В древнеегипетском храме обнаружили знаки зодиака

Древний город Эсна на юге Египта был одним из центров коптского христианства и в античные времена звался Латополисом (от греч. «латес», окунь).

Построенный более 2 тысяч лет назад храм Эсна известен также как храм Хнума; он посвящён египетскому богу-творцу, который слепил человека из глины на гончарном диске. Это создатель всего сущего, хранитель разливов Нила и бог плодородия. Строительство храма началось в 186 году до н.э. и закончилось около 250 года н.э. Все, что осталось от сооружения — это большой зал с 24 колоннами.