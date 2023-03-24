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В древнеегипетском храме обнаружили знаки зодиака

В древнеегипетском храме обнаружили знаки зодиака

Автор:
24 марта 2023 13:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археология   древний египет   древность   знаки зодиака   интересно   история   находка ученых   
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Специалисты Министерства туризма и древностей Египта совместно с археологами из Тюбингенского университета (Германия) проводили реставрацию в храме Эсны и обнаружили на потолке рельефы, изображающие знаки зодиака на фоне неба. Храму 2200 лет. Многовековой слой грязи, сажи и птичьего помёта не давал найти эти удивительные картины раньше.

Древний город Эсна на юге Египта был одним из центров коптского христианства и в античные времена звался Латополисом (от греч. «латес», окунь).


Построенный более 2 тысяч лет назад храм Эсна известен также как храм Хнума; он посвящён египетскому богу-творцу, который слепил человека из глины на гончарном диске. Это создатель всего сущего, хранитель разливов Нила и бог плодородия. Строительство храма началось в 186 году до н.э. и закончилось около 250 года н.э. Все, что осталось от сооружения — это большой зал с 24 колоннами.

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На потолке древнего храма учёные обнаружили бледно-голубой фон, символизирующий небо, а на нём — рельефные изображения знаков зодиака, планет (Юпитера, Сатурна, Марса), звёзд и созвездий, которые использовались для измерения времени.

Такие изображения для египетских храмов достаточно редки и уникальны, поскольку система зодиакальных знаков использовалась в вавилонской астрономии и в Египет её завезли греки во времена Птолемеев (династия правителей Египта в IV—I веках до н. э. — в эпоху эллинизма). С тех пор знаки зодиака обрели популярность и начали появляться в древнеегипетских текстах, связанных с астрологией, — например, гороскопах. Ими украшали гробницы и саркофаги.


Об этом рассказал Кристиан Лейтц, директор департамента египтологии Тюбингенского университета. Он также добавил, что находка очень редкая. Кроме Эсны, найдено лишь два сохранившихся примера такого украшения храмов.

Помимо зодиакальных знаков в храме Эсны были обнаружены изображения гибридных существ — змеи с головой барана, птицы с головой собаки, хвостом в виде змеиной головы и четырьмя крыльями, человека-змеи, а также отдельных летающих и ползающих змей.

Благодаря реставрации рельефы стали более яркими и чёткими, но работа ещё не окончена.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археология   древний египет   древность   знаки зодиака   интересно   история   находка ученых   
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2  комментария
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Lexx 38 минут назад
Получается, если бы не немцы, все эти картинки, так и скрывались бы под птичьим говном.
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