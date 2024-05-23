FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5418 постов • 1106 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Ухо Дионисия – удивительная пещера с уникальной акустикой и печальной историей

Ухо Дионисия – удивительная пещера с уникальной акустикой и печальной историей

Автор:
23 мая 2024 10:46
Сообщество : Факты
Метки: Италия   Сиракузы   Ухо Дионисия   акустика   достопримечательность   звук   интересно   караваджо   пещера   факт   
1013
8
1

Пещера Ухо Дионисия (на итальянском название звучит как Orecchio di Dionisio) известна своими уникальными акустическими характеристиками. Здесь любые, даже едва уловимые ухом звуки, усиливаются так, что становятся отлично слышны в верхней части, на высоте около 22 метров от земли через расположенное там отверстие.

В 1829 году журналист и географ Конрад Мальт-Брун заметил: «Разрывание листа бумаги производит шум, похожий на тот, что слышится при ударе тяжёлой дубины о скалу».

Считается, что пещера, которая имеет узкий туннель в верхней части, расширяющийся в более обширную часть внизу, была высечена в старинном известняковом карьере. Некоторые исследователи предполагают, что особенная форма появилась в результате естественных, а не рукотворных процессов, и сохранилась в первозданном виде из-за благоговения перед странной акустикой, которая воспринималась местными как проявление божественного происхождения.

Название ей дал итальянский художник Караваджо в честь греческого тирана Дионисия I, который управлял Сиракузами с 432 по 367 год до н. э.

Эту территорию живописец посещал по приглашению историка и археолога Винченцо Мирабеллы. В 1625 году литератор Пьетро делла Валле тоже посетил Ухо Дионисия и был им поражён им до глубины души. Около 1770 года французский художник и архитектор Жан-Пьер Уэль прибыл сюда и сделал ряд набросков. В своих записках он тоже упоминал удивительную акустику грота. Здесь бывали и другие знаменитости, среди которых Доминик Виван-Денон – французский писатель, художник и дипломат, и крупнейший французский новеллист и поэт Ги де Мопассан. Последний описал её следующим образом:

… в Райской  Латомии,  в  глубине  пещеры  имеется  странное  отверстие,  называемое  ухом Дионисия,  который,  по  преданию,  подходил  к  краю  этой дыры,  чтобы  слушать  стоны  своих  жертв.  Существуют и  другие  версии.  Некоторые  хитроумные  учёные  полагают,  что  эта  пещера,  соединённая  с  театром,  служила подземным  залом  для  представлений,  ибо  при  её  необычайном  резонансе  малейший  звук  усиливается  до  невероятных  размеров.

Согласно легенде, Дионисий задействовал пещеру как казематы, шпионя за своими узниками через маленькое верхнее отверстие. Так можно было отчётливо слышать даже тихий шёпот снизу. Последние исследования, однако, признали этот миф неправдоподобным: хотя усиливающий эффект реально впечатляет, он не объясняет резонанс, который искажает даже идеально выверенную речь.

Другая, более страшная история гласит, что император-садист, вместо того чтобы выслушивать секреты, получал удовольствие, слушая полные боли и отчаяния крики своих пленников во время пыток.

Когда-то посетители могли подняться на вершину по канату и шкиву, чтобы насладиться и впечатлиться акустическими характеристиками, но из-за соображений безопасности такой возможности больше нет. И им приходится обходиться тем, что они могут оценить эффект внизу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Италия   Сиракузы   Ухо Дионисия   акустика   достопримечательность   звук   интересно   караваджо   пещера   факт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2461 пост (2199 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117552



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Чарльз Буковски — один из лучших американских писателей⁠⁠
Чарльз Буковски — один из лучших американских писателей⁠⁠
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#Автовсячина#полиция#конфликт#Россия#Юмор#США#собака
#люди#автомобили#интересно#кино#история#новости#авто аварии#кошка#факты#СССР
#в мире#машина#Прикол#фильм#аварии#кот#ДТП#инцидент#забавно#Китай
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не&nbsp;могли себе представить Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не могли себе представить Каменная сказка матушки Шиптон Каменная сказка матушки Шиптон Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа В Италии обнаружена глиняная фигурка возрастом 7000 лет В Италии обнаружена глиняная фигурка возрастом 7000 лет Теопетра: 130 000 лет человеческой истории в одной маленькой пещере Теопетра: 130 000 лет человеческой истории в одной маленькой пещере

На что жалуетесь?

Вернуться