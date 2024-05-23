Ухо Дионисия – удивительная пещера с уникальной акустикой и печальной историей

Эту территорию живописец посещал по приглашению историка и археолога Винченцо Мирабеллы. В 1625 году литератор Пьетро делла Валле тоже посетил Ухо Дионисия и был им поражён им до глубины души. Около 1770 года французский художник и архитектор Жан-Пьер Уэль прибыл сюда и сделал ряд набросков. В своих записках он тоже упоминал удивительную акустику грота. Здесь бывали и другие знаменитости, среди которых Доминик Виван-Денон – французский писатель, художник и дипломат, и крупнейший французский новеллист и поэт Ги де Мопассан. Последний описал её следующим образом: