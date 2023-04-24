45 уникальных археологических находок и памятников истории

Коллекция диковинных редкостей, от необычной архитектуры до уникальных археологических находок, пробуждает интерес к древнему миру. У нас нет машины времени, но учёные старательно соединяют воедино найденные кусочки головоломки — и это помогает узнать больше о том, какой была жизнь сотни и тысячи лет назад.