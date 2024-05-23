Ухо Дионисия – удивительная пещера с уникальной акустикой и печальной историей

Пещера Ухо Дионисия (на итальянском название звучит как Orecchio di Dionisio) известна своими уникальными акустическими характеристиками. Здесь любые, даже едва уловимые ухом звуки, усиливаются так, что становятся отлично слышны в верхней части, на высоте около 22 метров от земли через расположенное там отверстие.
В 1829 году журналист и географ Конрад Мальт-Брун заметил: «Разрывание листа бумаги производит шум, похожий на тот, что слышится при ударе тяжёлой дубины о скалу».
Считается, что пещера, которая имеет узкий туннель в верхней части, расширяющийся в более обширную часть внизу, была высечена в старинном известняковом карьере. Некоторые исследователи предполагают, что особенная форма появилась в результате естественных, а не рукотворных процессов, и сохранилась в первозданном виде из-за благоговения перед странной акустикой, которая воспринималась местными как проявление божественного происхождения.
Название ей дал итальянский художник Караваджо в честь греческого тирана Дионисия I, который управлял Сиракузами с 432 по 367 год до н. э.
Эту территорию живописец посещал по приглашению историка и археолога Винченцо Мирабеллы. В 1625 году литератор Пьетро делла Валле тоже посетил Ухо Дионисия и был им поражён им до глубины души. Около 1770 года французский художник и архитектор Жан-Пьер Уэль прибыл сюда и сделал ряд набросков. В своих записках он тоже упоминал удивительную акустику грота. Здесь бывали и другие знаменитости, среди которых Доминик Виван-Денон – французский писатель, художник и дипломат, и крупнейший французский новеллист и поэт Ги де Мопассан. Последний описал её следующим образом:
… в Райской Латомии, в глубине пещеры имеется странное отверстие, называемое ухом Дионисия, который, по преданию, подходил к краю этой дыры, чтобы слушать стоны своих жертв. Существуют и другие версии. Некоторые хитроумные учёные полагают, что эта пещера, соединённая с театром, служила подземным залом для представлений, ибо при её необычайном резонансе малейший звук усиливается до невероятных размеров.
Согласно легенде, Дионисий задействовал пещеру как казематы, шпионя за своими узниками через маленькое верхнее отверстие. Так можно было отчётливо слышать даже тихий шёпот снизу. Последние исследования, однако, признали этот миф неправдоподобным: хотя усиливающий эффект реально впечатляет, он не объясняет резонанс, который искажает даже идеально выверенную речь.
Другая, более страшная история гласит, что император-садист, вместо того чтобы выслушивать секреты, получал удовольствие, слушая полные боли и отчаяния крики своих пленников во время пыток.
Когда-то посетители могли подняться на вершину по канату и шкиву, чтобы насладиться и впечатлиться акустическими характеристиками, но из-за соображений безопасности такой возможности больше нет. И им приходится обходиться тем, что они могут оценить эффект внизу.
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