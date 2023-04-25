FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5759 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
А был ли медик: как «козлиный хирург» американскую мечту исполнял

А был ли медик: как «козлиный хирург» американскую мечту исполнял

Автор:
25 апреля 2023 13:50
Сообщество : Истории
Метки: Джон Бринкли   аферист   доктор   история   козёл   медицина   мошенник   операция   пересадка   
1374
8

В погоне за славой, признанием и большими деньгами некоторые не чураются использовать нечестные приёмы. Вдруг, не узнают? Но они узнали.

Впрочем, всё начиналось очень позитивно и многообещающе. Джон Ромулус Бринкли родился в маленькой деревеньке Бета (Северная Каролина) в 1885 году. Детские годы мальчика нельзя назвать радостными. Он рано потерял родителей. И единственным развлечением в доме тёти, которая стала опекуном Джонни, стало наблюдение за подвигами племенного козла родственницы, который был настоящим половым гигантом. Впрочем, племяннику тётка подобного не позволяла, держала в строгости. И потому отношения с девушками у подросшего Джона не складывались.

×
×

Женщина скончалась, когда Бринкли был уже взрослым 23-летним мужчиной. Он быстро женился, дабы наверстать упущенное, бросил нелюбимую работу и на полученные в наследство деньги отправился путешествовать, надеясь найти своё место и воплотить в реальность пресловутую американскую мечту.

С женой Салли они поначалу жили хорошо. Но женщине надоели  постоянные разъезды и отсутствие у супруга стабильной работы. Несмотря на трёх дочерей и 6 лет брака, супруги  развелись.

Впрочем, Джон особо не страдал. Ведь в его жизни появился новый друг. Человек светлейшей души. И креативный. Не зря Джеймс Крофорд срок отмотал за вооружённое ограбление. Видимо, это был как раз случай двух рыбаков. И приятели решили организовать совместный бизнес – медицинскую практику, основанную на применении электрических импульсов. Тем более что электричество как раз развивалось и выступало символом прогресса.

Парочка дала в газете провокационную рекламу, призывая мужчин проверить, а так ли их мужская сила сильна, как они думают? Жители Гринвилла, где обосновались шарлатаны, на рекламу повелись. И вскоре в клинику друзей потёк ручеёк посетителей. Которым ставили инъекцию и давали заверения, что сомнительная жидкость вернёт и преумножит потенцию.

Когда расставшиеся с 25 долларами в обмен на шприц с дистиллированной водой граждане начали понимать, что их надули, парочка сбежала. Пути партнёров разошлись. И Бринкли быстро обзавёлся новой женой. Минни была дочерью уважаемого в округе доктора. И тестю пришлось раскошелиться, чтобы выручить зятя, которого всё же взяли за мошенничество.

Прозябая в камере, Джон понял, что идея бизнеса, в принципе, верная. Только надо сменить способ реализации. Больно уж неказистая эта вода оказалась. Тут нужна тяжёлая артиллерия. Потом  тесть рассказал Джону о русском хирурге Сергее Воронове, который занимался омоложением, прививая ткань яичек обезьян людям.

«А это идея!», – подумал Джонни. А тут ещё проделки тётушкиного козла вспомнились. Да это золотая жила. По случаю Бринкли прикупил диплом доктора всего за 500 долларов и приступил к реализации замысла.

Первый клиент – фермер Ститтворт, который согласился на пересадку тестикул козла, стал живой рекламой клиники «доктора» Бринкли. Ведь он сиял и всем рассказывал, что теперь всё о-го-го, и даже лучше чем  в молодости.

Народ повалил уже не ручейком, а бурной рекой. Операции делали бодрым семейным подрядом – Джон, Минни и их приятель Дуайн. Единственным настоящим медиком в больнице в Милфорде был шурин, который ассистировал на операциях.

Операция стоила немало, целых 750 долларов. Но при этом отбоя от желающих не было. Пересадка реально некоторым помогала, о чём они с радостью и рассказывали. А тем, кому не повезло, помалкивали. Потому что хитрый аферист использовал в рекламе уловку, заявив, что успешность напрямую связана с интеллектом пациента. Да нельзя говорить, обсмеют же, дескать, ты такой тупой, что даже козлиные яйца не приживаются.

Потом ещё Джон и собственную радиостанцию прикупил, чтобы рекламировать опять же самого себя.

Но сколь верёвочке не виться… К 40 годам нищий деревенский сирота стал миллионером, обладателем личных самолёта, яхты и нескольких дорогих авто. Видимо, удача решила, что благ достаточно. На эрзац-коллегу ополчились другие медики, которым деньги  доставались гораздо труднее и не в тех объёмах. Бринкли лишили лицензии. Затем последовали иски от недовольных пациентов. Джон объявил о банкротстве. В попытке сохранить свободу выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Канзаса.

Но слава о «козлике» уже распространилась. И в политический «огород» его по понятным причинам не пустили, признав большую часть бюллетеней неверно оформленными. Провальной оказалась и вторая попытка. В итоге сердце «козлиного доктора» не выдержало всех этих испытаний и неурядиц. И в 1942 году он скончался от инфаркта в возрасте 56 лет.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Джон Бринкли   аферист   доктор   история   козёл   медицина   мошенник   операция   пересадка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
826
Лютый вам Бетховен 24 минуты назад
Как говорится, "пацан к успеху шёл".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff Час назад
"И в 1942 году он скончался от инфаркта..."
И в 1942 году родился действующий глава овального кабинета. Не от козлиных ли тестикул?
Совпадение? Не думаю...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
927
Kra Час назад
То есть сделать подобную операцию может шарлатан без мед.образования??

И что, никто , ни разу не умер??
"У вас смертельные случаи были?...Будут!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sedoisever 2 часа назад
А был ли медик (вопросительный знак). Как "козлиный хирург" американскую мечту исполнял (точка)
Вот так нужно было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
45 уникальных археологических находок и памятников истории
45 уникальных археологических находок и памятников истории
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Набирающие популярность в сообществах
Рулетики с ветчиной и сыром за 5 минут
Рулетики с ветчиной и сыром за 5 минут
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Рубит всю правду матку?
Рубит всю правду матку?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#интересное#США#картинки#Автовсячина#шоу бизнес#наука
#Юмор#в мире#автомир#подборка#аварии#авто аварии#кино#Россия#Жизнь#Приколы
#Прикол#машина#интересно#факты#дтп#забавно#люди#Китай#природа#Фотографии
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Томас Нил Крим: тихий ламбетский отравитель Томас Нил Крим: тихий ламбетский отравитель Профессионализм на грани фантастики, или Гагарин от медицины: рабочие будни советского хирурга Профессионализм на грани фантастики, или Гагарин от медицины: рабочие будни советского хирурга Первая в мире операция по пересадке почки была проведена в СССР Первая в мире операция по пересадке почки была проведена в СССР Почти получилось: талантливые авантюристы и мошенники, которым не удалось избежать разоблачения Почти получилось: талантливые авантюристы и мошенники, которым не удалось избежать разоблачения Двуликий Янус: странная история Эдварда Мордрейка Двуликий Янус: странная история Эдварда Мордрейка

На что жалуетесь?

Вернуться