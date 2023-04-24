45 уникальных археологических находок и памятников истории

Коллекция диковинных редкостей, от необычной архитектуры до уникальных археологических находок, пробуждает интерес к древнему миру. У нас нет машины времени, но учёные старательно соединяют воедино найденные кусочки головоломки — и это помогает узнать больше о том, какой была жизнь сотни и тысячи лет назад.
1. Скульптура «Колосс». Создана итальянским скульптором Джамболонья в конце 1500-х годов как символ Апеннинских гор Италии
3. Несколько лет назад в Антакье, Турция (древняя Антиохия), открылась для публики самая большая в мире неповреждённая древняя мозаика
Мозаика датируется VI веком, занимает около 1200 кв. м. В результате землетрясений 526 и 528 годов она изогнулась, но осталась в целости и дошла в таком виде до наших дней.
4. 1200 каменных скульптур с разными выражениями лиц в буддийском храме Нэнбуцу-Дзю в Киото, Япония
5. Римская Аппиева дорога. Была построена в 312 г. до н. э. Аппием Клавдием Цеком и используется до сих пор
6. Шведский военный корабль Vasa. Он затонул в 1628 году и был поднят со дна моря спустя 333 года почти в полной целости
7. Мозаика на археологических раскопках древнеримского города Волюбилис (района Мекнеса, Марокко)
9. Самая древняя тканая одежда в мире. Льняное платье тархан, найденное в 1913 году в Египте. Датируется периодом между 3482 и 3103 годами до нашей эры
11. Индуистский храм 17 века, украшенный сотней тысяч резных фигурок. Храм Сучиндрам Анджанеяр, Каньякумари, Тамил Наду
13. «Маленькая часовня», расположенная на острове Гернси, строилась монахами из Франции на протяжении десятилетий. Она украшена осколками посуды и ракушками
14. В 1965 году на раскопках в Межириче, Украина, были найдены 4 хижины, состоящие в общей сложности из 149 костей мамонта
Эти жилища, возраст которых насчитывает около 15 000 лет, являются одними из самых старых убежищ, построенных доисторическим человеком.
15. Доисторические детские игрушки — фигурки животных возрастом более 3000 лет, установленные на маленьких тележках. Выставлены в Лувре в Париже
Реликвии были обнаружены в Сузах, на юго-западе Ирана, и относятся к периоду эламитов, около 1150 г. до н.э.
16. «Сибирский единорог» когда-то обитал в Восточной Европе и Западной Азии. 39 000 лет назад, примерно в то же время, что и неандертальцы и ранние современные люди
17. В 1963 году мужчина разрушил стену в своем подвале и обнаружил таинственный подземный город Деринкую (Турция)
Город был 18-этажным, глубиной местами до 85 метров, вмещал до 20 000 человек. Ему, вероятно, тысячи лет. В Деринкую было всё необходимое для жизни, включая школы, часовни и даже конюшни.
18. Великолепная римская полосатая мозаичная чаша, датируемая концом I века до н. э./началом I века нашей эры
Эфиопская Библия, написанная на козьей шкуре, была первой в мире иллюстрированной христианской Библией и была написана примерно в начале V века нашей эры.
20. Монастырь Пхуктал построен вокруг естественной пещеры, которую, как полагают, посещали многие мудрецы, учёные, переводчики и монахи около 2550 лет назад
21. В 1842 году Джозеф Гифс вырезал Ангела Зла (статуя слева) для установки на кафедре Льежского собора, но её убрали из-за отвлекающего очарования и «нездоровой красоты»
Затем собор передал заказ старшему брату Гифса, который сделал статую, изображённую справа.
Это одна из самых старых дошедших до нас поваренных книг, когда-либо написанных на древнем аккадском языке. Артефакт датируется примерно 1750 г. до н.э., и это хорошо сохранившаяся клинописная табличка с 25 описаниями тушеных блюд (21 мясное рагу и 4 овощных рагу).
24. Этот золотой кубок, украшенный крылатыми быками и листвой, был изготовлен иранскими мастерами более 3000 лет назад (Национальный музей Ирана, Тегеран)
25. Мозаика, обнаруженная в древнем Адриануполисе, район Эскипазар, провинция Карабюк, Турция
Поселение бронзового века Акротири было одним из самых важных минойских городских центров и портов в Эгейском море. В 17 веке до нашей эры город был покрыт пеплом после извержения вулкана на острове Поэтому сохранность поселения является исключительной и делает его одним из самых значительных археологических памятников в Греции.
27. Пантеон. Выдающийся памятник истории и архитектуры древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н. э.
28. Тогда и сейчас: Мэйден-Касл. Земляное фортификационное сооружение железного века, самое большое в Англии
Находится в 2,5 км к юго-западу от Дорчестера, в английском графстве Дорсет. Подобные укрепления на вершинах холмов были построены по всей Великобритании в железном веке.
30. Древние персидские ветряные мельницы с вертикальной осью работают даже спустя тысячу лет
Колонна Марка Аврелия — это римская колонна победы, которая увековечивает военные кампании и триумфы императора Марка Аврелия. Она стоит в центре площади Пьяцца Колонна в Риме и имеет высоту почти 30 метров. Колонна украшена спиральным рельефом, изображающим военные походы Марка Аврелия против германских племен вдоль реки Дунай. Она считается одним из лучших образцов римского искусства и архитектуры и является популярной туристической достопримечательностью Рима.
32. 1500-летняя керамическая статуэтка майя со съёмным шлемом, из Эль-Перу-Вака, Петен, Гватемала
34. Кипрская «терракотовая армия», состоящая из 2000 глиняных фигур, из святилища деревни Агия Ирини (Никосия)
Она занимает площадь 836 кв. м и датируется 4 веком нашей эры. Это позднеримский период.
37. Трон царицы Эвридики, бабушки Александра Македонского. Был обнаружен в 1987 году внутри двухкамерной гробницы Айгаи (Вергина) в Македонии, Греция, 340 г. до н. э.
40. Мозаика на полу, найденная у входа в римскую баню в античном городе Тимгад в Алжире, с надписью «Бене Лава» («Добрые пожелания»). Датируется I и II веками нашей эры
42. Статуя ламассу, обнаруженная в руинах древнего города Нимруд. 9 век до н. э. Находилась во дворце великого ассирийского царя Ахурнасирпала II
В аккадской и ассирийской мифологии ламассу — богиня-покровительница в виде крылатого льва с человеческой головой.
Золотой лист был прижат к лицу мертвеца и до сих пор сохраняет отпечаток его черт. Археологический музей Салоников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что мир не так плох, как кажется
- Про авиационных технарей
- Девушка застряла на крыше — но её спасло приложение для доставки еды
- ЕГЭ: смешные истории и секреты