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Самые интересные археологические находки уходящего года

Самые интересные археологические находки уходящего года

Автор:
27 декабря 2022 15:12
Сообщество : RealFishki
Метки: археология   древность   интересно   история   наука   находка   планета   статуя   страна   
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Кажется, что на нашей планете практически не осталось тайн и загадок. Но археологические находки, сделанные в 2022 году, доказывают обратное. И раскрывают широкие перспективы для учёных и всех, кто любит загадочное и неопознанное.

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Коллекция статуй этрусско-римского периода отлично сохранилась благодаря двойному надёжному покрытию – плотному слою грязи и источникам с термальной водой.

Судно Endurance, на котором исследователь Эрнест Шеклтон пытался добраться до Антарктиды, практически не подверглось разрушению и находится на морском дне у берегов Антарктиды.

На настоящий момент эта находка – найденная в Испании рука с пятью словами на ней является древнейшим образцом письменности басков.

Более 2,5 тыс. предметов ацтекской культуры, среди которых предметы культа, статуэтки, посуда и не только, обнаружили в Мексике у подножия ацтекского храма.

С помощью микрокомпьютерной томографии со сверхвысоким разрешением археолог из Вены выяснил возраст этой статуи. Ей порядка 30 тыс. лет,  а происходит она из региона, расположенного на севере Италии.

Не исключено, что на этом барельефе, возраст которого порядка 11 тыс. лет, изображена старейшая из всех известных на сегодня повествовательных сцен.

В египетском городе Файюм нашли портреты, которые относятся к временам Птолемея.

На этом гребне, выполненном из слоновой кости, на ханаанском вырезана надпись «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и из бороды». Аксессуар сделан примерно в 1700 году до нашей эры.

Британские учёные нашли это уникальное ожерелье в ходе раскопок в Нортгемптоншире. Украшению, состоящему из монет, золота, подвесок и бусин, около 1300 лет.

В Индии в заповеднике Бандхавгарх обнаружили неизвестные постройки, которые оказались буддийскими храмами. Точный возраст установить не удалось. По предварительным данным он может варьироваться от II века до нашей эры до V века нашей эры.

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Метки: археология   древность   интересно   история   наука   находка   планета   статуя   страна   
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GMN 55 минут назад
Турецкий барельеф 11 тысяч лет... и Троя была турецкая??..
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