Как советским альпинистам удалось раскрыть тайну высокогорной сокровищницы, которая сотни лет считалась недоступной

В соответствии с легендой, к Рангкульской котловине подошли китайские войска. Воины обнаружили хорошее пастбище, разбили лагерь и остались на зимовку. Но зима оказалась столь суровой, что добывать корм лошадям из-под толщи снега оказалось невозможно.

Китайцы поняли, что гибель животных неизбежна. И решили действовать. Они заприметили подходящую для размещения сокровищ пещеру, резали на куски тела забитых лошадей и формировали из них своего рода лестницу. Части туши быстро примерзали к камню, превращаясь в импровизированные ступени. Китайцы оттащили внутрь ценности, но в конечном итоге все равно погибли: на спуске их накрыла огромная лавина. А по весне, когда ослабели морозы, туши оттаяли и свалились вниз, сделав вход в сокровищницу недоступным.