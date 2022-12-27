Самые интересные археологические находки уходящего года

Кажется, что на нашей планете практически не осталось тайн и загадок. Но археологические находки, сделанные в 2022 году, доказывают обратное. И раскрывают широкие перспективы для учёных и всех, кто любит загадочное и неопознанное.
Коллекция статуй этрусско-римского периода отлично сохранилась благодаря двойному надёжному покрытию – плотному слою грязи и источникам с термальной водой.
Судно Endurance, на котором исследователь Эрнест Шеклтон пытался добраться до Антарктиды, практически не подверглось разрушению и находится на морском дне у берегов Антарктиды.
На настоящий момент эта находка – найденная в Испании рука с пятью словами на ней является древнейшим образцом письменности басков.
Более 2,5 тыс. предметов ацтекской культуры, среди которых предметы культа, статуэтки, посуда и не только, обнаружили в Мексике у подножия ацтекского храма.
С помощью микрокомпьютерной томографии со сверхвысоким разрешением археолог из Вены выяснил возраст этой статуи. Ей порядка 30 тыс. лет, а происходит она из региона, расположенного на севере Италии.
Не исключено, что на этом барельефе, возраст которого порядка 11 тыс. лет, изображена старейшая из всех известных на сегодня повествовательных сцен.
В египетском городе Файюм нашли портреты, которые относятся к временам Птолемея.
На этом гребне, выполненном из слоновой кости, на ханаанском вырезана надпись «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и из бороды». Аксессуар сделан примерно в 1700 году до нашей эры.
Британские учёные нашли это уникальное ожерелье в ходе раскопок в Нортгемптоншире. Украшению, состоящему из монет, золота, подвесок и бусин, около 1300 лет.
В Индии в заповеднике Бандхавгарх обнаружили неизвестные постройки, которые оказались буддийскими храмами. Точный возраст установить не удалось. По предварительным данным он может варьироваться от II века до нашей эры до V века нашей эры.
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