно. Восхождение осложнялось атаками злобных обитателей Мата-Таш – огромных грифов. Казалось, что они действительно охраняют сокровищницу от поползновений, атакуя всякого, кто добирался до определенной точки. Несколько восходителей погибло. Оставшиеся в живых возвращались и травили байки о драгоценностях – золотых шкатулках, серебряных кувшинах, украшениях, которые птицы издевательски бросали со скалы в ущелье.
Определенные успехи принесла экспедиция 1951 года. Альпинисты Туркестанского военного округа выяснили примерное визуальное расположение пещеры. Присутствия кого бы то ни было, за исключением грифов, не зафиксировали.
Экспедиция 1957 года под руководством советского ученого Игоря Тамма оказалась более результативной. Как и прочим энтузиастам, ему пришлось отбиваться и даже отстреливаться от агрессивных орлов. Не обошлось и без грустных моментов: сильно покалечился студент, который несанкционированно прибился к команде и начал восхождение. Экспедиция обнаружила удивительные находки: приспособление для заточки ножей, седельную пряжку и амулет. Но вещи были гораздо древнее. Эксперты отнесли пряжку к 1-2 веку, а точило вообще к 4-5 вв. до нашей эры. Тогда как драматическая история с китайским войском предположительно произошла в начале XV века.
В 1958 году на Мата-Таш прибыла новая группа из Ленинграда, в состав которой входили преподаватели ВУЗов, сотрудники НИИ, мастера спорта по альпинизму. С учетом прошлого опыта, восхождение начали сверху. Затем спустили вниз стальной трос для второй группы, которая поднималась по канату с помощью крючьев и веревочных стремян. Непосредственно к входу в проем поднялся мастер спорта Валентин Якушкин. Грот оказался небольшим по размеру и монолитным в нижней части, что делало раскопки бессмысленными. Кроме разозленных грифов на гнездах и огромного количества помета внутри ничего не было.
Тайну развеяли, на вершине как символ установили красный флаг. Казалось бы, поставлена жирная точка в истории. Но у местных активизировалась вторая версия легенды. В соответствии с ней, Мата-Таш была уловкой. И туда китайцы отнесли провизию, чтобы привлечь птиц, сделав их своего рода почетным караулом несуществующих сокровищ, и отвести глаза желающим легкой наживы.
Но где же в таком случае спрятаны сокровища? Возможно, где-то в недрах Рангкульской пещеры, которая не изучена и наполовину. Тем более что там до сих пор находят старинные монеты, обрывки рукописей, наконечники стрел. А на стенах не так давно обнаружили таинственные знаки, напоминающие иероглифы. Что они значат? Карту сокровищ? Об этом, видимо, знают, только грифы. Но они точно не скажут, будут лишь издевательски поглядывать сверху на людей – новых и новых, тщетно бьющихся над разгадкой древней тайны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сидели китайцы у костра, от нехрен делать рассказывали друг другу байки - и теперь толпы идиотов ищут сокровища.
Не удивлюсь, если снаряжение искателям сокровищ продают те же китайцы.
Помилуй меня о чудовище! Скажу я тебе, где сокровище!
Зарыто наследство старушкино, под камнем, на Площади Пушкина! (С.Михалков)
Автор, спасибо большое!
Ответ: Никак!
Автор этими двумя строками мог-бы и ограничиться.