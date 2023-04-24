FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1793 поста • 322 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
45 уникальных археологических находок и памятников истории

45 уникальных археологических находок и памятников истории

Автор:
24 апреля 2023 17:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   археологические находки   археология   древность   интересно   история   раскопки   хочу все знать   
1400
46

Коллекция диковинных редкостей, от необычной архитектуры до уникальных археологических находок, пробуждает интерес к древнему миру. У нас нет машины времени, но учёные старательно соединяют воедино найденные кусочки головоломки — и это помогает узнать больше о том, какой была жизнь сотни и тысячи лет назад.

×
×

Мозаика датируется VI веком, занимает около 1200 кв. м. В результате землетрясений 526 и 528 годов она изогнулась, но осталась в целости и дошла в таком виде до наших дней.

Эти жилища, возраст которых насчитывает около 15 000 лет, являются одними из самых старых убежищ, построенных доисторическим человеком.


Реликвии были обнаружены в Сузах, на юго-западе Ирана, и относятся к периоду эламитов, около 1150 г. до н.э.

Город был 18-этажным, глубиной местами до 85 метров, вмещал до 20 000 человек. Ему, вероятно, тысячи лет. В Деринкую было всё необходимое для жизни, включая школы, часовни и даже конюшни.

Эфиопская Библия, написанная на козьей шкуре, была первой в мире иллюстрированной христианской Библией и была написана примерно в начале V века нашей эры.

Затем собор передал заказ старшему брату Гифса, который сделал статую, изображённую справа.

Это одна из самых старых дошедших до нас поваренных книг, когда-либо написанных на древнем аккадском языке. Артефакт датируется примерно 1750 г. до н.э., и это хорошо сохранившаяся клинописная табличка с 25 описаниями тушеных блюд (21 мясное рагу и 4 овощных рагу).

Поселение бронзового века Акротири было одним из самых важных минойских городских центров и портов в Эгейском море. В 17 веке до нашей эры город был покрыт пеплом после извержения вулкана на острове Поэтому сохранность поселения является исключительной и делает его одним из самых значительных археологических памятников в Греции.

Находится в 2,5 км к юго-западу от Дорчестера, в английском графстве Дорсет. Подобные укрепления на вершинах холмов были построены по всей Великобритании в железном веке.

Колонна Марка Аврелия — это римская колонна победы, которая увековечивает военные кампании и триумфы императора Марка Аврелия. Она стоит в центре площади Пьяцца Колонна в Риме и имеет высоту почти 30 метров. Колонна украшена спиральным рельефом, изображающим военные походы Марка Аврелия против германских племен вдоль реки Дунай. Она считается одним из лучших образцов римского искусства и архитектуры и является популярной туристической достопримечательностью Рима.


Она занимает площадь 836 кв. м и датируется 4 веком нашей эры. Это позднеримский период.

В аккадской и ассирийской мифологии ламассу — богиня-покровительница в виде крылатого льва с человеческой головой.

Золотой лист был прижат к лицу мертвеца и до сих пор сохраняет отпечаток его черт. Археологический музей Салоников.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   археологические находки   археология   древность   интересно   история   раскопки   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Сергей 55 минут назад
Это шедевр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Олег Белов 13 минут назад
Автор, давай продолжай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Час назад
Похоже , это морские львы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98867



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
"Вот бывают такие дурачки": рыбак с риском для жизни спасал удочки с пути танкера
"Вот бывают такие дурачки": рыбак с риском для жизни спасал удочки с пути танкера
Набирающие популярность в сообществах
Художник Николай Солодов. Акварель
Художник Николай Солодов. Акварель
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомобили#картинки#Россия#Приколы#дтп#люди#интервью
#Юмор#Прикол#Фотографии#животные#автомир#машина#интересное#кино#США#Автовсячина
#СССР#в мире#шоу бизнес#интересно#подборка#наука#аварии#Китай#авто аварии#Реакция
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Странные и пугающие фото из прошлого, показывающие, что люди те еще затейники Странные и пугающие фото из прошлого, показывающие, что люди те еще затейники Самые интересные археологические находки уходящего года Самые интересные археологические находки уходящего года 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история Археологи нашли под Лестерским собором римский храм Археологи нашли под Лестерским собором римский храм 30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии 30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии

На что жалуетесь?

Вернуться