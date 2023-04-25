А был ли медик: как «козлиный хирург» американскую мечту исполнял

Впрочем, Джон особо не страдал. Ведь в его жизни появился новый друг. Человек светлейшей души. И креативный. Не зря Джеймс Крофорд срок отмотал за вооружённое ограбление. Видимо, это был как раз случай двух рыбаков. И приятели решили организовать совместный бизнес – медицинскую практику, основанную на применении электрических импульсов. Тем более что электричество как раз развивалось и выступало символом прогресса.

Парочка дала в газете провокационную рекламу, призывая мужчин проверить, а так ли их мужская сила сильна, как они думают? Жители Гринвилла, где обосновались шарлатаны, на рекламу повелись. И вскоре в клинику друзей потёк ручеёк посетителей. Которым ставили инъекцию и давали заверения, что сомнительная жидкость вернёт и преумножит потенцию.

Когда расставшиеся с 25 долларами в обмен на шприц с дистиллированной водой граждане начали понимать, что их надули, парочка сбежала. Пути партнёров разошлись. И Бринкли быстро обзавёлся новой женой. Минни была дочерью уважаемого в округе доктора. И тестю пришлось раскошелиться, чтобы выручить зятя, которого всё же взяли за мошенничество.